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Мечты сбываются?

Каких подарков под ёлочку ожидают мужчины и женщины к Новому году

Декабрь вступает в финальную фазу. И потому тем, кто еще не позаботился о сюрпризах для близких, стоит поторопиться. Особенно это касается мужчин, которые, как доказали социологи, любят откладывать всё на последний момент, а затем, в спешке, приобретают то, что под руку попадется. В итоге многие женщины под бой курантов чувствуют себя обиженными и обделенными.

Фактор неожиданности

Видимо, еще со времен охоты на мамонтов у мужчин выработались такие качества, как быстрота реакции и умение моментально принимать судьбоносные решения. А еще использовать себе во благо фактор неожиданности. Для женщин же этот самый фактор неожиданности знаменовал собой кризисную ситуацию и вводил в ступор. Оттого, наверное, и с новогодними подарками всё получается так, как получается. Мужчины бегают за «добычей» от одного закрывающегося магазина к другому 31 декабря. Женщины покупают впрок и хранят элементы «домашнего очага» в укромном уголочке до самого часа пик.

То, что всё обстоит именно так подтверждают и специалисты. Очередным убедительным доказательством стал, к примеру, опрос, подготовленный и проведенный психологами сайта eDarling. «Если женщина способна купить новогодний подарок в разгар летнего зноя, аккуратно положить его в ящик стола и спокойно дожидаться праздника, чтобы его вручить, то мужчина поступит совершенно другим образом. Нет, купить летом новогодний подарок может и мужчина — если вдруг на глаза попадется нечто оригинальное, очаровывающее с первого взгляда. Но вот дождаться Нового года для мужчины — почти нереальное дело. Новогодний подарок будет жечь ему руки, карманы, ящик стола и так далее, и, в конце концов, будет вручен по совершенно другому поводу», — утверждают душеведы.

После подобных откровений стоит ли удивляться, что новогодний бюджет мужчин на целых 25% больше, нежели у женщин. Но, как оказалось, не в деньгах счастье, и даже не в их количестве. Главное, чтобы подарок пришелся по душе.

Ожидания и реальность

Еще одно исследование, проведенное экспертами компании «Делойт», доказало, что российским женщинам обижаться особо не на что. Мол, со «сбычей мечт» у российского слабого пола дело обстоит гораздо лучше, чем у европейских дам. Так, среднестатистический европейский мужчина, скорее всего, купит в подарок альбом ее любимого исполнителя или книгу популярного автора, чего определенно не сделает российский мужчина, отмечается в исследовании. Правда, наши женщины и при таком раскладе умудряются остаться недовольными, ведь хотят они куда больше, чем могут их «ловцы за мамонтами».

По данным всё того же исследования, 33% процента опрошенных россиянок мечтают получить в качестве новогоднего подарка ювелирные изделия. Но только 24% мужчин готовы это желание исполнить. Деньги предпочли 28% женщин, 19% мужчин согласны «раскошелиться». Отправиться в романтическое путешествие жаждут 19% женщин и лишь 2% мужчин готовы исполнить это желание.

Хотеть не вредно

Интернет-журнал MagicCharm пошел еще дальше и инициировал социологический опрос, целью которого было конкретизировать новогодние желания россиян и составить настоящий хит-парад ожидаемых подарков и тех презентов, что в реальности будут преподнесены на Новый 2019 год.

Итак, по опросам людей разной возрастной категории и социальной принадлежности была составлена статистика и определена первая пятерка самых распространенных подарков, которые россияне собираются положить своим близким под ёлочку.

Топ-5 выглядит следующим образом:

Сувениры, связанные с символом наступающего года: мягкие игрушки, брелоки, статуэтки, свечки, магниты на холодильник и пр. Символ 2019 года — Жёлтая свинья.

Подарки на новогоднюю тематику. Это мишура, елочные украшения, фигурки Дедов Морозов и т. д.

Парфюмерные косметические наборы, в которые входят гели для душа, шампуни, мыло (часто ручной работы) и т. п.

Теплые и уютные вещи типа пледов, шарфов, варежек, халатов. Новый год — зимний праздник, поэтому люди и стараются «согреть» своим подарком.

Алкоголь. Бутылка шампанского или хорошего вина зачастую выбирается в качестве новогоднего подарка от начальника своим сотрудникам.

А теперь сравните этот перечень со списком подарков, которые людям хотелось бы получить к празднику. Он следующий:

1. Деньги. В России люди предпочитают сами решать, чем порадовать себя в новогодние праздники. Поэтому вместо того, чтобы «заказывать» у своих близких что-то конкретное, они предпочитают получать определенную сумму денег.

2. Ювелирные изделия находятся на втором месте рейтинга как у женщин, так и у мужчин. Сильная половина человечества не прочь получить на Новый год запонки или золотые часы, ну а для девушек бриллианты — это «лучшие друзья».

3. Косметическая и парфюмерная продукция. Вот единственное, что совпадает в двух списках. Такой выбор отражает практичность россиян, потому что рано или поздно любой шампунь или крем будет применен по назначению. А сэкономленные на покупку косметических принадлежностей деньги лишними никак не окажуться.

4. Путешествие. Нестандартный, но достаточно оригинальный подарок, который занимает четвертое место перечня желанных новогодних подарков. Путешествовать в одиночку скучно и неинтересно, поэтому большинство опрошенных были семейными парами. Также на путешествие в подарок от родителей рассчитывают многие старшеклассники и студенты.

5. Технические гаджеты (смартфоны, планшеты, игровые приставки). Основная категория людей, мечтающих о таком презенте на Новый год дети и молодые люди.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 510 от 21 декабря 2018 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:32

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