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Больше бешенства

В этом году в Крыму стало больше зарегистрированных случаев бешенства у животных. В частности, специалисты отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по РК и Севастополю зарегистрировали 33 случая, из которых три в Севастополе и 30 в республике. Как рассказал заместитель руководителя крымского управления Россельхознадзора Юрий Епанов: «Полуостров является неблагополучным регионом по этому виду заболевания. Бешенство носит природно-очаговый характер и постоянно имеется у диких животных – волков, лис, бродячих собак, котов». Но в том-то и дело, что на этот раз более 60% заболеваний выявлено не у диких или бродячих, а у домашних животных. Насколько же больше стало таких случаев в сравнении с предыдущими годами? Если судить в процентном соотношении, то существенно. И динамика постоянно увеличивается. Судите сами: в 2014 году на территории Республики Крым было зарегистрировано 7 случаев бешенства, в 2015-м – 8, в 2016-м и в прошлом выявили 20 и 27 случаев.

Специалисты при этом акцентируют внимание на увеличении и распространении стихийных свалок в Крыму, которые способствуют распространению заболевания. Чем меньше свалок, тем меньше путей пересечения диких животных с бродячими, бродячих – с домашними, а от домашних могут заболеть непосредственно и люди.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 511 от 28 декабря 2018 года

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Просмотров: 121 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:34

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