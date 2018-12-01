Говорят, что... в Ялте появилась лестница ужасов

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Не назвавшая себя жительница Ялты испытывает не самые приятные эмоции: «Ялта. Сразу после заката лестница, по которой люди каждый день возвращаются вечером домой, погружается в полнейшую темноту! Люди каждый раз испытывают страх покалечиться, т.к. вообще не видно ни ступенек, ни что вокруг. Ночь полнейшая! А зимой, когда выпадает снег и очень скользко – подъем и спуск в вечернее время по ней просто пытка! Эта лестница, если подниматься от Автовокзала, находится по левую руку от сквера между улицами Весенней и Цветочной. Просто интересно, сколько еще должно пройти времени, чтобы здесь установили хотя бы один фонарь?»