В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... перед столичной школой уничтожают зеленую зону

Пожелавшая сохранить анонимность жительница Симферополя возмущена: «Москольцо. 18-я школа (ул. Ростовская). Спилили многолетние вечнозелёные туи (и не только). Полное безобразие!» Здесь стоит заметить, добавляют симферопольцы, что город в целом стал «заметно скуднее» на зелёные насаждения. А те, которые власти сажают взамен спиленных, почти нигде не приживаются. Ибо за ними нет надлежащего ухода...