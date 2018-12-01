Говорят, что... контейнерная площадка утонула в грязи

Говорят, в крымской столице, а точнее на ул. Дм. Ульянова, 6, около месяца назад установили новую контейнерную площадку. Казалось бы, есть повод для радости и гордости за местных коммунальщиков. Ан нет. Все позитивные эмоции моментально испаряются, когда воочию сталкиваешься с этим ярчайшим примером благоустройства ради галочки. Жители окрестных домов рассказывают, что у новой площадки существуют две стороны, совсем как у медали. Чтобы добраться до нее с тыла, нужно пройти настоящий квест – то ли вплавь, то ли по воздуху преодолеть несколько метров грязевого месива. Полоса препятствий образовалась из остатков старой контейнерной площадки, куч земли, оставшихся после реконструкции, а еще из-за того, что планировать, как и что должно быть расположено, дабы людям удобно было, похоже, не в правилах исполнителей благих намерений властей.