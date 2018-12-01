В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... контейнерная площадка утонула в грязи Говорят, в крымской столице, а точнее на ул. Дм. Ульянова, 6, около месяца назад установили новую контейнерную площадку. Казалось бы, есть повод для радости и гордости за местных коммунальщиков. Ан нет. Все позитивные эмоции моментально испаряются, когда воочию сталкиваешься с этим ярчайшим примером благоустройства ради галочки. Жители окрестных домов рассказывают, что у новой площадки существуют две стороны, совсем как у медали. Чтобы добраться до нее с тыла, нужно пройти настоящий квест – то ли вплавь, то ли по воздуху преодолеть несколько метров грязевого месива. Полоса препятствий образовалась из остатков старой контейнерной площадки, куч земли, оставшихся после реконструкции, а еще из-за того, что планировать, как и что должно быть расположено, дабы людям удобно было, похоже, не в правилах исполнителей благих намерений властей. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 511 от 28 декабря 2018 года Еще статьи: Площадка позора Говорят, что... детские площадки держатся на честном слове Говорят, что... дети играют на опасной для здоровья площадке Говорят, что... на вывоз мусора сил не хватило Говорят, что... летние площадки неудобны