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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... за отопление приходится платить дважды

Говорят, некоторым симферопольцам особо «повезло» – им приходится платить за отопление дважды, как положено и чтобы реально согреться. Такая ситуация имеет место быть, в частности, на улице Марка Донского. А всё из-за того, что в обмен на оплаченные счета в 4-5 тысяч рублей «Теплокоммунэнерго» нагревает воздух в квартирах только до 16 градусов. В итоге люди включают электрообогреватели и кондиционеры, а это уже лишние киловатты, за которые приходится доплачивать другому монополисту – «Крымэнерго».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 511 от 28 декабря 2018 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:48

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