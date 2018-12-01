В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... за отопление приходится платить дважды

Говорят, некоторым симферопольцам особо «повезло» – им приходится платить за отопление дважды, как положено и чтобы реально согреться. Такая ситуация имеет место быть, в частности, на улице Марка Донского. А всё из-за того, что в обмен на оплаченные счета в 4-5 тысяч рублей «Теплокоммунэнерго» нагревает воздух в квартирах только до 16 градусов. В итоге люди включают электрообогреватели и кондиционеры, а это уже лишние киловатты, за которые приходится доплачивать другому монополисту – «Крымэнерго».