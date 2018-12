Вниманием не обделяют

Зарубежные СМИ пристально следили за обстановкой в Крыму

Делая обзор информационных материалов, которые посвятили полуострову в 2018 году иностранные издания и сайты, становится ясно, что они по прежнему весьма тщательно отслеживают происходящее. Крым интересен и зарубежным журналистам, и их читателям.

Большой интерес

В общем то, все основные (с точки зрения иностранцев, конечно) темы, события и происшествия попали, как говорится, «в прицел». Не всегда, впрочем, иностранная пресса соблюдала объективность, но старалась, и это было заметно. Также об интересе может говорить и тот факт, что на протяжении всего года с полуострове писали многие СМИ по всему миру. Вот лишь краткое их перечисление: Deutsche Welle, BBC, The Irish Times и Irish Independent, CBS, CNN, The Washington Post, The Guardian, Financial Times, The Sun, Il Giornale, The New York Times, ANSA, Independent, Reuters, India Today, Daily Mail, Zpravy, Folha De S.Paulo, Der Spiegel... Внушительный список, не так ли?!

Вооружение, санкции, политика

Но о чём же именно рассказывали зарубежные СМИ на протяжении года своим читателям?

Больше всего материалов было о, так сказать, «военных делах» и о «делах политических». В частности, много говорилось об укреплении обороны Крыма Россией, о том, что на полуостров завозятся новые ракетные комплексы (С-400, например), что проводятся учения, что Россия постоянно наращивает количество и качество военного присутствия в Крыму. В том числе и в Чёрном и Азовском морях. О качестве мы спорить не будем, но вопрос о количестве оставим на совести зарубежных журналистов, невесть как добравшихся до российских военных тайн (что, конечно, сомнительно). Тем более, что этот вопрос стал одним из поводов для недавней скандальной резолюции ГА ООН по Крыму.

Также периодически сообщалось (правда, почти всегда как резонанс на новости украинских СМИ) о появлении над Крымом и Чёрным морем очередных разведывательных беспилотников, или самолётов.

Касательно же политики — нередко рассказывалось о визитах зарубежных делегаций на полуостров. Приезжали политики и из США, и из Сирии, и из восточных стран. Эти визиты, в основном, критиковались антироссийским лобби, но неоспорим факт, что Крым систематически прорывает «политическую блокаду». В этой связи стоит упомянуть и материалы о заявлениях европейских политиков о необходимости признать таки Крым за Россией и прекратить неконструктивный для Европы выбор в пользу поддержки Украины.

Здесь же — материалы о заявлениях американских властей насчёт российского Крыма. В частности, президента США Дональда Трампа, который весьма ловко «играет на теме». В начале года были намёки на улучшение отношений России и США в крымском вопросе, потом отношения испортились, потом, вроде, опять потеплели, затем снова испортились... Такие политические «качели».

Ну и про антироссийские санкции из-за присоединения Крыма, конечно, много говорили зарубежные издания и сайты. Увы, поводов в этом году хватало. Процесс признания российского полуострова западом идёт, надо признать, крайне медленно. Из-за этого же, как рассказывали иностранные журналисты, в настоящий момент в Крым практически не едут разнообразные западные «звёзды».

Карты, деньги, две турбины

Немало новостей было и о скандале с турбинами «Siemens», которые предназначались для комплектации новых крымских ТЭС — Таврической и Балаклавской. Из-за санкций концерн отказался поставлять своё оборудование в Крым и хотя российская сторона соблюла все формальности, чтобы обойти эти самые санкции, скандал всё равно грянул. Теперь в Гамбурге по этому поводу идёт судебное разбирательство.

Рассказывали и о скандалах, связанных с возможными инвестициями иностранных компаний в Крым. В частности, говорилось о том, что Украина угрожает ирландским бизнесменам. Были неприятности и у операторов туристического бизнеса, продававших в обход антикрымских санкций путешествия на полуостров. Также не раз в 2018 году внимание западных журналистов привлекали «разборки» между Россией и Украиной по поводу добычи нефти в Чёрном море. Скандалы, конечно, возникали из-за того, что с присоединением Крыма России отошёл и шельф, где ведётся добыча полезных ископаемых.

Также вспыхивали (как, впрочем, и в предыдущие годы) скандалы из-за карт. В том смысле, что периодически то в СМИ, то в печатных специализированных изданиях появлялись карты, где Крым обозначен как территория России. И хотя это вполне соответствует объективной реальности и здравому смыслу, Украина регулярно «поднимала шум», который иногда подхватывали и западные журналисты.

Стройки, история, культура

Множество новостей и аналитических материалов в различных изданиях за рубежом было посвящено теме Крымского моста. Это, впрочем, закономерно. Супер-проект, супер-стройка стабильно интересует и западных журналистов, и обычных граждан. Тем более, что сей грандиозный объект был построен, скажем так, вопреки негативным прогнозам, которые давали всякие «эксперты», в том числе, и в западных СМИ.

Обращали иностранные издания на протяжении года внимание и на «спокойные темы. Например, были материалы исторического характера: о Крымской войне 1854-55 гг., о дворцах и виллах российской императорской семьи Романовых на ЮБК, об археологических находках на полуострове, которые были сделаны благодаря прокладке федеральной трассы «Таврида» (особое внимание привлекла найденная под Зуей уникальная огромная пещера с останками ископаемых животных). Также периодически в иностранных СМИ появлялись и «романтические» материалы о красотах полуострова, о его достопримечательностях. В основном это были фоторепортажи. Бывали материалы и вовсе позитивные. О том, как Россия стремится сделать Крым новым культурным центром страны.

... Но, конечно, огромный резонанс в зарубежных СМИ вызывали и трагические, и наиболее проблемные ситуации. Когда случилось в Армянске экологическое бедствие, например, или ужасная бойня в керченском колледже. Или недавняя пресловутая провокация возле Керченского пролива.

В общем, за Крымом наблюдают. Тщательно. И, похоже, будут наблюдать и в 2019-м году. Ведь полуостров живёт очень насыщенной жизнью. Не соскучишься.