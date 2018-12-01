«Быть честным губернатором проблематично»

Глава республики подвёл итоги года и дал оценку работе крымского правительства

Итоговая пресс-конференция главы Крыма Сергея Аксёнова традиционно подвела информационную черту и поставила точку в конце очередного политического года. В течение двух часов премьер-министр отвечал на вопросы журналистов по самым разнообразным и актуальным темам. Наиболее интересные и важные высказывания главы — в специальном обзоре «Крымского Телеграфа».

О набережной Салгира

«Симферополю уже выделено 550 млн руб. из республиканского бюджета. До 15 января город выйдет на торги по выбору исполнителя проектно-сметной документации, а до 1 апреля будет проведён конкурс по строительно-монтажным работам. Срок окончания ремонта набережной — 5 сентября 2019 года. Будет проведена полная замена плитки, установка ограждений на участках, где оно отсутствует, восстановление освещения, очистка от сорняков, установка скамеек и урн на протяжении 8,5 км набережной — в полном объёме в пределах города».

О здравоохранении

«Завершение информатизации намечено на 2020 год. На территории больниц и поликлиник уже сформировано 58 информационных центров, сеть обмена информацией расширяется. Сейчас невысокое качество работы медработников связано с неудобными условиями, обилием бумажной волокиты — нагрузка на людей колоссальная. Но мы найдём управленческие инструменты, с помощью которых повысим качество и скорость принятия решений, выдачи справок и разрешений. Наша цель — переход к современным методам работы».

Об освещении

«Процесс освещения крымских улиц мы решили начать с Симферополя. На это нужно около 1,4 млрд руб. Появился крупный инвестор, который в рамках концессионного соглашения выделит 50% этой суммы, остальное будет оплачено за счёт городского и республиканского бюджетов. За 2019-2020 годы Симферополь должен быть освещён на 100%. В дальнейшем нам предстоит провести освещение во всех городах и сёлах республики. Это будет осуществляться планово».

О кадрах

«Необходимо работать над укреплением кадрового потенциала республики. Как правило, специалисты в министерствах, ведомствах, муниципалитетах неплохие, но, если их работу не организовывают правильно, если руководитель на взаимодействие с подразделением тратит 10-15% своего времени, результатов, конечно, не будет. Не хватает квалифицированных кадров, которые могут то, что обещали, выполнить в срок. Главный критерий хорошего руководителя — эффективность и честность. Не интересует, как именно организована работа внутри ведомства — интересует результат. В отставках, которые были в этом году, нет ничего личного. Все решения были приняты осознанно и запланированно. Системные люди, которых не надо постоянно подталкивать, так или иначе придут. Хочется помогать тем, у кого глаза горят. По поводу того, что находящийся под следствием вице-премьер республики Виталий Нахлупин продолжает занимать свою должность, могу сказать следующее. Я всегда жду решения следственных органов. В данном случае уверен, что ФСБ и Следственному комитету хватит тех инструментов и документов, которые были переданы нами, чтобы определить, виноват Нахлупин или нет. Процесс будет полностью открытый».

О дорогах

«К качеству проведённого в этом году дорожного ремонта есть огромное количество вопросов. После того как был уложен верхний слой асфальта на проспекте Кирова, я сам по нему проехал. Могу сказать, что, даже если закрыть глаза и не обращать внимания на внешний вид полотна, „пятой точкой“ ощущаются все неровности. Мне кажется, до ремонта улица была лучше. Этот вопрос очень зависит от качества работы подрядчиков — не только от наличия денег. В следующем году, если не успеем сформировать государственное предприятие, которое будет заниматься дорожным ремонтом, придётся обращаться в федеральное правительство с просьбой о привлечении крупных подрядчиков типа ВАД или „Центрдорстрой“. У них есть опыт работы и понимание, что такое технология производства и как правильно её соблюдать. Например, если делается капитальный ремонт дороги, её верхний слой должен быть ровным, а не „шифером“, горбами и холмами. В следующем году дорожное строительство так, как в этом, проходить не будет».

О ценах

«Главная причина того, что цены в республике не понизились после запуска Крымского моста, — отсутствие конкуренции. Нет крупных сетевых игроков, которые могли бы диктовать цены в регионе. Плюс полное отсутствие транзита. Государственного регулирования цен, я уже не раз об этом говорил, у нас нет. Я обращался с такой инициативой в федеральное правительство, но она поддержана не была. Надеюсь, что с запуском железнодорожного сообщения крупные торговые игроки зайдут на территорию полуострова. Это повысит конкуренцию и, на мой взгляд, позволит снизить стоимость, по крайней мере, товаров первой необходимости: продовольствия и лекарственных препаратов».

О своей работе

«В оценке эффективности республиканского правительства нужно опираться на мнение крымчан и главы Российской Федерации. Работа в органах государственной власти — тяжёлая ноша. Быть честным губернатором достаточно проблематично. Особенно в нынешней ситуации, когда половину решений надо принимать исключительно интуитивно. Тому руководителю, который придёт после меня, желаю успехов».

О самостроях

«Мы уже выиграли суд по симферопольскому торговому центру „Куб“ в кассационной инстанции, в январе приступаем к сносу. То есть площадь Куйбышева будет зачищена. Ещё один крупный самовольно возведённых объект — гостиница „Калипсо“ в Алуште. Собственнику насчитана арендная плата в размере 71 млн руб. Городскими властями подан иск на взыскание этой суммы. Но в целом вопрос ликвидации самостроев упирается в то, что, чтобы снести крупные объекты, нужны очень приличные суммы. И когда выбор стоит между, например, строительством канализации или газопровода и сносом незаконного сооружения, конечно, мы делаем его в пользу более социально значимых расходов. Но работа продолжается. К сожалению, предыдущее руководство Министерства строительства и архитектуры РК этим, если по-честному, не занималось вообще. Составляли какие-то списки. Я шесть раз их заворачивал. В списках учитывались всевозможные балконы, бани на частных участках. Спрашивается, зачем вы лезете к людям, если нет жалоб со стороны соседей и ничего не нарушено? А вот о коммерческих объектах „случайно“ каждый раз забывают и в списки их не вносят. Все эти нестационарные торговые объекты успели превратиться в кормушки для должностных лиц и депутатского корпуса. Так продолжаться не будет».

О детских садах

«К сожалению, около 24 детских садов, которые должны быть построены в рамках федеральной целевой программы, „зависли“ в связи с недобросовестностью подрядчиков. Тем не менее, в этом году в Крыму введено 5 тысяч мест. Сейчас очередь детей от трёх до семи лет по республике составляет 11 тысяч человек. Но в следующем году в эксплуатацию будет введено 39 модульных детсадов, плюс 7 объектов ФЦП. В общей сложности это даст около 6 тысяч дополнительных мест. Нужно понимать, что в Крым на работу приезжает много работников органов власти с материка. И по федеральному закону у них есть приоритет на получение мест в детских садах. Это касается, прежде всего, военнослужащих и сотрудников ФСБ. Более 4,5 тысяч детей госслужащих с материка мы устроили в крымские садики вне очереди, что сместило последовательность. Но надеюсь, что к 2020 году мы сможем ликвидировать очередь в дошкольные учебные учреждения окончательно».

О недобросовестных подрядчиках

«Вопрос о работе с подрядчиками сейчас выносится на рассмотрение в Государственной Думе. Речь идёт о законодательном акте, предусматривающем уголовную ответственность для руководителей компаний, которые не выполнили взятые на себя обязательства перед государством. По тем договорам, которые были заключены в 2016-2017 годах, к сожалению, никаких мер ответственности предусмотрено не было. А стандартные нормы недобросовестных подрядчиков абсолютно не пугают. Однако все материалы переданы в прокуратуру и Следственный комитет, проверка работы некоторых фирм будет проведена. Что касается начатых и недостроенных объектов, нами будет предложен единственный исполнитель работ — какая-то из крупных крымских компаний, которая в состоянии довести дело до приемлемого финала. Речь идёт о 26 проектах: 24 детских садах и двух школах».

О крымских берегах

«Берегоукрепительные работы являются одними из самых дорогостоящих. Все крымские набережные и берегоукрепительные сооружения находятся в собственности государства. Некоторые переданы в пользование частникам, но не более того. Поэтому проведение берегоукрепительных работ возможно только за государственный счёт. При этом мы посчитали, что, например, сделать набережную и восстановить берегоукрепление в Николаевке обойдётся больше чем в 10 млрд руб. Это фактически объём всего республиканского бюджета. Конечно, мы не можем позволить себе такие расходы — нас никто не поймёт. Без помощи федеральных органов власти мы не прорвёмся. Типовые решения по взаимодействию планируем отработать в Гурзуфе. Что касается подсыпки пляжей, то она должна быть. Это святая обязанность пользователей, которая должна быть прописана в условиях всех договоров. Я обязательно это перепроверю».

Об общественном транспорте

«Перевозчики требуют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25 рублей. В итоге было принято компромиссное решение — увеличить тариф до 17 рублей. Но перевозчики со своей стороны должны обеспечить беспрепятственную перевозку льготных категорий пассажиров и соблюдение расписания движения. Просто так поднять стоимость проезда без изменения качества перевозки, на мой взгляд, неприемлемо. Поэтому контроль будет ужесточён».