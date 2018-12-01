2018-й: каким он был?

Строительство федеральной трассы «Таврида»

О ходе строительства автотрассы «Таврида», которая пройдёт от Керчи до Севастополя через шесть крымских городов и три села, «КТ» рассказывал в этом году неоднократно (объект включает в себя 123 искусственных сооружения и 18 транспортных развязок; генеральный подрядчик строительства — АО «ВАД», стоимость проекта — 149,3 миллиарда рублей). Рабочее движение на двух полосах трассы на протяжении около сорока километров уже было открыто несколько недель назад, как сообщил пресс-секретарь генерального подрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров. В самый же канун Нового года строители обещают открыть для движения транспорта и большой участок этой автодороги — от Симферополя до Керчи. Движение же по всем четырем полосам на всём протяжении трассы до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Самый высокий туристический сезон

Минувший летний туристический сезон был по-настоящему рекордным. В частности, об этом сообщалось на ежегодном туристическом форуме в Ялте, который проходил в октябре. Впервые в истории полуострова на отдых за первые восемь месяцев 2018 года приехали более шести миллионов человек. Это на треть больше прошлогоднего. Примечательно, что и прежний клиент, украинский, потянулся на привычные места отдыха — более миллиона человек из общего числа отдыхавших приехали именно с Украины. Да и без этих официальных цифр крымчанам было заметно, что приехало очень много курортников: людей в курортных городах — битком, гостиничный и частный сектор — переполнен.

Крымский мост и новый терминал аэропорта

Также в этом году были грандиозные стройки и ввод в эксплуатацию нового терминала симферопольского аэропорта (который под конец года в ходе народного голосования получил имя знаменитого художника Ивана Айвазовского) и моста через Керченский пролив (автомобильной его части, железнодорожное движение запустят в 2019-м), который получил название, опять же в ходе народного голосования, «Крымский мост». Эти объекты навсегда и позитивно изменили облик полуострова, хотя бы для туристов и гостей Крыма, ведь новый терминал и мост — первые сооружения (да ещё какие!), которые встречают на своём пути люди, приезжающие и прилетающие сюда.

Экологическое бедствие в Армянске

В Армянске 24 августа произошёл выброс вредного химического вещества — сернистого ангидрида — в воздух (пострадали и другие населённые пункты на севере полуострова). Появилось некое слизкое вещество на машинах, окнах, стенах, на всех практически предметах, находившихся на открытом воздухе и на многих даже находившихся в помещениях (на металлических, к примеру, появилось нечто вроде ржавчины). Пожухли деревья и трава, в воздухе стоял едкий запах кислоты. Также люди жаловались на затруднённое дыхание, кашляли, многие обращались к медикам. Источником выброса, как выяснилось, являлся местный завод «Крымский Титан», а именно испарение содержания кислотонакопителя, используемого заводом. Из города были эвакуированы дети, введён режим ЧС. А 21 сентября 2018 года республиканский оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендовал властям города отменить режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар в Уч-Коше

В начале августа в урочище Уч-Кош под Ялтой начался огромный лесной пожар. Самый большой пожар в Крыму в минувшем году. Борьбу с огнём затрудняло то, что возгорание произошло на склоне 45–80 градусов, что не позволяло пожарной технике подъехать к очагу пожара, а также сильный ветер. Ялтинцы бросили в социальных сетях клич о наборе добровольцев для оказания помощи, а также сборе воды и еды для тех, кто тушит пожар. Всего к тушению пожара привлекли около 500 человек. Впрочем, вскоре МЧС смогло аккумулировать силы для борьбы с бедствием: было задействовано 297 человек личного состава, 67 единиц техники, в том числе и ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и аварийно-спасательный отряд ГКУ «Крым-спас». Подключилась к тушению и авиация. Пожар ликвидировали, но к тому моменту в Уч-Коше успело выгореть более трёх десятков гектаров заповедного леса...

Небывалая засуха и её последствия

В начале лета 2018 года стало известно: полуостров очень сильно пострадает от засухи. Поначалу винили Северо-Крымский канал, в котором из-за Украины уже который год нет воды, но, как сообщили эксперты-аграрии, 2018-й — самый засушливый не только за последние четыре года, но и за последние 30 лет. Глава Крыма Сергей Аксенов даже ввел из-за засухи летом чрезвычайное положение в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова. В итоге Крым получил рекордно низкий урожай зерновых. Потеряли практически половину — всего 1 млн тонн собрали. Но, как обещают власти, сельхозпроизводителям будет оказана соответствующая поддержка (крымские аграрии претендуют на возмещение почти 300 млн рублей убытков). Да и хлеба в магазинах меньше не стало.

Провокация в проливе

Международный инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября, когда Вооружённые силы РФ и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружия задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, через территориальные воды РФ. Так как украинские моряки при этом нарушали правила судоходства (в том числе и в проливе), их и задержали. Теперь их судят (за этим процессом «КТ» внимательно следит и будет сообщать о ходе и в дальнейшем). Также после инцидента на Украине объявили военное положение. Но провокация, устроенная Украиной, видимо, рассчитывалась на больший резонанс. «Их (украинских военнослужащих) послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет, на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то, что никто не погиб. Слава Богу, этого не случилось. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с ними делать», — сказал на годовой итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Трагедия в керченском колледже

Это, безусловно, самое шокирующее происшествие на полуострове в минувшем году. Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения и 73 были ранены. Подозреваемый Владислав Росляков — учащийся этого колледжа, — имея при себе самодельные взрывные устройства и помповое ружьё, устроил настоящую бойню. По версии следствия, Росляков после совершения преступления направился в библиотеку колледжа, где совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из ружья. Трагедия потрясла не только Крым, но и всю Россию. Но были ли у убийцы сообщники? На этот вопрос официальный ответ один — был, дескать, в одиночестве... Неофициальные же версии в народе размножились в самых разных интерпретациях...