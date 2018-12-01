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В поисках праздника

Программа новогодних и рождественских мероприятий на полуострове

Симферополь

28 декабря 2018 года

В 12:00 в Библиотеке-филиале 21 на ул. З. Рухадзе, 25, состоится праздничная встреча «Вместе встретим Новый год!».

В 15:00 в клубе «Романтика» по адресу: ул. Киевская, 16, будет проведена развлекательная программа «Новогодний королевский бал».

В 16:00 в МБУК «КДЦ», ул. Чапчакчи, 1, открывается выставка новогодних открыток «С Новым годом!».

В 16:00 в Библиотеке-филиале 9 на ул. Крейзера, 14, запланирован Литературно-музыкальный вечер «В снежном царстве, в морозном государстве».

29 декабря 2018 года

В 14:00 в МБУК «КДЦ» на ул. Чапчакчи, 1, начнется концерт «Новогодний серпантин».

В 18:00 в МБУК «ЦЭИ» на ул. Пушкина, 19, для зрителей подготовлена новогодняя концертная программа «Праздник к нам приходит».

29 и 30 декабря 2018 года

С 10:00 до 19:00 можно повеселиться в МБУК «Детский парк» на Игровой развлекательной программе «Подготовка к Новому году» и Детской дискотеке «Танцевальный марафон».

До 9 января 2019 года на площади им. Ленина продлится Новогодняя ярмарка подарков, на которой представлены изделия ручной работы, декоративно-прикладного искусства, сувениры.

До 15 января 2019 года в МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества», по адресу: ул. Павленко, 18, проходит акция «Добро на Рождество».

На период со 2 по 13 января в парке имени Ю. А. Гагарина запланирована развлекательная программа Ассоциации рестораторов города Симферополя «Рождественские каникулы». В рамках этой программы горожане и гости города смогут принять участие в «Зимней зарядке», конкурсах «Лучшая Снегурочка города» или «Лучший городской Дед Мороз», «Лучшие новогодние песни». Будет также работать пункт обмена рисунков на подарки, вестись трансляция новогодних фильмов и огоньков. 13 января начнётся программа «Старый Новый год вместе».

Севастополь

С декабря 2018-го и во время рождественских каникул в театрах города Севастополя пройдет большое количество новогодних сказочных представлений, мастер-классов и развлекательных программ, которые будут интересны не только детям, но и их родителям. Кроме того, с 28 декабря в Артиллерийской бухте откроется зимний каток с искусственным покрытием и будет работать в течение всех рождественских праздников 2019 года, даря праздничное настроение гостям и жителям Севастополя.

5 января

В ГБУК «Культурно-информационный центр» состоится рождественская елка для детей из льготных категорий семей. В программе: показ музыкальной сказки «Тайна заколдованного царевича», театрализованное поздравление от Деда Мороза и его друзей с новогодними и рождественскими праздниками. На мероприятие приглашаются дети из льготных категорий семей города Севастополя.

6 января

В 12:00 в ГБУК «Культурно-информационный центр» состоится губернаторская рождественская ёлка для детей льготных категорий семей города Севастополя. В фойе второго этажа центра будут представлены тематические экспозиции «Праздник Рождества», пройдут мастер-классы, викторины, игровые программы. Артисты центра проведут для детей тематическую конкурсно-игровую театрализованную программу и покажут новогоднюю сказку.

7 января

Пройдет традиционный крестный ход по центру города. Маршрут общегородского шествия остается неизменным вот уже 14 лет: процессия от ворот Покровского собора следует к главной площади города, где проходит молебен и соборная молитва.

Ялта

28 декабря 2018 года

В 12:00 в Ялтинском театре им. А. П. Чехова на ул. Екатерининской, 13, детей-сирот, а также детей из многодетных и оказавшихся в сложных жизненных ситуациях семей пригласят на новогодний праздник (по пригласительным билетам), где им будут вручены подарки.

В 15:00 (а также 29.12.2018, 30.12.2018 и 05.01.2019, в 12:00 и 15:00) там же для детей покажут сказку «Снежная королева».

В 13:00 Ялтинская местная организация Всероссийского общества слепых, по ул. Дзержинского, 8, проводит развлекательную программу «Новогодний калейдоскоп».

29 декабря 2018 года

В 15:00 Библиотека-филиал № 8 им. С. К. Славича, на ул. Халтурина, 19, проводит новогоднее шоу «Праздничный переполох, или С Новым годом!»

29 и 30 декабря 2018 года

На Набережной им. В. И. Ленина, в районе круглого фонтана, продолжит работу Приёмная Деда Мороза и Почта Деда Мороза.

С 6 по 8 января 2019 года

На Набережной им. В. И. Ленина, на сцене в районе круглого фонтана, пройдут праздничные мероприятия «Рождество в Ялте».

7 января 2019 года

В Ялтинском театре им. А. П. Чехова на ул. Екатерининской, 13, пройдёт XI Рождественский фестиваль «Чудо обыкновенное» для детей и молодежи с ограниченными возможностями.

18 января 2019 года

В концертном зале имени Кирова по адресу: ул. Кирова, 39, пройдёт рождественский фестиваль «Святки».

Евпатория

Со 2 по 8 января

В 14:00 в сквере имени В. И. Ленина будут начинаться развлекательные программы для детей.

В эти же дни в 10:00 и 12:00 в Театре-студии «Марионетки» на ул. Интернациональной, 17, покажут новогодние представления и спектакли для детей.

3 января

В 11:00 в Евпаторийском краеведческом музее начнется встреча с представителями национально-культурных автономий «Празднование Нового года народами Крыма».

6 января

В 15:00 в сквере им. В. И. Ленина стартует награждение победителей конкурса на лучшее письмо Деду Морозу.

7 января

В 11:00 в Евпаторийском краеведческом музее состоится встреча с представителями национально-культурных автономий «Рождественские праздники и обряды народов Крыма». И в это же время на Театральной площади города пройдет зимний спортивный праздник любителей зимнего плавания (необходима регистрация) «Рождественский заплыв в ледяной купели».

Керчь

29 декабря

В 14:00 состоится открытие Комсомольского парка, там же пройдет празднично-развлекательная программа.

С 16:00 до 19:00 на площади им. Ленина пройдет праздничный кубок по Воркаут.

С 17:00 до 19:00 в «Городском доме культуры» (центральный вход) по ул. Ленина, 46, организована развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп».

3 января

В 16:00 в «Городском доме культуры» (центральный вход) по ул. Ленина, 46, состоится новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!».

В это же время в Культурном центре им. Ю. Богатикова на ул. Свердлова, 6, организована эстрадная концертная программа «Мелодии зимы».

3-6 января

С 17:00 до 20:00 на площади им. Ленина пройдет развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» (уличный комплекс «Новогодний городок»).

7 января

В 13:00 на площади «КЛК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88) можно посмотреть театрализованное представление «Светлый праздник Рождества».

С 16:00 до 19:00 эта же праздничная программа порадует зрителей на площади им. Ленина, там же пройдет программа шоу-театра «Лотос» из г. Краснодар.

12 января

В 12:00 в Культурном центре им. Ю. Богатикова пройдет вокальный концерт учащихся школ искусств города «Рождественские встречи».

Феодосия

1 января

В 10:00 феодосийцы совершат уже ставший традиционным новогодний забег до Коктебеля. Мероприятие будет проходить в рамках всероссийской акции «Побегай 1 января». Участники стартуют от магазина «ПУД» в центре Феодосии. Организаторы сообщают, что новогодние забеги в рамках акции «Побегай 1 января» проходят во всех крупных городах России. «Этот проект со дня своего основания вне политики и вне религии, вне алкоголя и вне трезвости. Мы бегаем не „за“, не „против“ и не „в поддержку“, мы эгоистично бегаем сами для себя», — пишут инициаторы всероссийского движения на официальной странице проекта в Интернете.

Судак

28 декабря

В 17:00 на площади Молодежной начнется праздничная концертная программа «Приключения поросёнка Фунтика», которую подготовили для вас творческие коллективы Центра детского и юношеского творчества городского округа Судак.

29 декабря

В 11:00 в городском саду Судака начнется развлекательная концертная программа для детей «Приключения поросёнка Фунтика».

30 декабря

На ул. Ленина (от магазина «Пуд» до центрального рынка с 6:00 до 15:00) состоится расширенная предновогодняя праздничная ярмарка.

Для создания праздничного настроения в 9:00 предусмотрено выступление народного духового оркестра городского Дома культуры.

3 января

В 11:00 в городском саду для детей и родителей весёлые конкурсы и танцы «Наш весёлый Новый год!». Организаторы советуют не пропускать это действо, ведь только в эти новогодние праздники самые настоящие, самые северные Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех детей с Новым годом.

7 января

В 13:00 в Судакском городском доме культуры (ул. Ленина, 47) состоится праздничный концерт для детей и жителей городского округа, посвящённый светлому празднику Рождества Христова.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 511 от 28 декабря 2018 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:11

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