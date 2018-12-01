Бич нынешнего Крыма

За год в республике было заведено более 200 дел о коррупции чиновников

За период 2017-2018 гг. 40 должностных лиц в Крыму были сняты с должностей из-за своих коррупционных действий. 9 из них — по утрате доверия. Также в 2018 году было возбуждено 204 дела коррупционной направленности и 99 материалов о нарушении антикоррупционного законодательства находятся на рассмотрении различных контролирующих органов...

Могло быть больше

Подводя итоги года, председатель республиканского комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин сообщил, что из 204 дел о коррупционных деяниях чиновников, возбуждённых в Крыму в 2018 году, основные — это дела по выявлению фактов взяточничества. Причём число преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве, увеличилось на 64%. А средняя сумма взятки в Крыму, по информации правоохранителей, увеличилась с 70 до 120 тысяч рублей.

Александр Акшатин, председатель Комитета по противодействию коррупции РК:

«Возбуждено 20 уголовных дел, часть людей в этом году осуждена. Напомню, у нас с этого года добавились новые правила — новый закон № 479-ФЗ, который регламентировал проверку кандидатов в главы администраций муниципальных образований, в депутаты и т. д. Была проведена проверка порядка 50 человек. Сергей Аксёнов (глава Крыма) подписал заявления в местные муниципальные органы об освобождении 13 из них от замещаемых должностей и о привлечении к дисциплинарной ответственности 28 человек. Это касается районных глав и депутатов».

Вместе с тем, как сообщил Акшатин, процесс выявления нарушений антикоррупционного законодательства имеет свои особенности, которые позволяют чиновникам избежать попадания в реестр «утративших доверие». «С процесса выявления лица, замещающего государственную должность от министра и выше, до утраты доверия к нему проходит время, поскольку есть процедура: рассмотреть на комиссии по координации, подписать, доложить главе республики. Чиновник в этот период, зная, что его будут увольнять по утрате доверия, пишет заявление по собственному желанию, и никто не имеет права ему отказать», — сообщил председатель Комитета по противодействию коррупции РК.

Но далеко не всем, конечно, удаётся таким образом избежать наказания. И количество уволенных за минувшие месяцы — 40 человек — тому прямое свидетельство. Другое дело, что (как считают крымчане, обращающиеся к нам в редакцию) таких «наказанных за коррупцию» могло бы быть и больше. Другое мнение на этот счёт, что, мол, силовики всё-таки работают в меру своих сил и возможностей и в принципе неплохо помогают «очищать полуостров от коррупции». Тем более что, как уже указывалось выше, у нарушителей антикоррупционного законодательства есть и свои «методы противодействия», они всячески пытаются «вилять», чтобы уйти от ответственности.

В следующем году обещают удивить

Также, по информации Александра Акшатина, сообщившего информацию об итогах года, среди нарушений, в связи с которыми чиновники лишаются должностей, есть так называемые ошибки и «недосказанность» в декларациях о доходах. «В этом году мы приняли более 6 тысяч справок о доходах. Представьте, сколько нужно людей, чтобы провести их анализ по 15-19 критериям! Сейчас у нас будут новые механизмы — будем сканировать, отправлять их в администрацию Президента РФ. Риски будет считать машина, используя все базы, а не вручную», — рассказал Александр Акшатин.

Правоохранители также отмечают, что в Крыму сегодня наиболее коррумпирована бюджетная сфера, в особенности ФЦП, которую продлили до 2022 года и куда вливаются огромные деньги.

Евгений Осадчук, замруководителя Главного управления Следственного комитета РФ по РК:

«Ущерб, причинённый коррупционными преступлениями в текущем году, составил 78 миллионов рублей. Возмещено в ходе следствия 35 миллионов рублей. Арестовано имущество на 68 миллионов. То есть приняты меры даже, так скажем, превышающие назначенные суммы, к последующему возмещению, в том числе в судебном порядке, по всему причинённому ущербу».

«Серьёзные вопросы, связанные с ФЦП. Извините, надувают объёмы: дорогие товары, заложенные в сметную стоимость, замещают дешёвыми, заводят транзитные предприятия для отвода средств и т. д. Это всё в строительстве сегодня есть, — сообщил журналистам Александр Акшатин. — Но мы работаем, и надеюсь, что в этой отрасли будет наведён порядок. У нас осталось четыре года до завершения ФЦП. Кроме того, в производстве комитета ряд других контрольных мероприятий и с МВД, и со службой безопасности, также будет привлечена прокуратура в части серьёзных вопросов. И я надеюсь, что в первом квартале следующего года все будут удивлены рядом наших серьёзных реализаций».