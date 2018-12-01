Январь сломает ситуацию?

Последние решения и новые законы

Совет министров и Государственный совет республики провели финальные заседания, чтобы завершить начатые дела и определиться с приоритетными задачами на начало нового года. Исходя из услышанного в высоких залах собраний, можно сказать, что политическая верхушка Крыма уходит на зимние каникулы с чистой совестью.

«Идиотские регламенты»

Сразу по завершении продолжительных выходных в Крыму пройдут тотальные проверки качества оказания государственных услуг населению более чем по десяти направлениям. Заодно будет определена длительность очередей в основных структурах жизнеобеспечения. Решение о проведении тотального мониторинга было принято на очередном заседании крымского Совмина.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«За январь мы проведём сплошную инвентаризацию качества оказания услуг по линиям Министерства топлива и энергетики, Министерства ЖКХ, Минздрава. Во всех центрах приёма платежей, непосредственно возле абонентских отделов „Крымтеплокоммунэнерго“, „Крымгазсетей“, „Крымэнерго“ и так далее. Оценим реальную ситуацию в поликлиниках. Будут проведены сплошные опросы людей для того, чтобы конкретно установить, что мешает нормально жить. Сегодня в сфере оказания услуг населению сложилась неприемлемая ситуация. Абсолютно идиотские регламенты, заставляющие людей как минимум 50% своего свободного времени тратить на стояние в очередях, выбивание у чиновников каких-то справок, разрешений и согласований. Огромное количество лишних документов запрашивается при предоставлении тех или иных услуг. Январь сломает данную ситуацию».

Инициатива, однозначно, очень нужная. Ни в одном другом регионе страны уже нет такой громоздкой бюрократической системы, как в Крыму. Причём большая часть проволочек связана с непродуманной организацией работы в госучреждениях и ведомствах. Что характерно, сотрудники на местах это прекрасно видят и понимают, но боятся высказаться, а руководство, редко бывающее за стенами высоких кабинетов, попросту не в курсе реального положения дел. С этим нужно что-то делать, поскольку градус общественного недовольства стремительно растёт. И радует, что глава республики это тоже видит.

Однако есть один огорчительный нюанс. По словам Сергея Аксёнова, проведение мониторинга и опросов граждан, получающих какие-либо услуги, будет проводиться представителями органов власти и депутатами. Получается, столоначальники станут проверять друг друга. Конечно, это тоже немаловажно: самим выставить оценку собственным действиям. Вот только об объективном взгляде на проблемы граждан наверняка придётся забыть.

Добиваемся результатов

Днём позже глава республики выступил с докладом на очередном заседании девятой сессии крымского парламента. Сергей Аксёнов определил основные задачи региональных властей на будущий год. В качестве главной из них премьер-министр определил реализацию на полуострове национальных проектов. Ситуация, считает глава, в новом году должна измениться к лучшему, благодаря модернизации инфраструктуры за счёт вложения денег в здравоохранение и образование. Это позволит достичь тех показателей, которые определил для Крыма глава государства.

Сергей Аксёнов:

«Уходящий год для Крыма был непростым, богатым на события. К сожалению, нам регулярно посылают испытания. Так тяжело работать, наверное, не приходилось ни одному депутатскому корпусу. Не говоря уже о трагедии в Керчи, ситуации, связанной с чрезвычайной ситуацией на заводе „Крымский титан“... Тем не менее, в условиях внешнего давления Крым добивался положительных результатов».

Удар по «зайцам»

Помимо подведения итогов года, депутатский корпус успел также поработать над новыми законопроектами. В частности, Госсовет внёс поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Эти изменения касаются, пожалуй, каждого гражданина. Речь идёт об увеличении штрафов за безбилетный проезд в городском и междугородном электро- и автотранспорте.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Сейчас действующий штраф в городском и пригородном транспорте составляет 100 рублей. Поправками устанавливается дифференциация от 100 до 500 рублей. В междугородном транспорте было 300 рублей. Теперь предполагается дифференциация от 300 до 700 рублей. Внесённые в закон изменения также предусматривают наказание за повторный безбилетный проезд в междугородном транспорте. Штраф для нарушителей будет составлять до 1,5 тысяч рублей».

К этому решению крымский парламент, между прочим, шёл долгие четыре года. В итоге штраф хоть и увеличили, но, прямо скажем, на достаточно смехотворную сумму. Вряд ли такая мера сильно скажется на количестве безбилетников, которое в Крыму достигает 30-40% от общего потока пассажиров. Интересно, что депутаты не поддержали предложение Министерства транспорта РК о повышении штрафов до одной тысячи рублей. Народные избранники рассудили, что это как-то многовато.

А вот ещё одно интересное решение крымских парламентариев. Как вы помните, 17 декабря Госсовет досрочно прекратил полномочия Петра Запорожца, занимавшего пост главы комитета Госсовета РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. Эта должность согласно законодательству, действовавшему на момент избрания бывшего председателя, являлась государственной, и полномочия осуществлялись на профессиональной постоянной основе. Иными словами, за деньги. На этой неделе парламент восстановил Петра Запорожца в прежней должности, однако на сей раз — на общественных началах. Иными словами, безвозмездно. Назначение со всех сторон хорошо: немаловажный комитет возглавил опытный руководитель, но в то же время его работа не требует бюджетных издержек.