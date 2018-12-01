Велено, чтобы было зелено

Новогодней ночью под ёлочкой для крымчан приготовили много сюрпризов

Главная ёлка республики: официоз и Дед Мороз

Главную ёлку республики зажгли еще 19 декабря в День святого Николая на столичной площади им. Ленина.

Итак, 31 декабря 2018 года, в 22:00, на площади Ленина возле главной ёлки Крыма начнётся праздничный концерт «Новый год вместе» с участием группы «Доктор Шлягер». На видеоэкране будет вестись трансляция «Новогоднего огонька» и поздравлений главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым В.Н. Агеева, главы администрации города Симферополя Н.Ф. Маленко, Председателя Государственного совета Республики Крым В.А. Константинова, Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым

С. В. Аксенова. В 23:50 все собравшиеся смогут увидеть трансляцию поздравления Президента Российской Федерации В. В. Путина. А в 00:00, одновременно с последним ударом курантов, новый год начнёт своё шествие по крымской земле с праздничного фейерверка, после чего прозвучат поздравления Деда Мороза и группы «Make Mom Proud». Также будут организованы игровые развлекательные программы, интерактив, конкурсы и подарки победителям.

Ёлка курортной столицы: здесь поросёнок повеселится

В Ялте веселье «под ёлочкой» отыщется на Набережной им. В. И. Ленина, в районе круглого фонтана.

С 22:00 31 декабря 2018 года до 2:00 1 января 2019 года жителей и гостей города ждет праздничная программа «Новогодняя ночь на Набережной». А 1 и 2 января на Набережной им. В. И. Ленина, там же, возле круглого фонтана, начиная с 13:00 пройдут мастер-классы для детей, катание на санках на колёсах, детские анимационные программы, концертные программы творческих коллективов Крыма, концертные программы с участием кавер-групп, праздничный конкурс и, наконец, творческий конкурс на лучший символ нового, 2019 года «Весёлый поросёнок».

В Алуште: поздравят и в «Подмосковье» отправят

31 декабря 2018 года, ближе к полуночи, возле ёлки на площади Советской в Алуште зазвучат веселые новогодние песни. Традиционно с новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями к алуштинцам и гостям города обратится руководство города. Своё творчество собравшимся подарят коллективы Дома творчества «Подмосковье» и клубных формирований. Также выступят приглашенные со всего Крыма артисты. Сразу после поздравления президента концерт и дискотека.

Евпаторийский Дед Мороз утрет любому Санте нос

Традиционный для Евпатории фестиваль «Санта-Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз» уже подвел итоги. Тогда же, 15 декабря, зажгла огни и главная ёлка города. Однако, как обещают в горадминистрации, главные события ещё впереди. И запланированы они, само собой, на новогоднюю ночь. Ожидается, что на Театральной площади встречать Новый год будет едва ли не весь курорт. Начнутся интересности в 22:00 с программы Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. Будут и конкурсы, и развлечения. Ну а после официального поздравления президента РФ, боя курантов и запуска множественных салютов над городом присутствующие смогут принять участие в массовой дискотеке, которая продлится практически до утра.

Будет в Евпатории ёлка и на Рождество. Праздник, который так и называется «Ёлка в Рождество», начнется на Театральной площади в 16:00.

Севастополь: вот и настала пора веселиться до утра

Торжественное открытие главной новогодней елки Севастополя на площади Нахимова состоялось 22 декабря. Здесь же 31 декабря, в 22:00, начнется новогодний концерт. Организаторы обещают яркие выступления артистов, искренние поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры. В 23:45 можно будет увидеть видеопоздравление с Новым, 2019 годом губернатора города Севастополя. А в 23:50 — видеопоздравление президента Российской Федерации. В полночь начнется праздничный фейерверк.

До 2 часов ночи на площади Нахимова праздник продолжит новогодняя видеодискотека, которая объединит музыкальные стили 80-х, 90-х, а также современную музыку.

Судак: ели в праздничном наряде выстроились на параде

В этом живописнейшем крымском городе 28 декабря 2018 года, в 12:00, на улице Ленина стартует новогодний карнавал ёлок «Зеленая красавица — 2019» с участием жителей города, организаций и предприятий городского округа Судак. В 18:00 начнётся торжественная церемония открытия праздника «Зажжение огней главной елки города». В программе праздника поздравления руководителей города с подведением итогов новогоднего конкурса-карнавала ёлок «Зеленая красавица — 2019», городского конкурса тантамаресок и конкурса на лучшее оформление новогодней витрины «Зимняя сказка». На 18:00 — 20:00 запланировано театрализованное новогоднее представление «Вовка в тридесятом Судакском царстве» с участием творческих коллективов города. В 20:00 наступит апофеоз праздника — торжественное зажжение городской ёлки и праздничный фейерверк. С 20:00 до 21:00 — выступление гостей из города Симферополя. С 21:00 — новогодняя дискотека «Мы к вам заехали на час».

Еще раз судакчане соберутся возле главной ёлки города на площади Молодёжной 1 января 2019 года. В 1:00 (через час после боя курантов) жителей и гостей города приглашают на весёлую танцевальную новогоднюю программу «Мы танцуем буги-вуги».

Керчь: куда ни пойдешь, под ёлку попадешь

В Керчи торжественное зажжение огней на новогодней ёлке происходило не единожды: сначала 22 декабря огни торжественно зажгли на главной городской ели, что на площади им. Ленина. Затем 23 декабря эстафета перешла к зеленым красавицам на площади Детской школы искусств им. Р. Сердюка и на площади «КЛК „Корабел“». И вот теперь, как результат, в новогоднюю ночь керчане могут выбрать из нескольких праздничных ёлок ту, что им больше по душе, ну или просто ближе к дому.

В праздничную новогоднюю ночь на площади Ленина ожидается:

23:00 Театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки;

23:45 Новогоднее поздравление руководства города;

23:55 Поздравление президента РФ В. В. Путина;

00:00 Праздничный фейерверк, огненно-пиротехническое шоу «Гефест» (г. Евпатория), новогоднее караоке;

01:00 Концерт группы «Балаган Лимитед» (г. Москва), ди-джей пати, работа уличного комплекса «Новогодний городок».

На площади Детской школы искусств им. Р. Сердюка будет:

23:00 Театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки;

23:45 Новогоднее поздравление руководства города;

23:55 Поздравление президента РФ В. В. Путина, огненно-пиротехническое шоу «Гефест» (г. Евпатория), новогоднее караоке;

01:00 Концерт кавер-группы из Евпатории «Наобум» и ди-джей пати.

На площади «КЛК „Корабел“» для жителей и гостей города подготовили:

23:00 Театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки;

23:45 Новогоднее поздравление руководства города;

23:55 Поздравление президента РФ В. В. Путина, новогоднее караоке;

01:00 Концерт кавер-группы из Севастополя «Семь», огненно-пиротехническое шоу «Гефест» (г. Евпатория) и ди-джей пати.