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Время исполнения желаний

Чтоб было вкусно, весело и уместно

Играем в праздник

Новогодний квест

Принимающая сторона готовит заранее мешок с подарками и задания-загадки. Гостям сообщается, что мешок с подарками таинственно исчез, но его можно отыскать. Все делятся на две команды, и ведущий дает первую подсказку-задание, справившись с которым участники получают ключ к следующей. Сами задания могут быть любыми, в их основе — словесные игры (в том числе слова с перестановкой букв, мини-кроссворды, ребусы, зашифрованные картинки), которые больше рассчитаны на смекалку и сообразительность, чем на конкретные знания. Команда, которая первой добралась до мешка, выбирает из него подарки в первую очередь.

Угадай, кто ты?

Нужно заготовить несколько белых листов, на которых написаны персонажи и место, где они находятся. Например, «миллионер в бане» или «доктор в самолете». Ведущий вызывает одного игрока, который садится на стул спиной к остальным. Ему на спину прикрепляют один из листков с персонажем, так чтобы он не видел надписи. Далее ведущий и остальные участники задают ему наводящие вопросы: «Где ты сейчас?», «Что ты там делаешь?», «Как ты туда попал?», «Кто рядом с тобой?», «Кто ты?». Когда игрок невпопад отвечает на вопросы, а все гости видят надпись на его спине, получается очень смешно.

Штрихи к портрету

Принцип игры заключается в следующем. Игроки каждой команды (не менее 4-х человек в каждой) строятся в затылок друг к другу. Перед первыми игроками в колоннах кладется лист бумаги и ручка. А к последним подходит ведущий и показывает картинку с изображением (оно должно быть простым), которую игрок должен нарисовать рукой на спине у стоящего впереди. Потом тот, которому рисовали на спине, пытается понять, что же ему так коряво нарисовали, и изображает аналогичную картину на спине следующего. Первые в колонне игроки изображают то, что до них дошло на листке бумаге в окончательном варианте. Выигрывает та команда, чей рисунок хотя бы отдаленно напоминает оригинал.

Перевертыш

Перевертыш — это название книги (фильма), передачи, пословицы или строчки из известного стихотворения, где все слова заменены антонимами (слова, противоположные по смыслу). Например, высказывание-перевертыш из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» — «Что за прелесть-то моё жареное мясо! (Какая гадость эта ваша заливная рыба!). Гости делятся на две команды, ведущий загадывает перевертыши; побеждает та команда, которая быстрее и больше отгадает значений.

Фейерверкам дали добро

Сотрудники МЧС Крыма определили места, с которых можно безопасно запускать фейерверки в новогодние праздники. Местами для запуска выбраны городские площади и парки, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным. Всего по Крыму таких площадок — 75. Все площадки обследованы пожарными. «На площадках, определенных инспекторским составом, запуск пиротехники будут гарантировано безопасным. И в случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий», — говорят в МЧС.

Напомним, за запуск фейерверков в неположенном месте грозит административное наказание в виде штрафа: физическим лицам — в размере до полутора тысяч рублей, должностным — до двух тысяч, а юридическим — до трёх тысяч рублей.

Поесть по-свински

Талисману наступающего, 2019 года, свинье, наверняка понравится закуска «Поросята»

Ингредиенты:

• яйца — 3 штуки (вареные),

• свекла — 1 штука (вареная),

• лук — 0,5 штуки,

• грибы — 30 грамм (любые),

• майонез — 20 грамм,

• перец черный горошком — 6 штук (для украшения),

• соль — по вкусу,

• перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление

Подготовить все ингредиенты. Заранее отварить до готовности одну свеклу среднего размера. Отварить вкрутую яйца и остудить.

Яйца очистить от скорлупы, стараясь не повредить их.

Свеклу очистить, нарезать небольшими кусочками и сложить в глубокую миску.

Залить свеклу кипятком и опустить в эту же миску очищенные яйца, они должны быть полностью покрыты. Оставить яйца минимум на 20-30 минут (чем дольше держать яйца в воде, тем насыщеннее получится цвет).

Окрашенные яйца вынуть и обсушить.

Ножом аккуратно срезать часть яйца.

Ложечкой вынуть желток, стараясь не повредить белок.

Добавить к желткам обжаренные до готовности грибы с луком. Грибы можно взять любые, к примеру замороженные шампиньоны.

Добавить к начинке майонез, соль и перец по вкусу. Перемешать, растирая желтки до однородного состояния.

Наполнить яйца готовой начинкой.

Перевернуть яйца начинкой вниз. Из срезанного ранее окрашенного белка вырезать ножом ушки в виде треугольника, пятачки и хвостики. Глазки сделайте из перца горошком. Пятачок, чтобы держался, смазать с одной стороны слегка начинкой или майонезом. Ушки и хвостик вставить в продольное отверстие, сделанное ножом.

Закуска «Поросята» готова. Можно подавать к столу.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 511 от 28 декабря 2018 года

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Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:35

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