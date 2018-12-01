В двадцать пятый раз

В Симферополе состоялся традиционный «Бал чемпионов»

Кто мог представить, что задуманный почти тридцать лет тому назад руководителем крымского спорта Николаем Гостевым и спортивным журналистом Гарринальдом Немировским «Бал чемпионов», как встреча лучших мастеров и чемпионов с властями Крыма, несмотря на все геополитические события в мире, останется востребованным до сегодняшних дней?

Преодолевая барьеры

Постепенно завершаются трудные времена для крымского спорта, который после исторической Крымской весны, вернувшей наш чудесный южный регион в состав России, начинает с каждым годом набирать обороты. По сути дела, после четырёхлетней изоляции, разумеется не по своей вине, крымчане снова полны надежд, что наши опытные мастера спорта и талантливая молодёжь приложат все силы, чтобы получить право стартовать на Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020, успешно пройдя в рядах сборной России сквозь «сито» чемпионатов мира и Европы, открывающих путь в столицу Японии. Ведь именно в ней свыше пятидесяти лет назад севастопольская школьница Галина Прозуменщикова (впоследствии Степанова) принесла солнечному Крыму первую золотую олимпийскую медаль, победив в плавании на 200 м брассом.

Именно таким настроем была проникнута атмосфера состоявшегося в Симферополе в 25-й раз «Бала чемпионов». По установившейся с годами традиции на нём чествовали не только лучших взрослых и юных спортсменов, их наставников, отличившихся в 2018 году на мировых, континентальных и всероссийских спортивных аренах, но и энтузиастов спортивного и физкультурного движения нашей республики.

Как и прежние фестивали крымского спорта, так и нынешний был организован республиканской организацией содействия движению «Олимпийский совет Республики Крым» (президент — депутат Госсовета РК, мастер спорта, заслуженный тренер Украины Евгений Михайлов) и Министерством спорта нашей республики (министр — Елизавета Кожичева). В канун «Бала чемпионов» специальная комиссия кропотливо рассмотрела списки кандидатов в число лучших спортсменов нашего полуострова. Было принято решение не расставлять номинантов по местам, а признать всех лучшими в уходящем году и всем вручить памятные награды.

Тон Балу задал глава Республики Крым, председатель Совета министров республики Сергей Аксёнов, в годы учёбы в офицерском училище считавшийся одним из талантливых боксёров Крыма. Несмотря на загруженность в работе, он выкроил время, чтобы приехать на встречу с ведущими спортсменами полуострова. Выступая перед ними, он заверил собравшихся в том, что «поддержка большого и массового спорта — одно из важнейших направлений в работе Совета министров». Отметил, что крымские спортсмены достойно выступают на всероссийских и международных аренах, завоевали в этом году около 500 наград разного достоинства. И это несмотря на санкции со стороны западного не только спортивного, но и политического лобби. «Одной из наших главных задач на ближайшее время, — сказал глава, — остаётся создание современной базы для большого спорта, строительство на всей территории полуострова спортивных площадок, крайне необходимых для массового спорта. Нет сомнения, что у нашего спорта есть характер, сила воли, он уже сумел преодолеть многие барьеры на своём пути. Разрешите, друзья, пожелать вам новых побед во славу крымского и российского спорта!»

Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов вместе с заместителем председателя Совмина РК Игорем Михайличенко, Елизаветой Кожичевой, Евгением Михайловым, олимпийским чемпионом Пекина-2008 по пулевой стрельбе Артуром Айвазяном и другими почётными гостями «Бала чемпионов» вручили оригинальные призы победителям в различных номинациях.

Наши лауреаты — 2018

Итак, знакомьтесь с именами наших лучших «сеньоров» (так величают во многих странах взрослых мастеров), юниоров, юношей и девушек, их наставников, отличившихся в сезоне 2018 года. Причём не называем их спортивные и чемпионские титулы, ограничимся только видами спорта, в котором они добились неординарных результатов. Ведь о подавляющем большинстве из них наш еженедельник регулярно подробно рассказывал на своих страницах в уходящем году.

Вот они, лучшие крымские атлеты — заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России и Украины, мастера спорта международного класса, мастера спорта России, вписавшие свои имена в Летопись крымского спорта, датированную 2018 годом.

«Сеньоры». Владислав Прянишников, Владислав Щепоткин (оба — пулевая стрельба), Ибрагим Ильхасан (пауэрлифтинг), Адам Курак (греко-римская борьба), Антон Брачёв (дзюдо), Глеб Бакши, Вадим Кудряков (оба — бокс), Алексей Сокирский, Руслан Перестюк, Андрей Дорошев (все — лёгкая атлетика), Дмитрий Марков, Станислав Коняев (оба — велоспорт), Анастасия Безлюдная (тяжёлая атлетика).

Тренеры. Игорь Нечаев (пулевая стрельба), Болат Абдуллаев (спортивная борьба), Иван Вагнер, Иван Карандей (оба — бокс), Павел Марков, Владимир Рождественский (оба — велоспорт), Владимир Полешко, Николай Тимошенко (оба — лёгкая атлетика), Михаил Заргарян (тяжёлая атлетика), Владимир Щелканов (дзюдо), Сергей Боговаров (пауэрлифтинг).

Юниоры. Вероника Гурская (женская борьба), Азамат Закуев, Сослан Хинчагов (оба — вольная борьба), Эмин Сефершаев (греко-римская борьба), Виктория Байдак (дзюдо), Алёна Белякова, Кирилл Фоменко (оба — лёгкая атлетика), Беслан Гордогожев, Геворг Серобян (оба — тяжёлая атлетика), Андрей Ляшук (пулевая стрельба).

Юноши и девушки. Мария Проскунова (бокс), Екатерина Дрягина, Даниил Рыженко, Анастасия Надьярная (все — велоспорт), Елизавета Забродова, Александр Кадуха (оба — лёгкая атлетика), Ридван Османов (греко-римская борьба), Юлия Ревва (дзюдо), Игорь Сухоруков (пулевая стрельба), Иустина Шагако (тхэквондо).

По итогам нынешнего спортивного года кандидатами в олимпийскую сборную России названы: Алексей Сокирский, Руслан Перестюк, Андрей Дорошев, Адам Курак, Глеб Бакши, Вадим Кудряков, Антон Брачёв, Вероника Гурская, Эмин Сефершаев, Азамат Закуев, Сослан Хинчагов. Однако, чтобы закрепиться в рядах сборной, впереди ещё полтора года до поездки в Токио, всем кандидатам за это время предстоит продемонстрировать рост мастерства. Поэтому мы надеемся на целеустремлённость наших парней и девушек в достижении поставленной цели. Верим в то, что их ряды могут пополнить и новые талантливые кандидаты в олимпийцы «японского» призыва.

Остаётся только сожалеть, что трое наших действующих чемпионов мира — в стрельбе по движущейся мишени два Владислава — Прянишников и Щепоткин, чемпион мира по пауэрлифтингу среди профессионалов Ибрагим Ильхасан — не могут стать олимпийцами, ведь их коронные спортивные дисциплины пока не числятся в числе олимпийских. Хотя в свое время «кабанисты» (так величают стрелков по движущимся мишеням) состязались на олимпийском стрелковом рубеже, и симферополец Владислав Прянишников в Олимпиаде участвовал, войдя в шестёрку ведущих стрелков мира.

Не только для чемпионов

Как известно «Бал чемпионов» не только праздник для чемпионов и рекордсменов, выступающих в олимпийских видах спорта, но и для наших земляков, вносящих высокий вклад в адаптивные (паралимпийские), не олимпийские и массовые, ветеранские состязания на разных уровнях. Познакомьтесь с теми, кто стал лучшими в этих номинациях в 2018 году.

Лучшие спортсмены и тренеры по адаптивному спорту РК. Спортсмены: Татьяна Якибчук (лёгкая атлетика), Ани Палян (плавание), Виктория Сафонова (настольный теннис), Иняз Измайлов (армрестлинг), Суссана Лебединская (пулевая стрельба), Андрей Куликов, Евгений Боровко (оба — паратхэквондо). Тренеры: Марина Воеводская (лёгкая атлетика), Марина Лесковская (плавание), Юрий Васенев (пулевая стрельба).

Лучшие спортсмены-ветераны РК. Андрей Павленко (полиатлон), Павел Куриленко (греко-римская борьба), Энвер Федосов (вольная борьба), Валерий Гончаренко (армрестлинг), Ирина Захарова (лёгкая атлетика).

Лучшие спортсмены по не олимпийским видам спорта РК. Ольга Терпелова, Вероника Шеливальник (обе — армрестлинг).

Лучшие спортивные журналисты РК. Гарринальд Немировский («Крымская правда»), Борис Левин (новостные спортивные обозреватели), Валерий Озерян (Первый крымский телеканал).

Лучшие спортивные города РК. Евпатория, Симферополь, Саки.

Лучшие спортивные районы РК. Симферопольский, Джанкойский, Красногвардейский.

Лучшие спортивные регионы по организации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в РК. Симферополь.

Лучшие спортивные федерации РК. Спортивной борьбы, лёгкой атлетики, бокса, Крымский футбольный союз (с особым статусом), автомобильного и мотоциклетного спорта.

Лучший спортивный проект РК. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе на призы главы Крыма Сергея Аксёнова.

Лидер студенческого спорта РК. Баскетбольная команда Крымского федерального университета «КФУ-Грифоны» (главный тренер Валерий Ходорченко).

Лучшие спортивные школы олимпийского резерва в РК. СШОР по лёгкой атлетике № 1, СШОР по велоспорту «Крым», СШОР по пулевой стрельбе имени В.С. Клименко.

Лучшие образовательные школы по спортивной работе РК. Симферопольская школа № 34.

Мы поздравляем крымских спортсменов с достигнутыми результатами в 2018-м и желаем им побед и новых рекордов в наступающем, 2019 году. С Новым годом, друзья!