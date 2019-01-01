Год Свиньи по-крымски

Что происходило на полуострове за минувшее столетие

1911

В 1911 году ещё были живы некоторые ветераны Первой обороны Севастополя. Их, в частности, запечатлел знаменитый российский режиссёр Александр Ханжонков, создав уникальный кинодокумент. Эти кадры и сейчас производят потрясающий эффект...

Также в этом году в Крыму, в Феодосийском уезде, начал работать тогда ещё никому не известный медик (санитарный врач земской управы) Дмитрий Ульянов — брат Владимира Ленина. Впоследствии многие улицы крымских городов были названы его именем.

Зима 1911 года вошла в историю полуострова, как самая свирепая — газеты того времени окрестили ее «концом света». Минус 23 и три метра снега. Непривычные для Крыма холода стали причиной гибели людей (даже состоятельных, погибших на борту судна возле Ялты) и животных, множества птиц. Пострадали от морозов и крымские сады — в них вымерзло почти 40% яблоневых деревьев. Морозы отступили только в марте, но вплоть до мая стояла ненастная погода. В этом году появилась на полуострове и новая императорская резиденция — Ливадийский дворец. Работы велись круглосуточно, и к сентябрю дворец был закончен.

1923

Голод, царивший на полуострове с 1921 года, заканчивался, но масштабы бедствия потрясали:

население уменьшилось с 719531 до 569580 человек. В запустении оказались многие населенные пункты. В Карасубазаре численность жителей упала на 48%, в Старом Крыму — на 40,8%, в Феодосии — на 35,7%, в Судакском районе на — 36%, многие деревни горного Крыма вымерли полностью. Было неспокойно и в политическом отношении. Снова начались вооруженные выступления контрреволюционных сил, происходили нападения на воинские заставы и патрули, стало больше «политического бандитизма». Однако и созидательные начала проявлялись повсеместно. Стали массово появляться различные кассы взаимопомощи, разные «сборы в пользу...». Развиваются предприятия и артели, запущена не работавшая три года Мойнакская грязелечебница, в Симферополе открываются Центральная государственная трудовая сберегательная касса и Промышленный банк. Прошла первая Всекрымская спартакиада — состязания по всем видам спорта. Также активно боролись и с неграмотностью (из оставшихся в живых после двухлетнего голода крымчан неграмотных было около половины — 277 тысяч).

1935

Год «стахановских работ», «стахановских темпов». Повсеместно производства, организации и предприятия отчитываются об успехах и перевыполнении планов. «Каменщик Кузнецов, работая на Перекопском бромзаводе, выполнил план по кладке на 500%. Это ещё не предел — дано обязательство выполнить дневное задание на 1000%». «Токарь симферопольского машиностроительного завода имени Куйбышева Иван Канышев за 1 час 20 минут сделал 50 гаек к насосу „Астра“. По норме для изготовления такого количества полагается 27 часов. Стахановец перевыполнил норму на 4850%». Подобными сообщениями наполнены каждый день местные газеты. А посвящали свои трудовые и бытовые успехи крымчане в тот год «15-летию освобождения полуострова от белогвардейцев и установлению Советской власти». Кстати, в 1935-м было принято и новое административно-территориальное деление республики — создано 26 районов полуострова. А ещё в этом году возродилось празднование Нового года. И в «Симферополе, Севастополе и Керчи с 27 декабря организованы предпраздничные новогодние базары с разнообразнейшим ассортиментом промышленной и продовольственной продукции».

1947

Налаживается постепенно послевоенная жизнь. В Симферополе и районе снова заработали 36 государственных промышленных предприятий, 45 артелей и 4 промкомбината. В их числе — консервные заводы им. Кирова и им. Первого Мая, машиностроительный завод им. Куйбышева, авторемонтный и шиноремонтный заводы, кож-обувной комбинат, три швейных фабрики, хлебокомбинат, молочный, винный, ликёро-водочный, рыбокоптильный, стекольный заводы, эфиромасличный комбинат «Крымская роза». В Симферопольском районе восстановлены 65 колхозов, 11 совхозов. В столице полуострова восстановлена трамвайная сеть, трамвайный парк, водонасосная станция. В театрах ставят спектакли (в Крымском областном драмтеатре им. Горького, севастопольском театре им. Луначарского), в кинотеатрах показывают фильмы. Всего в 1947 году в Крыму заработали 208 киноустановок.

Полным ходом восстанавливают и Севастополь. К 1947 году восстановлены и построены 2375 жилых домов, работает завод им. Орджоникидзе, железнодорожный узел, десятки промышленных предприятий и артелей, школы, детсады, библиотеки, медучреждения, восстановлены Приморский и Матросский бульвары, зелёные насаждения Малахова кургана, улиц и дворов.

Отдельно внимание — переселенцам, это ещё одно явление того времени. После окончания военных операций и депортации немцев (1941 год), крымских татар, болгар, греков, армян (1944 год) их дома заселяли колхозники России и Украины. Начатая в 1944 году программа трудового переселения на полуостров действовала более чем 30 лет.

1959

В пятидесятые годы руководство страны решило, что черноморскому рыболовству пора выходить на просторы океанов для развития рыбохозяйственного комплекса. В Атлантику из Крыма отправилась научно-поисковая экспедиция, в состав которой вошли первый большой морозильный рыболовный траулер «Жуковский», морской рыболовный траулер «Грот» и большой черноморский сейнер «Затвор». Шло бурное развитие всех отраслей жизни, уровень и масштабы которого поражают воображение и сегодня. В конце января 1959 года на полуостров пришло телевидение. В районе улиц Красноармейской и Студенческой выросла почти двухсотметровая телевышка.

Власти Симферополя занимались организацией благоустройства и озеленения города. В этом году посажено около 150 тысяч деревьев и кустарников. Симферополь превращали в один из самых зелёных и цветущих городов страны. На улицах города появились и невиданные прежде здесь троллейбусы. «Первый» номер отдали маршруту по трассе из Симферополя до Перевального, а № 2 первоначально ходил по маршруту № 2 Вокзал — Марьино: по Перекопской (Гагарина), Автомагистрали, Мичурина (Киевская), Институтской (Ялтинская). Позже «двойку» пустили через центр: по К. Маркса, Серова, Ушинского и Кирова.

1971

В 1971 году были запущены первые мощности крымского химического гиганта — Завода двуокиси титана. А симферопольский телезавод (будущий «Фотон») пустил на конвейер новую модель телевизоров — «Крым-206». В животноводстве был взят курс на развитие кролиководства: во всех колхозах и совхозах начали строить кроличьи фермы. Широкими шагами развивалась и птицефабрика «Южная». Этим предприятием, нынче просто угробленным, государству было продано 420 миллионов яиц (на 107 миллионов больше плана). Впрочем, во многих отраслях ещё продолжался производственный рост. Другое дело, что и «пробуксовывать» задачи социалистического строительства начали сильнее. Многие проекты создавались в авральном режиме, да и подрядчики тогда подводили не реже, чем в нынешнее время. Вот, например, сюжет из статьи про крупный мясокомбинат, который сооружался в тот год на северной окраине Евпатории. «Прошло первое полугодие. По плану в 1971 году должны выполнить работ на миллион рублей, но освоено лишь 143 тысячи... Как выяснилось, одна из причин отставания — неудовлетворительная организация строительных работ. Не всё благополучно с технической документацией. Катастрофически не хватает и строительных материалов...»

1983

Во время правления нового Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова порядок и дисциплина становятся приоритетами во всём. На страницах газет пишут о том, какие рекорды ставят работники сельского хозяйства и промышленности. А в кинотеатрах, магазинах, общепите идут проверки документов. Дружинники интересовались у граждан, что они делают в тех или иных «неподходящих» местах в рабочее время. Идёт новый массовый приступ борьбы с тунеядством. Впрочем, недолго.

Продолжается и усовершенствование социального комфорта трудящихся. В Симферополе открывается гастроном «Московский». На 1200 квадратных метрах расположено примерно 500 квадратных метров торговой площади. «Продукты можно складывать в металлические корзины и потом отправлять к электронным кассам», — говорится в рекламе. Невиданный для южной провинции сервис.

А в парке им. Гагарина в Симферополе грохочет огромная стройка. Там началось возведение комплекса из трёх объектов: универсального спортивно-зрелищного здания, блока тренировочных залов и здания, где разместятся вспомогательные и технические службы. Общая площадь комплекса должна была составить 25 тысяч квадратных метров. Но... теперь железный недострой, «украшавший» город до 2012 года, снесён. Вместо него — современный бизнес-квартал.

Примечательно, что в этом году первый «небоскрёб» появился и в Евпатории — шестнадцатиэтажный дом, в котором поселили 128 семей. Такие стройки тогда были редкостью.

1995

Год печальный для крымской государственности того периода. 17 марта тогдашний украинский президент Леонид Кучма ввел на территорию полуострова спецназ, отменил суверенитет, пророссийскую направленность и местную Конституцию, вернув фактически Крым «под Украину» (годом ранее президентом Крыма был избран Юрий Мешков; 10 марта того же года он издал указ о проведении 27 марта опроса о восстановлении Конституции 1992 года в первоначальной редакции; в соответствии с официальными итогами народного опроса, 20 мая 1994 года Верховный Совет Крыма принял закон Республики Крым «О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым», отменяющий конституционные поправки сентября 1992 года; центральная власть Украины такое развитие событий не поддержала).

Также в том году крымская экономика продолжила падение так же, как и доходы жителей Крыма. Но бурно развивается бизнес, а вместе с ним и бандитизм. Социальные бури будут трепать полуостров и его жителей практически до начала нового тысячелетия...

2007

Самая горячая тема — самозахваты. Особенно актуальна была эта проблема в Симферополе и в Симферопольском районе. На заседаниях земельной комиссии Совмина проблему пытались решить, но топтались на месте. Оставалась актуальной и проблема захвата бизнесом заповедников. Пресловутые шалманы на Ай-Петри появились (расцвели, так сказать) именно тогда. «Заповедники нельзя превращать в «Лас-Вегасы», — говорили крымские учёные. Но «крыша» у бизнесменов была весьма крепкая, и слова учёных ни к чему тогда не привели.

Пытались навести порядок и в симферопольской торговле. К примеру, площадь возле Центрального рынка хотели очистить от «стихийщиков». Но тщетно.

Обсуждали и строительство в крымской столице памятника российской императрице Екатерине II. Впрочем, пришлось ждать почти десять лет, пока эта идея была реализована.

Также в 2007 году летом была аномальная жара, а в ноябре 2007 года по полуострову прошёлся мощнейший ураган.