По следам наших публикаций

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Самые острые темы 2018-го на страницах «Крымского Телеграфа»

Журналисты «Крымского Телеграфа» из года в год обращают внимание на самые актуальные для Крыма проблемы, ориентируясь, в том числе, на письменные и телефонные обращения читателей. В этом году мы снова освещали очень разные по тематике вопросы и каждый раз старались вызвать общественный резонанс и конкретную реакцию чиновников, силовых структур и надзорных ведомств. Вот лишь некоторые темы, к которым нам так или иначе удалось привлечь внимание властей.

Главное — отчитаться?

«Крымский ТелеграфЪ» много пишет о работе подрядчиков, получающих государственные заказы. Например, в марте газета помогла одной из школ Симферопольского района — МБОУ «Кубанская школа» в посёлке Школьное. Некий предприниматель выделил деньги на ремонт кровли в учебном учреждении. Взявшийся за дело подрядчик работу начал, но до ума не довёл. И пропал, перестав выходить на связь со школьной администрацией. В свою очередь, директор учебного учреждения отчиталась перед своим руководством о том, что всё хорошо — кровля отремонтирована как надо. Тем временем детям приходилось заниматься в сырых кабинетах и дышать плесенью, которой успели покрыться классные стены. Родители, отчаявшиеся дождаться окончания ремонта, обратились в газету. В итоге по нашей просьбе Министерство образования и науки РК инициировало встречу мецената, районной администрации и горе-подрядчика. Фирма-исполнитель признала свою неправоту, обязалась в кратчайшие сроки устранить все недоработки и привести Кубанскую школу в надлежащее состояние. Разумеется, за свой счёт. Неизвестно, сколько ещё школа простояла бы с дырой в крыше, если бы газета не вмешалась в ситуацию.

Также пристальное внимание «Крымский ТелеграфЪ» уделяет работе подрядчиков, выполняющих работы на объектах федеральной целевой программы и выигравших тендеры на проведение дорожного ремонта. Качество исполнения подрядов в большинстве случаев не выдерживает никакой критики, поэтому мы намерены и впредь обращать на это внимание как общественности, так и властей всех уровней.

За чистый Крым

Проблемам экологии на страницах газеты «Крымский ТелеграфЪ» всегда уделялось и будет уделяться пристальное внимание — мы, как и большинство крымчан, хотим жить в чистом и безопасном регионе. В этом году читатели обратили наше внимание на возобновление работы Баксанского карьера в Белогорском районе. Жители окрестных сёл всеми силами пытались предотвратить запуск горнодобывающего производства, опасного для окружающей среды. Мы, в свою очередь, взывали к здравому смыслу представителей Министерства экологии и природных ресурсов РК и администрации Белогорского района. Увы, все аргументы граждан, экологов и журналистов разбились о бюрократизированность чиновников и жажду наживы дельцов. Карьер воскрес во имя удовлетворения потребности крымских строек в щебне.

Более успешным стало выступление «Крымского Телеграфа» о загрязнении строителями трассы Дубки — Левадки прилегающих к дороге земель сельскохозяйственного назначения. Эта проблема не осталась без внимания прокуратуры. В итоге подрядчику пришлось пересмотреть свой подход к утилизации строительных отходов, а участки снова могут быть использованы по назначению.

Люди — прежде всего

Одним из приоритетных направлений работы в этом году для нас было освещение проблем жилищно-коммунального хозяйства республики. Кстати, газета стала лауреатом конкурса для СМИ, который проводило Министерство ЖКХ РК. Несмотря на то, что «Крымский ТелеграфЪ» никогда не пишет мягко о работе этого ведомства, представители министерства высоко оценили профессионализм наших журналистов. Дело в том, что своей целью газета ставит не пустое критиканство, а реальную помощь крымчанам.

Так, например, к нам обратились жильцы симферопольской девятиэтажки, в которой старый лифт заменили на новый, а потом неожиданно его отключили. Пожилые люди и инвалиды, живущие на верхних этажах, оказались фактически запертыми в своих квартирах — ходить по лестнице им очень тяжело. Представители управляющей компании, продолжавшей собирать деньги за обслуживание оборудования, попросту отмахивались от жильцов, не давая внятных объяснений. Мы обратились в Министерство ЖКХ с просьбой помочь отчаявшимся людям. В итоге, по словам жильцов, проблема получила большой общественный резонанс и дело всё-таки сдвинулось с мёртвой точки.

Также в этом году еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уделял большое внимание проблеме уборки и вывоза мусора. В частности — с симферопольских улиц. Увы, несмотря на пристальное внимание к данной проблеме не только СМИ, но и главы республики Сергея Аксёнова, системная работа в «мусорной» сфере так и не была налажена. Надеемся, в новом году ситуация всё-таки будет взята под контроль.

Плохой подход

Здравоохранение остаётся одной из самых проблемных для Крыма сфер. И газета «Крымский ТелеграфЪ» будет писать об этом до тех пор, пока ситуация не начнёт меняться к лучшему. Тем более что и читатели регулярно рассказывают о конкретных случаях не просто низкого качества медицинского обслуживания, но вопиюще пренебрежительного отношения к людям. Так, жители Нижнегорского района сообщили о том, что пациентов с инфарктами и инсультами местная «скорая» стала отвозить не в районную больницу, как это делали раньше, а за десятки километров — в медучреждение Джанкоя. Не всякому больному в критическом состоянии удаётся пережить такое путешествие. Однако в Министерстве здравоохранения РК от нас фактически отмахнулись, прикрывшись некой внутриведомственной бумагой. Надеемся, данная схема работы, когда в джанкойскую больницу критических больных везут со всего Северного Крыма (в том числе из Армянска, от которого до Джанкоя 80 км пути), всё-таки будет пересмотрена.

В этом году Минздрав очень гордился массовостью проведённой прививочной кампании против гриппа. Но почему-то умалчивается тот факт, что в самый разгар вакцинации в медучреждениях полуострова закончился необходимый препарат. В ведомстве это «недоразумение» объяснили тем, что заказ был сделан на достаточное количество вакцин, но федеральный поставщик подвёл — не доставил лекарства в оговоренный срок. В итоге кампания фактически пробуксовывала весь октябрь — пока не подвезли наконец новую партию. Вакцинация была признана очень успешной, хотя многие граждане, желавшие привиться, так и не смогли этого сделать.

Социальные проблемы

Что касается медучреждений, были в этом году на страницах «Крымского Телеграфа» и материалы о состоянии этих самых учреждений. Например, о больнице в Щёлкино. «Когда же нас услышат?» — с мольбой о помощи к нам в редакцию обратились щелкинцы. То, в каком состоянии находится больница, в каких условиях трудится медицинский персонал, можно назвать, мягко говоря, невыносимым. «Крымский ТелеграфЪ» лично посетил данное медучреждение. По итогам посещения лечебницы возник немалый резонанс, который заметили даже за рубежом. И хотя приведение медучреждения в порядок дело даже не нескольких месяцев, надежда на исправление ситуации есть. Во всяком случае, после многих лет разрухи, отремонтированная больница может стать вроде как подарком местным жителям от властей, у которых есть шанс доказать своё неравнодушие к проблемам крымской глубинки.

Также один из типичных, увы, случаев, когда газета вынуждена вступаться за права граждан (тем более за стариков, как в данном случае), появился на наших страницах буквально пару недель назад. Мы рассказали о печальной судьбе ветерана Великой Отечественной войны Ивана Кошмака. В Севастополе ему вначале не хотели выплачивать единовременные выплаты, положенные по закону, а затем лишили гаража, пенсии, корреспонденции, медпомощи и даже боевых наград. Так как материал ещё «свежий», соответствующей реакции местных властей на него мы ещё не получили, но после новогодних праздников вернёмся к этой теме. Ведь людям нужно помогать.

Белла Добронравова
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 511 от 28 декабря 2018 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:08

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