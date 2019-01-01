Говорят, что... Гагаринский парк становится местом для избранных

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Говорят, незадолго до новогодних праздников в Гагаринском парке Симферополя ввели ограничения для посещений. Каким образом? Незатейливым, но весьма надежным и практичным. Широкие дорожки теперь перегораживают огромные бетонные блоки. Возможно, их установили с весьма прозаичной и понятной целью – помешать особо наглым автомобилистам кататься по пешеходной зоне и превращать ее в импровизированную бесплатную парковку. В общем, хотели как лучше. А получилось? Получилось, само собой, как всегда. Теперь парк надежно защищен не только от автомобилистов, но и от мам с детками в колясках, а также от инвалидов. Видимо, правы симферопольцы, комментирующие ситуацию следующим образом: «Наш город не для слабых».