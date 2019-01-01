В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пляж Омега пугает отдыхающих Говорят, те, кто приехал в Севастополь на новогодние праздники, были поражены, что «в городе федерального значения, куда направляются такие потоки российских денег», один из главных пляжей пребывает в по-настоящему удручающем состоянии. В соцсетях это самое состояние пляжа Омега охарактеризовали просто и ёмко: «Такой ср@ч!» В общем, слов нет, одни эмоции. Фома СЛУХАЧЁВ Еще статьи: Говорят, что... пляж превратился в помойку Яцуба переживает за пляжный песок Говорят, что... украли пляж Отдыхающих купают в водорослях Ёлки-палки!