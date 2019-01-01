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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пляж Омега пугает отдыхающих

Говорят, те, кто приехал в Севастополь на новогодние праздники, были поражены, что «в городе федерального значения, куда направляются такие потоки российских денег», один из главных пляжей пребывает в по-настоящему удручающем состоянии. В соцсетях это самое состояние пляжа Омега охарактеризовали просто и ёмко: «Такой ср@ч!» В общем, слов нет, одни эмоции.

Фома СЛУХАЧЁВ

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Просмотров: 422 |   Комментарии (1) Дата публикации: 12-01-2019

:: Комментарий #1 написал: Павел   |   12 января 2019 18:14   |  



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Хорошо, что у роководства Севастополя хватает ума не выбрасывать деньги на пляжи в зимний период! А тех, кого пляж пугает пусть дома сидят!!! 

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