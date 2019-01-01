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Говорят, что... парк у Георгиевского монастыря так и не открыли
Не пожелавший представиться житель Севастополя возмущен: «СМИ и правительство Севастополя распинались перед Новым годом об открытии парка у Георгиевского монастыря: «до Нового года парк будет открыт». Парк закрыт! Толпы людей приехали зря, стоит техника, всё перекрыто, входа нет. Возмущённые люди уходили. Написал для того, чтобы люди не тратили своё время зря. И ещё, к монастырю с коляской сейчас пройти невозможно, осталась очень узкая тропа».
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