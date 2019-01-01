В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... коммунальщики выращивают в подъездах плесень

Марина Б. из г. Алушта просит обратить внимание на печальную судьбу многоквартирного дома, в котором живёт: «Хочу поделиться результатами работы УК «УГХ» г. Алушта по ул. Хромых. Кому и за что мы платим коммунальные платежи?! Идёт дождь на улице, заливает подъезд дома 26 по ул. Снежковой! Плесень как ковёр разрослась, воды по щиколотку! Жильцы звонят практически ежедневно, но... видно, надо ждать ЧП, чтобы дом упал!»