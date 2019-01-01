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Цифры крымской коррупции

Сумма ущерба от коррупционных преступлений, совершенных в прошлом году в Крыму, составила 68,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым.

«При этом возмещено в ходе предварительного следствия 35 млн 199 тысяч рублей, арестовано имущество на сумму 68 млн 15 тысяч рублей, то есть приняты меры к обеспечению возмещения всего причиненного ущерба», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа следователей по выявлению и расследованию коррупционных преступлений является для Следственного комитета одной из наиболее приоритетных. С 2014 года в следственные подразделения поступило 1847 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, после рассмотрения которых было возбуждено более тысячи уголовных дел. При этом в ходе рассмотрения обращений граждан и расследования уголовных дел следователям удавалось выявлять новые эпизоды коррупционной деятельности. За счет этого выявление коррупционных преступлений сотрудниками правоохранительных органов возросло на 63%.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

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Просмотров: 343 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 14:59

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