В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... газ может рвануть в любой момент Говорят, в Симферополе, по адресу Луначарского, 3, произошло обрушение дерева. И всё бы ничего, но деревья, как известно, не выбирают, куда падать. В данном случае вообще получилось как в пословице – где тонко, там и рвется. Из-за обрушения сразу в трех местах деформировалась газовая труба. Вот только последствия ликвидировать не спешат. Местные жители рассказали, что «никаких кардинальных действий газовой службой не было предпринято, хотя они всё же приехали и со словами «ну утечки же нет» благополучно уехали». Люди боятся, вспоминают недавние трагедии в других городах России и строчат возмущенные посты в соцсетях в надежде, что на их проблему всё же обратят внимание. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года Еще статьи: Говорят, что... убирать аварийные деревья не хотят Некому срубить деревья… Говорят, что... лицо столицы с изъянами Говорят, что... высадился десант чёрных копателей Говорят, что... не хватило асфальта