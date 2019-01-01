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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... газ может рвануть в любой момент

Говорят, в Симферополе, по адресу Луначарского, 3, произошло обрушение дерева. И всё бы ничего, но деревья, как известно, не выбирают, куда падать. В данном случае вообще получилось как в пословице – где тонко, там и рвется. Из-за обрушения сразу в трех местах деформировалась газовая труба. Вот только последствия ликвидировать не спешат. Местные жители рассказали, что «никаких кардинальных действий газовой службой не было предпринято, хотя они всё же приехали и со словами «ну утечки же нет» благополучно уехали». Люди боятся, вспоминают недавние трагедии в других городах России и строчат возмущенные посты в соцсетях в надежде, что на их проблему всё же обратят внимание.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

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Просмотров: 196 |   Комментарии (0) Дата публикации: 18-01-2019

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