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Говорят, что... чиновников приглашают на гонки по бездорожью Жители города Керчь придумывали много способов привлечь внимание городских властей к огромной луже на улице Пушкаренко. Все традиционные методы обращения к представителям администрации оказались благополучно проигнорированы чиновниками. И вот теперь керчане решились на креатив. Во-первых, они измерили глубину лужи. Говорят, она в отдельных местах достигает 35 см (ширину измерять не пришлось – она впечатляет и без линейки). Во-вторых, через соцсети администрация города Керчь была приглашена принять участие в гонках по бездорожью. В-третьих, на случай очередного игнорирования «господами, сидящими в теплых кабинетах», местные сгенерировали еще одну, пожалуй, самую неожиданную идею. «Если не представляется возможным ее (лужу) засыпать, отдайте тогда нам в аренду, – обращаются керчане к властям предержащим. – Мы будем разводить там рыбу». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года Еще статьи: Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью Говорят, что... в центре Керчи появилось болото За осмотр Крымского моста берут деньги? Говорят, что... не хватило асфальта Факельное шествие в Керчи: Победа для всех!