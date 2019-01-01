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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... чиновников приглашают на гонки по бездорожью

Жители города Керчь придумывали много способов привлечь внимание городских властей к огромной луже на улице Пушкаренко. Все традиционные методы обращения к представителям администрации оказались благополучно проигнорированы чиновниками. И вот теперь керчане решились на креатив. Во-первых, они измерили глубину лужи. Говорят, она в отдельных местах достигает 35 см (ширину измерять не пришлось – она впечатляет и без линейки). Во-вторых, через соцсети администрация города Керчь была приглашена принять участие в гонках по бездорожью. В-третьих, на случай очередного игнорирования «господами, сидящими в теплых кабинетах», местные сгенерировали еще одну, пожалуй, самую неожиданную идею. «Если не представляется возможным ее (лужу) засыпать, отдайте тогда нам в аренду, – обращаются керчане к властям предержащим. – Мы будем разводить там рыбу».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

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Просмотров: 174 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:10

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