В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... симферопольцы негодуют без тепла и горячей воды

Не пожелавший представиться житель крымской столицы возмущен: «Кто отвечает за тепло в многоквартирных домах, конкретно р-н 7-й горбольницы?! Во время минусовой температуры батареи еле тёплые! В квартире холодно, хоть куртку надевай! В кране постоянно течёт холодная вода... приходится долго спускать! Сейчас горячей воды нет вообще, а платим-то как за горячую! Когда закончится это?»