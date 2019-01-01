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Говорят, что... ремонт назвали «посмешищем»

Коренной симферополец при виде итогов длительного благоустройства центральных улиц родного города приходит в недоумение: «Отличная и, главное, качественная реконструкция или полное посмешище на пр. Кирова, и это не где-то, а в самом центре, сквер им. Тренёва... У меня просто нет слов».