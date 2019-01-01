Легко не будет точно

Администрация Феодосии попала под кадровую перезагрузку

Большинство жителей Феодосии придерживаются мнения, что местные власти запустили город и ничего не делают для его развития. Горожане сетуют на разбитые дороги, грязные улицы, на то, что не решаются текущие проблемы, сколько ни ходи с ними в администрацию. При этом граждане уточняют, что глава города Сергей Фомич производит впечатление «доступного чиновника и приятного человека». Но, как известно, хороший парень — это не профессия, так что градоначальника на днях попросили освободить занимаемое кресло.

Опять не справились

Пару лет назад крымское правительство практиковало выездные заседания. Периодически все члены Совета министров республики отправлялись в один из крымских регионов, чтобы выяснить на месте, чем он живёт, какие проблемы не решаются и почему, чем помочь местным властям и нет ли среди районных чиновников тех, кому пора освободить занимаемую должность. Затем выездные заседания прекратились, и без пристального контроля со стороны республиканского руководства дела в некоторых крымских муниципалитетах пошли в разнос.

Яркий пример — Феодосия. Город курортный, а значит, его благосостояние сильно зависит от успешности высокого сезона. Прошлым летом муниципалитет принял небывалое число гостей: Феодосия как-никак первый курорт на пути путешественников, въезжающих на полуостров по Крымскому мосту. Однако удачный сезон никак не отразился на благоустроенности города и его развитии. На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о низком уровне выполнения данных им поручений руководством Феодосии: из 56 поставленных задач муниципальными чиновниками за прошлый год выполнено не более 20%. Показатель хуже некуда, так что премьер-министру пришлось отправиться на восток полуострова, чтобы выяснить на месте, в чём, собственно, дело.

Выездное совещание началось ярко: Сергей Аксёнов сразу сообщил, что глава администрации Феодосии Сергей Фомич и председатель городского совета Владимир Титаренко написали заявления об увольнении. Глава республики пояснил, что сам посоветовал им покинуть занимаемые посты в связи с бессилием в решении городских проблем и выполнении поручений, данных крымским правительством. По мнению премьера, причинами фиаско руководителей муниципалитета стали несбалансированность действий законодательной и исполнительной власти, а также отсутствие эффективной обратной связи с горожанами.

Начальство без опыта

Заявив об отставке городских руководителей, Сергей Аксёнов тут же назначил тех, кто будет временно исполнять их обязанности. И. о. городского головы стал Сергей Бовтуненко. Ранее он возглавлял администрацию села Насыпное в Феодосийском муниципальном округе. В 2017 году Бовтуненко выдвигал свою кандидатуру в конкурсе на должность главы Феодосии, но пост в итоге достался Фомичу.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Я буду рекомендовать Сергея Бовтуненко к назначению на должность главы администрации. Главный критерий при выборе муниципальных руководителей — люди должны быть местными. Я хочу, чтобы они понимали, что после окончания работы в администрации к ним будет соответствующее отношение в городе».

Глава Крыма поручил и. о. городского головы обеспечить преемственность власти и выполнить все поставленные ранее задачи. На вопрос журналистов, справится ли новый градоначальник, не имея опыта в руководстве крупным курортом, Сергей Аксёнов ответил, что и сам не занимал высоких постов, пока жизнь не заставила. «Легко не будет точно, но все сложности преодолимы», — резюмировал крымский премьер-министр.

Кстати, должность исполняющей обязанности председателя городского совета также досталась человеку без соответствующего опыта. Её заняла Анжела Сердюкова, до недавнего времени работавшая директором феодосийской детской музыкальной школы № 1. Возможно, нехватка требуемых навыков будет компенсирована трудовым энтузиазмом начинающих управленцев. Новые руководители города уже заявили о готовности исправлять ошибки своих предшественников.

Сергей Бовтуненко, и. о. главы администрации Феодосии:

«Нужно менять некоторые приоритеты в работе администрации. Есть проблемы в ряде сфер: инфраструктуре, управлении городским хозяйством, культуре, образовании. Первое, что необходимо сделать, — создать такие условия работы администрации, чтобы её сотрудники понимали: они работники не какой-то конторы или офиса, а местного самоуправления. Нужно также пересмотреть отношение к обращениям граждан, которые часто рассматриваются не в срок или не в полном объёме».

Тем временем заместители главы администрации уже подали заявления об увольнении в связи с тем, что их начальник покинул пост. Так что у нового руководителя будет возможность сформировать собственную команду.

Дела насущные

Итак, с какими же проблемами и задачами оставило прежнее руководство Феодосии своих последователей? Один из самых больных вопросов — это, конечно, общее состояние города и его внешний вид. В ходе выездного совещания вице-премьер РК Юрий Гоцанюк проинформировал членов правительства о том, что большинство улиц не убирается должным образом из-за недостатка специализированной техники и контейнеров. В свою очередь Сергей Аксёнов заявил, что данную работу необходимо наладить, а если для этого нужны дополнительные средства, республика готова их предоставить.

Также Юрий Гоцанюк обратил внимание руководства республики на то, что Феодосия недополучает значительные суммы по арендной плате за размещение нестационарных торговых объектов и использование предпринимателями нежилых помещений. Вице-премьер заметил, что на 2019 год запланированы поступления в городскую казну в размере 680 млн руб. Этой суммы явно недостаточно для решения больных вопросов муниципалитета. Стало быть, самое время провести ревизию сдаваемых в аренду зданий и площадей, находящихся в городской собственности, и пересмотреть взимаемую за них плату, дабы увеличить доходы местного бюджета и не просить деньги у республики.

Помимо насущных вопросов, участники выездного заседания обсудили также городские перспективы. В частности, крымские власти намерены рассмотреть возможность выделения земли под строительство в Феодосии пансионата для престарелых граждан в связи с неудовлетворительным состоянием здания существующего гериатрического дома-интерната «Забота».

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты РК:

«Феодосия одна из первых создала свой собственный муниципальный пансионат для пожилых людей. Сегодня это государственное бюджетное учреждение. Но строение не может нормально функционировать в том состоянии, в котором находится: оно разломилось пополам. Часть людей отселена. Для того чтобы мы попали в нацпроект, чтобы нам выделили деньги, нужно как минимум два гектара земли с инженерными сетями. Тогда мы сможем говорить о строительстве нового пансионата для пожилых людей и инвалидов в Феодосии. Городу он нужен».

А пока чиновники ищут требуемый участок, земля под другой объект уже найдена. Сергей Аксёнов сообщил, что до конца года в Феодосии появится стела «Город воинской славы».

Лариса Опанасюк, заместитель председателя Совета министров РК:

«Стела ещё не изготовлена. Ранее для неё выбрали место у кинотеатра „Крым“, но, когда стали обсуждать вопрос со скульптором, специально прибывшим в Феодосию, выяснилось, что необходимо переносить коммуникации. Цена вопроса — 12 млн руб. Поэтому выбрано другое место — у Дома офицеров флота. Сейчас идёт работа с Министерством обороны по кадастрированию этого участка».

Как вы помните, в 2015 году президент России Владимир Путин присвоил Феодосии звание города воинской славы. Тогда же возникла идея об установке соответствующей стелы. Однако возможность перевести данный проект в фазу реализации появилась только сейчас.