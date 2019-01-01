Крым + Сирия = новые возможности

Как реализуются достигнутые договорённости

В середине октября прошлого года крымская делегация посетила Сирию. Тогда, во время визита, был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В частности, в документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом. В общем, планов было озвучено множество. И вот теперь после очередного визита в САР очередной российской делегации уже можно говорить и об определённой конкретике, и о воплощении задуманного.

Туда — зерно, оттуда — масло

В числе прочих крупных проектов, о которых говорилось в прошлом году в рамках визита российской делегации в Сирию, назывался и создаваемый Крымско-сирийский торговый дом. Сейчас этот проект уже вполне успешно реализуется, и, как стало известно, в Россию из САР намерены привозить оливковое масло, тропические фрукты, ранние овощи, хлопчатобумажные ткани и прочие товары. Но самой «первой ласточкой», по данным Крымско-сирийского торгового дома, станет судно с зерном, которое уже в этом месяце отправится из Крыма в Сирию. А вернётся оно, скорее всего, с оливковым маслом.

Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма — постоянный представитель РК при президенте РФ:

«Мы из Сирии сможем получать и другие интересные товары, не только оливковое масло и оливки. Это цитрусовые, финики, другие южные фрукты, киви, например. Кроме того, сирийцы сейчас восстанавливают производство хлопка, а хлопчатобумажные ткани нужны в России. Как вы понимаете, у нас хлопок почти не выращивается, а предприятия швейной промышленности работают активно. Также интерес есть к фосфатам, добываемым в Сирии».

Не исключено (во всяком случае, встречаются такие мнения экспертов), что сирийские цитрусы, перевозимые Крымско-сирийским торговым домом, будут востребованы не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза. При этом остаётся вопросом и то, насколько их количество увеличится на крымском рынке. Вытеснят ли сирийские цитрусы аналогичную продукцию из других регионов и стран? Однозначного ответа пока нет.

Вместе с тем, как отмечает постоянный представитель РК при президенте РФ, Дамаск заинтересован в том, чтобы получать грузы через порты Крыма. «Сирия через крымские порты заинтересована получать большое количество грузов, в частности металлопрокат различных видов. У них начинается восстановление железных дорог, а на Керченском металлургическом заводе производится продукция так называемого верхнего пути железной дороги — стрелочные переводы, рельсы и прочее, есть удобнейшая логистическая инфраструктура, включающая склады, погрузочные терминалы, собственные железнодорожные и автомобильные подъездные пути», — рассказал Георгий Мурадов.

Но не только это. Список выгод — весьма большой. Например, как сообщает постоянный представитель РК при президенте РФ, также Сирия заинтересована в том, чтобы поставлять через порты Крыма уже упоминавшееся зерно, муку, малые и средние суда, лес, бумагу... «Сирийцам сейчас нужно для восстановления многое. Разумеется, мы не говорим о том, что Республика Крым за свои деньги и безвозмездно восстанавливает Сирию, разрушенную террористами. Это не так. Гуманитарная помощь, безусловно, оказывается российским государством, но это не крымский вопрос. Мы в сотрудничестве с сирийскими партнерами преследуем взаимовыгодные цели, и сирийцы, конечно же, за большинство товаров расплачиваются нормально, у них есть чем покрывать собственные закупки», — заверяет Георгий Мурадов.

Севастополь — Тартус

Также среди воплощающихся в жизнь проектов по взаимодействию Крыма и Сирии нужно отметить и анонсированный на ближайшее время запуск морского сообщения между Севастополем и сирийским портом Тартус. Об этом, в частности, рассказал депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации находился в Сирийской Арабской Республике (делегация во главе с руководителем группы дружбы между парламентами РФ и САР Дмитрием Саблиным несколько дней назад прибыла в Дамаск, где были подписаны договоры о сотрудничестве между Севастополем и сирийской провинцией Тартус, а также прошла встреча с президентом Сирии Башаром Асадом). «Идею создания морского пути между двумя нашими городами мы предложили на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в апреле 2018 года и теперь закрепляем эту инициативу в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя городами. Создание морского пути „Севастополь — Тартус“ вышло на проектный уровень, и в ближайшее время ожидается системный запуск сообщения между портами», — сообщил Белик через свою пресс-службу.

Чем выгодно полуострову морское сообщение с Тартусом? К примеру, тем, что это, как утверждают специалисты, будет способствовать созданию в Севастополе крупного транспортного хаба. То есть, с учетом строительства трассы «Таврида» и Крымского моста, грузы из Сирии в Россию, из России в Сирию могут идти в огромных масштабах. Что, по идее, существенно поддержит экономику региона. Впрочем, польза взаимна, ведь Сирия сегодня нуждается в российском зерне и стройматериалах. Также, как сообщается, Сирия может задействовать крымские верфи для строительства судов и лодок (для собственных, сирийских нужд). «В качестве одного из направлений потенциального взаимодействия рассматривается строительство малогабаритных и крупнотоннажных судов, моторных лодок, выполненных из композиционных материалов, для прибрежной инфраструктуры, а также проведение судоремонтных работ», — сообщили по этому поводу в министерстве промышленной политики РК.

Кроме этого, Сирийская Арабская Республика готова отправлять на полуостров выше упоминавшиеся среди прочих товаров фосфаты для производства сельскохозяйственных удобрений. «Та часть завода „Крымский титан“, которая производит удобрения, на сегодняшний день закрыта. Она построена конкретно под сирийские месторождения фосфатов еще в Советском Союзе в 70-е годы», — сообщили в профильном министерстве. Также в республиканском минпромполитики отметили, что сейчас уже сирийские власти готовы возобновить поставки. «Сейчас мы эти месторождения знаем, и сирийская сторона готова нам поставлять, как только мы сделаем заявки», — добавили в министерстве. Но тут вопрос — когда сможет начать работать закрытая часть завода «Крымский титан»...