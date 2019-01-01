За решетку или к родным?

Какая судьба ожидает директора симферопольских парков?

О резонансном происшествии в Симферополе, когда в результате драки в симферопольском парке им. Гагарина директор симферопольских парков Александр Шабанов оказался под судом, «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал ранее неоднократно. Долгое время в этом деле было затишье, но теперь снова «лёд тронулся» и избитый директором мужчина намерен всё-таки «посадить обидчика».

Раньше отрицал, а теперь признал... частично

Напомним вкратце. Скандальная драка между парковыми менеджерами произошла еще 21 мая прошлого года. В парке им. Гагарина в Симферополе Александр Шабанов и Олег Батищев начали спорить, а затем спор дошёл до рукоприкладства. По данным следствия, директор Детского парка ударил пострадавшего палкой. Батищеву пришлось удалить селезёнку, а Шабанову — отправиться под арест.

История конфликта директора Детского парка и заместителя руководителя другой городской организации продолжается. Олег Батищев утверждает, что Александр Шабанов, вооружившись палкой, жестоко его избил. Еще летом Шабанов всё отрицал, а теперь частично признал свою вину.

Примечательно, что почти спустя полгода с последнего рассмотрения сторона обвинения просит для Шабанова не административную, а уголовную ответственность по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. В этом случае ему грозит до 10 лет лишения свободы. Однако в другом вопросе истец пошел навстречу ответчику. Еще летом Олег Батищев и его прежний адвокат требовали у Александра Шабанова 12 миллионов рублей за моральный ущерб. Теперь пострадавший сменил представителя и внес ходатайство о снижении суммы до одного миллиона рублей.

Олег Батищев, истец:

«Ну, подали, потому что мы реально подходим к ситуации о моральном вреде, учитывая законодательство и всё то, что имеется у нас сейчас. То, что там первый адвокат подавал, там были нереальные суммы заявлены».

Однако, кроме морального ущерба, истец требует компенсации и ущерба материального — чуть больше 70 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата услуг юристов и медикаментов, прописанных Батищеву. По заключению медиков, двумя ударами палки Александр Шабанов нанес его здоровью тяжкий вред. Так что указанную сумму истец считает обоснованной. Кроме того, она подтверждена чеками за лекарства.

Неточности свидетелей — шанс для обвиняемого

Как же проходило очередное судебное заседание? На этот раз опрашивали очевидцев случившегося: сына потерпевшего Олега Батищева, а также мужчину, работавшего неподалеку от места конфликта. Нашим коллегам, журналистам телекомпании «ИТВ», пришлось дожидаться сторон конфликта под дождем на улице, пока за закрытыми дверями (заседание, как и все предыдущие, прошло без видеосъемки, так как суд отклонил ходатайство редакции по желанию обвиняемого) опрашивали свидетелей. Один из них — сын Батищева Алексей. Именно он восемь месяцев назад, после того как отец попал на больничную койку, написал в социальной сети пост, что «его жизнь уже не будет прежней», так как Олег Батищев избит Александром Шабановым.

Пока у правосудия остается масса вопросов: бил или нет, сколько раз, видели ли свидетели момент нанесения удара, угрожал ли директор парков расправой? В показаниях свидетелей теперь находят неточности, и эти неточности, по мнению защиты, шанс для подопечного.

Жан Запрута, адвокат обвиняемого:

«Эти противоречия не могли быть в начале учтены при обвинении, но мы думаем, что дальше эти противоречия будут учтены и, соответственно, возможно, будет изменена классификация».

Свидетелей случившегося трое: сын Батищева, мужчина, работавший рядом, и женщина-дворник. Пока составить однозначную картину и реконструировать драку или одностороннее избиение, как утверждает родственник потерпевшего, сложно.

Не случайно

Олег Батищев уже вернулся к работе, немного прибавил в весе, так как нет возможности заниматься физкультурой. Он настаивает, что директор оказался на скамье подсудимых хоть и неожиданно для многих, но не для тех, кто с ним хорошо знаком.

Олег Батищев, истец:

«Есть у него такая манера управления. Вот если у нас получится заявить того же главного бухгалтера в свидетели, как он кидался на нее с кулаками... То есть это не первый случай со мною. Со мной прошел просто такой уже жесткий случай, который довел до больницы».

Олег Батищев отвечал в парке за работу аттракционов, не был связан с Шабановым профессиональными обязательствами напрямую. Однако, по его словам, директор парка часто обращался за помощью «в настойчивой форме». Так объясняет причину конфликтов потерпевший. На просьбы помочь с людьми в работе разного рода Батищев отвечал отказом. После одной из бесед на повышенных тонах обвиняемый схватился за палку, рассказывает Батищев.

Олег Батищев, истец:

«Он решил показать, что он хозяин, что всё вокруг — его».

Очередное слушание по нашумевшему делу запланировано на 21 января. А позиция Батищева принципиальна — тюремный срок для своего обидчика.