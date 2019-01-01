Сухими из воды

Почему браконьеры в Крыму такие дерзкие

Позавчера сотрудники ГИБДД в результате погони задержали в Бахчисарайском районе браконьера, незаконно охотившегося на оленей. В машине нарушителя правоохранители обнаружили две туши. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Достаточно сурово. Однако, как показывает практика, до столь серьёзных мер дело доходит редко, и нарушители, пользуясь безнаказанностью, снова и снова разоряют крымские леса.

Вопиющая безнаказанность

Происшествие, аналогичное тому, что случилось на этой неделе, имело место в ночь с 5 на 6 января, всё в том же Бахчисарайском районе. Лесники при участии правоохранительных органов задержали машину с браконьерами. В ней инспекторы обнаружили оружие и незаконно добытую дичь — оленей, сезон охоты на которых сейчас закрыт. Злоумышленники бросили добычу вместе с автомобилем и пустились в бега, а после заявили об угоне задержанной машины. В итоге бахчисарайский суд отказался арестовать браконьеров.

Сергей Компанейцев, заместитель министра экологии и природных ресурсов РК:

«Я не хочу сказать, что в целом браконьерство в Крыму приняло какой-то угрожающий характер. Наоборот, по нашим данным, дичи стало больше. Но её и отстреливают с каждым годом всё интенсивней. В целом мы видим, что граждане начинают относиться к лесному хозяйству с большей ответственностью: количество составляемых инспекторами административных протоколов падает. Поэтому сейчас мы настроены на пресечение деятельности не охотников-любителей, которые нарушают закон по незнанию, а тех, кто совершает преступные действия осознанно, в целях наживы».

Как правило, отмечают республиканские инспекторы, преступления совершают одни и те же лица. Их ловят, заводят на них уголовные дела, однако по большинству случаев до сих пор нет никаких решений. В итоге, пользуясь вопиющей безнаказанностью, правонарушители продолжают совершать противозаконные действия, причём всё с большей дерзостью.

Например, перед Новым годом в Симферопольском районе, недалеко от села Партизанское, имел место совершенно дикий случай. Двое мужчин на автомобиле без номерных знаков напали на лесной патруль. Испортили казённое имущество и, очевидно, покушались на жизни лесников.

Лесное ДТП

Дело было так. Во время ночного патрулирования лесники обнаружили автомобиль без номерных знаков. На требование остановиться водитель подозрительной машины не отреагировал. Более того, неизвестные вдруг стали таранить автомобиль лесного патруля.

Дмитрий Кунгурцев, государственный инспектор РК:

«Водитель подозрительного автомобиля пытался совершить наезд на моего коллегу и дважды протаранил нашу машину. Затем он остановился поодаль — метрах в ста от нас, бросил своё авто и убежал. Вскоре неизвестные вернулись, кидались на моего коллегу с ножом, а затем снова скрылись. Видимо, приходили, чтобы что-то забрать из своей машины. Случай из ряда вон выходящий. Я думаю, таким неадекватным людям нужно понимать, что покушение на жизнь госслужащего и причинение вреда его здоровью — это тяжкое преступление».

Так-то оно так. Вот только должного наказания почему-то так и не последовало. Недалеко от места происшествия лесники обнаружили «плоды труда» нарушителей: спиленные деревья, порезанные на дрова. Вскоре один из дровосеков вернулся за добычей. Лесники ожидали подобного развития событий и устроили засаду. Они задержали нарушителей и вызвали полицию. В ходе осмотра места происшествия правоохранители официально зафиксировали факт незаконной рубки леса и установили личности браконьеров. Ими оказались жители одного из окрестных сёл. Оказалось, что в их отношении ранее уже было возбуждено уголовное дело. Причём также по факту незаконной рубки леса. Однако это не мешает браконьерам по-прежнему безнаказанно обносить крымские леса.

Вот и в этот раз нарушителям удалось выйти сухими из воды. Агрессор, протаранивший инспекторскую машину, отделался административным наказанием — он на год лишился водительских прав, а происшествие как таковое правоохранительные органы трактовали как ДТП. Напомним, браконьеры на полном ходу несколько раз протаранили стоящий автомобиль с людьми внутри. Дело было ночью в глухом лесу. Причём подвергшаяся нападению машина была промаркирована государственной символикой. Такое вот своеобразное дорожно-транспортное происшествие.

Наказание реальное, а не формальное

Органы дознания и прокуратура также не увидели в действиях нарушителей состава преступления, так что в возбуждении уголовного дела по факту нападения на лесников было отказано. Так что же, привлечь браконьеров к реальной, а не формальной, ответственности можно будет только после того, как злоумышленники, например, убьют кого-нибудь из инспекторов?

Дмитрий Кунгурцев:

«Чем вопиющ этот случай? Он показывает, что нарушителей ничего не останавливает. В их отношении уже возбуждено уголовное дело, но никакого реального наказания не последовало, и люди продолжают совершать преступления, причём ещё более серьёзные. Однако было принято решение требовать законного наказания по факту нападения на инспекторов в суде. Мы этого так не оставим. У нас уже была аналогичная ситуация — в Белогорском районе. Там злоумышленники избили лесных инспекторов прутьями. Два года длились разбирательства, но, к счастью, справедливость восторжествовала: преступники получили полтора и два года тюрьмы».

Налицо неадекватная мягкость закона в отношении браконьерского беспредела. На этом фоне невольно вспоминается опыт Белоруссии. Там за противоправные действия в отношении лесного хозяйства введено уголовное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Мера оказалась очень эффективной — граждане прекратили разорять леса, рубить на дрова деревья и незаконно отстреливать дичь. Может, и в нашей стране пора жёстче относиться к тем, кто варварски относится к природе и бесцеремонно использует её ради получения лёгкой наживы?