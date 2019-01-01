«Даже самый плохой сценарий — это плюс»

В Севастополе собираются строить огромный культурно-образовательный комплекс

Эскизный проект севастопольского мега-масштабного культурного комплекса обсуждался несколько дней назад в Калининграде на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном созданию культурно-образовательных и музейных комплексов. Планируется, что он станет одним из четырех в нашей стране проектов подобного рода. Такие центры также хотят возвести в Кемерово, в Калининграде и во Владивостоке. Сколько же будет стоить такой комплекс для Севастополя? Пока эксперты «плавают» в конкретных цифрах, но для Калининграда, к примеру, реализация проекта обойдется в 25-30 млрд рублей.

С прицелом на ЮФО

Хорошо было бы, если бы в Севастополе (но для всех крымчан!) построили бы новый, современный, многофункциональный культурный центр? Да ещё и с такой необычной для нашего региона хореографической академией? Попробуем разобраться...

Задача создания сразу в нескольких регионах России театрально-концертных, музейных и образовательных центров была поставлена президентом в послании Федеральному Собранию 2018 года и конкретизирована в Указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Руководителям регионов, на которые, так сказать, пал выбор, естественно, осталось лишь чётко исполнить задачу, поставленную главой государства. И совещание в Калининграде, собственно, было акцентировано на этом. В частности, проект будущего севастопольского культурного центра представлял губернатор региона Дмитрий Овсянников. Как стало известно, по итогам совещания президент в числе прочих осмотрел готовый макет хореографической академии, которая станет одним из элементов будущего комплекса. Известно и то, что он будет построен в районе мыса Хрустальный.

По мнению президента РФ, подобные крупные центры должны быть укомплектованы высококвалифицированными кадрами, в том числе — приглашенными к работе из ведущих учреждений культуры России, а также быть доступными для людей всех возрастов, соответствуя их интересам и запросам.

Владимир Путин, Президент РФ:

«Очень важно в этой связи, конечно, иметь в виду и молодых людей, молодежь. Культурные центры должны включать концертные залы, музейные и выставочные пространства, объединять на одной площадке филиалы наших ведущих театров, музеев, творческих вузов».

Вышеупомянутый проект, который представил президенту губернатор Дмитрий Овсянников, можно видеть пока лишь в виде эскизов. Но в реальность, конечно, его будут воплощать, причём служить центр должен не только севастопольцам.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Мы ориентируемся не только на Севастополь, но и на Республику Крым. Собраны данные о детях, потенциалах музыкальных школ, кружковых коллективов, а также занимающихся творчеством в других форматах. Ориентируемся на Южный федеральный округ, где проживает порядка 16 млн человек, с тем чтобы стать центром для развития культуры всей этой огромной территории».

Кстати, когда президент РФ ознакомился с эскизами хореографической академии в Севастополе, он заметил: «Похоже на чайку или на волну», комментируя представленные эскизы.

Планируется, что в составе комплекса будут размещены Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и Художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.

Проект «убьёт» памятники?

Сам же проект будет размещен на площади в 18,5 га, от Артиллерийской до Карантинной бухты. Тем самым он свяжет в единое целое Культурно-просветительский центр музея-заповедника «Херсонес Таврический» и достопримечательности исторической части Севастополя, благодаря чему город получит единство городской культурно-исторической среды. По мнению организаторов проекта, это позволит улучшить визуальный облик этой территории как с суши, так и с моря и определить будущее развитие культурной среды и туризма в регионе.

Но далеко не все севастопольские специалисты придерживаются такого же мнения. Как сообщил «Крымскому Телеграфу» председатель правления Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров, данный проект вовсе не вписывается в предложенную территорию.

Сергей Комаров:

«Конечно, в Севастополе должен быть культурный центр, но вопрос заключается в том, где он будет расположен и какой будет архитектуры. То место, где его хотят строить, для предложенного проекта просто недопустимо. Под каждую территорию необходимы определенные проработки, зависящие от рельефа местности и многих других параметров. Для представленного президенту проекта в Севастополе нужно найти другое место».

По словам архитектора, представленный эскизный проект еще нигде не выставлялся: ни на обсуждениях, ни на общественных слушаниях.

Сергей Комаров:

«Сам проект хороший и грамотный. Он был создан австрийским архитектором, но я очень сомневаюсь, что он был в Севастополе и видел эту территорию. Нам данный проект демонстрировали на совете архитекторов, а больше никто кроме правительства его не видел. Его нельзя реализовывать в том месте, в котором планируется. Там рядом расположены обелиск Штык и Парус, памятник Матросу и Солдату. Сам же проект гораздо выше, и он всё убьет».

Заказчиком проекта является московский Фонд «Национальное культурное наследие», который уже провел инженерные изыскания, проверку на наличие взрывоопасных предметов, археологические исследования, демонтаж ранее недостроенных аварийных объектов. Также сейчас на месте будущего культурного мега-комплекса ведутся геодезические работы.

Также известно, что в настоящее время компания-подрядчик «Стройгазмонтаж», участвовавшая в строительстве «Крымского моста» и восстановлении МДЦ «Артек», уже ведет расчистку территории строительной площадки в районе памятника Матросу и Солдату.

В частности, проводится демонтаж существующих конструкций, которые ранее принадлежали Минобороны. Однако предстоит еще решить транспортные проблемы, чтобы облегчить в этот район (хоть и в центре города, но расположен, так сказать, особняком) доступ для потенциальных туристов.

«Разговоры про военную базу — фантазерство»

Помимо архитекторов, рациональность и целесообразность представленного проекта, а также возможности по его реализации вызывают вопросы и у экономистов.

Алексей Тихонов, экономический обозреватель:

«Кластерный подход в России реализуется последовательно, с того момента как Владимир Путин стал президентом. Первое же его решение было о создании федеральных округов. Дело в том, что проблема территориального развития России имеет колоссальное значение. У нас огромное количество субъектов федерации, но сократить их просто невозможно по разным политическим причинам. А по экономике у нас должно быть 20-30 регионов, не больше. Поэтому помимо региональной сетки все время выкладывается сетка кластерная. Мы пытаемся создать макрорегионы и стянуть их каким-то особым способом. Сейчас предпринимается попытка создать культурный общеобразовательный кластер, который был бы региональным, но при этом не таким региональным, как сейчас, когда губернатор всё поджимает».

По мнению экономиста, главной проблемой Севастополя является идентификация, которая прослеживается как в культуре, так и в политике.

Алексей Тихонов:

«Севастополь никогда не сможет стать снова военной базой, этот его потенциал был исчерпан после Великой Отечественной войны. Того количества флота, которое тут находилось, уже никогда не будет. Поэтому тут создавались военные производства, которые стягивали сюда моряков, база океанического рыболовства... Все разговоры про военную базу — это фантазерство. Экономика санкционная, и строить здесь суда, которые не будут иметь возможностей, тоже из области фантастики. А вот темы культурного и курортного развития будут объективно формироваться, так как ориентированы на внутренний рынок».

По мнению экономиста, Севастополь станет крупным мегаполисом в Крыму и население города, в недолгосрочной перспективе, дойдет до миллиона человек. Особенности же упоминаемого культурного проекта заключаются в том, что современные оперы и балет постоянно гастролируют, в том числе и по европейским странам. И в данной ситуации Севастополь, находящийся под санкциями, будет интерактивным, и глобальный характер современного искусства будет противоречить санкционной системе.

Просто построить здание — недостаточно...

Есть интересные мнения и насчёт формирования, собственно, профессиональной базы будущего севастопольского культурно-образовательного комплекса.

Алексей Тихонов:

«Еще одна проблема заключается в том, что мы думаем, что на пустом месте можно создать нечто подобное. То есть, если мы построим здание и назовем его хореографической академией, то вскоре у нас там будут появляться балерины а-ля Ульяны Лопаткины. Вопрос заключается в том, что без школы подобного рода такие вещи выстраиваются очень сложно».

Потребуется много времени на подготовку в данном случае хореографической базы, соответствующее начальное обучение, воспитание детей, подростков. Специалисты говорят, что ждать, пока школа сама по себе сформируется, «просто смешно».

Также огромное количество вопросов у экспертов вызывает возможность создания на территории комплекса «качественного музея обороны Севастополя» — это одна из заявленных составляющих частей планируемого культурного комплекса в Севастополе.

Алексей Тихонов:

«По сути — это уступка местным жителям. Я не вижу для этого большой экспозиции. Он будет просто очень эмоциональным, как 35-я батарея, на которой нет никаких особых артефактов... Т. е. это не золото скифов и не картины Рубенса из Эрмитажа. Я считаю, что для Севастополя самые хорошие музеи — это объекты: лодка, корабль... Люди будут туда лезть, смотреть, крутить ручки. С другой стороны, в Севастополе сейчас нет хорошего современного большого зала (то, что есть, с точки зрения звука и света — это колхозное ДК). А здесь сделают, по всей видимости, нормальный трансформированный зал, и это уже очень большой плюс. Поэтому хуже не будет. Если удастся реализовать заложенный сценарий, то это просто супер. Если нет, то мы получим несколько образовательных, культурных пространств в хорошем месте города. Поэтому даже самый плохой сценарий — это плюс».

Проектирование объектов культуры планируется завершить до конца 2019 года. Сдать же последние крупные объекты этого комплекса хотят до 31 декабря 2023 года.