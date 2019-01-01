Симферополю необходим новый канализационный коллектор

Столица республики растёт, развивается всё более активными темпами. Множество новостроек, множество новых жителей, которых год от года становится всё больше и больше. Нагрузка на городские сети растёт, а существующих коммуникаций городской инфраструктуры для всё увеличивающегося населения не хватает. В частности, речь о канализационном коллекторе, который, как уверяют специалисты, нужен был Симферополю «ещё позавчера».

Немного истории

Коллектор глубокого заложения в Симферополе начали строить ещё в советское время, но не доделали. Страна (СССР) исчезла, прекратилось и финансирование строительства. Многие горожане наверняка помнят странную высокую конструкцию более полутора десятилетий «украшавшую» симферопольский бульвар Ленина. Вот это и была «надземная» часть той стройки, а под землёй через пол-города протянулся громадный тоннель (он дошёл почти до железнодорожного вокзала), предназначенный под коллектор. Уже в советское время было понятно специалистам, что развивающемуся городу, тем более такому большому, как Симферополь, чтобы не утонуть в нечистотах и сточных водах, нужен более мощный коллектор, чем существующий. Вот и начали строить. И не достроили... При Украине были попытки решить этот вопрос, но попытками всё и осталось. А с тех пор город вырос в несколько раз. И население, естественно, существенно увеличилось. Да и производственные мощности многократно увеличились и требуют дальнейшего развития.

Сейчас, по оценкам Главгосэкспертизы, существующий в Симферополе коллектор, построенный в 1968–1976 годах, сильно изношен и находится в аварийном состоянии. Сегодня он работает на пределе своей пропускной способности — до 170 тысяч кубических метров в сутки. За всё время его использования не проводился капремонт и внутренний осмотр. Так что можно ждать любых «сюрпризов».

Строительство же нового коллектора глубокого заложения в крымской столице (о котором пойдёт речь ниже) позволит подключить к канализационной системе более 200 тысяч человек. А именно: создаст условия для подключения к централизованной системе канализации порядка 80 тысяч жителей сёл Гвардейское, Перевальное, Лозовое, Доброе, а также около 140 тысяч человек, проживающих во вновь строящихся микрорайонах города (Фонтаны, Ак-Мечеть, Строгоновка и Чокурча).

«В настоящее время в часы максимального водопотребления из-за недостаточной пропускной способности сточные воды изливаются на поверхность через смотровые колодцы», — сообщила Главгосэкспертиза. Кроме того, по оценкам специалистов Главгосэкспертизы, из-за отсутствия мощности канализационных очистных сооружений и главного канализационного коллектора сдерживается водоснабжение и дальнейшее развитие производственного и гражданского строительства Симферополя.

Новый срок — конец 2022 года

И вот на этой неделе стало известно, что подрядчик приступил к разработке проекта реконструкции и строительства коллектора глубокого заложения в Симферополе. Об этом несколько дней назад сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко. «Компания из Санкт-Петербурга приступила к проектированию. По контракту окончание проектирования — конец 2019 года», — сообщила она. А срок окончания строительства и реконструкции коллектора, как сообщается сейчас — конец 2022 года. Протяженность объекта составит 16,6 км. При этом, по данным министерства ЖКХ Крыма, подрядчику предстоит построить более 14 км и реконструировать около 2,5 км коллектора. Проектная производительность объекта составит не менее 175 тыс кубических метров в сутки.

Конкурс на проведение проектно-изыскательских работ, строительство и ввод в эксплуатацию объекта выиграла компания «Тоннельгеострой». Контракт на 9,4 млрд руб был подписан с администрацией еще в конце прошлого года. Всего же на строительство объекта потребуется ориентировочно около 11 млрд рублей. Это сведения, которые дают власти сейчас.

Впрочем, ещё год назад начались «подвижки» в этом вопросе. Проект канализационного коллектора в Симферополе (коллектор попал в программу ФЦП развития Крымского полуострова и финансируется Москвой) оценили в 544 миллиона рублей и в Симферополе был объявлен конкурс, на котором определился проектировщик строительства и реконструкции городского канализационного коллектора (заказчиком работ выступила служба капитального строительства Республики Крым). Но тогда сообщалось, что по оценке Главгосэкспертизы, стоимость строительства и реконструкции коллектора будет стоить от 10,4 миллиарда рублей до 18,53 миллиарда рублей — в зависимости от материалов, которые будут использоваться.

В общем, на конкурс службы капстроительства РК тогда подали свои заявки восемь организаций, которые оценили свои услуги в 120–517 миллионов рублей. Победителем же стало ООО «Тоннельгеострой» из Санкт-Петербурга, которое запросило за свою работу 120 миллионов. Таким образом, победитель конкурса на проектирование подземного объекта в крымской столице уменьшил стоимость работ в 4,5 раза. На сайте этой компании указано, что она проектировала и строила сети инженерного и транспортного обеспечения к жилым домам в Сочи (во время подготовки к Олимпиаде—2014), выполняла комплекс работ по устройству переходов газопровода «КС Изобильный — Невинномысск», а также проектировала, реконструировала и строила канализационный коллектор в Сочи.

А летом прошлого года также стало известно, что депутаты симферопольского горсовета утвердили распределение 8 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию канализационного коллектора глубокого заложения. Тогда же сообщалось, что деньги «пришли» за счёт так называемых межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь для реализации мероприятий ФЦП. «На строительство и реконструкцию канализационного коллектора на 2019 год будет направлено 3,9 млрд рублей, на 2020 год — 4,1 млрд рублей», — сообщили тогда в департаменте финансов симферопольской горадминистрации.

И вот теперь, наконец, подрядчик приступил к разработке проекта реконструкции и строительства коллектора глубокого заложения в Симферополе. Так что у симферопольцев всё-таки есть шанс не утонуть в нечистотах. Главное, чтобы ничего не помешало строительству. Чтобы не остался под Симферополем очередной супер-недострой, как это случилось с прежним «новым» коллектором.