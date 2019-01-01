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СпецпроектОбзор прессы

И огонь, и вода...

Украинские СМИ используют любые поводы для антироссийской пропаганды

В первой половине января украинские СМИ, рассказывавшие о ситуации на полуострове, обратили внимание на экологическую ситуацию в Керчи, на взрывы в Баксанском карьере, на проблемы с водой и российскую артиллерию.

Водой обеспечит Тайган

Не секрет, что с водой во многих сельскохозяйственных районах полуострова ситуация, мягко говоря, напряжённая. Крымские власти и учёные — и местные, и материковые — пытаются проблему решить (кое-где частично решают), и периодически на эту тему появляются соответствующие новости. Очередная такая новость появилась и на сайте крупного украинского телеканала. Но подаётся информация, конечно, «с подковыркой». Дескать, ничего из этой затеи хорошего не получится... В частности, говорится, что крымские власти приняли решение о строительстве водовода для транспортировки воды из Тайганского водохранилища в Белогорский район. Ссылаются украинские СМИ на министра промышленной политики Крыма Андрея Васюту. «По его словам, — сообщает сайт телеканала, — в 2019 году будут вестись работы по строительству водопровода, и их планируют завершить до 2020 года. Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорский район. „Это существенным образом обеспечит северный Крым водой“, — заявил Васюта. Кроме того, сообщается, что в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала».

Легенда об огненном шквале

Похоже, на Украине активно пытаются слепить легенду вокруг событий вблизи Керченского пролива. Например, легенду о шквале огня. Дескать, по малому бронированному артиллерийскому катеру «Бердянск», который тщетно пытался прорваться через пролив в Азовское море в ноябре прошлого года, было выпущено россиянами около 1200 снарядов. Об этом, в частности, сообщил адвокат одного из украинских моряков Романа Мокряка — Илья Новиков. «По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было израсходовано около 1200 снарядов. Они чудом не погибли. Стрелял пограничный корабль «Изумруд», — рассказал он. Якобы стрельба по МБАК «Бердянск» велась из АК-630 — 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки. Из этого предположения в украинских СМИ делается уже «устойчивый вывод»; при скорострельности этого орудия в 4-5 тысяч выстрелов в минуту, нескольких очередей достаточно для того, чтобы выпустить 1200 снарядов. Вот и готова «героическая легенда».

Мусор в Керчи

Печальная ситуация с уборкой мусора в Керчи стала видна даже за Перекопом — коммунальные службы не вывозят мусор во всех районах города, уже максимально переполнены контейнеры для мусора, а также близлежащая территория. На Украине, конечно, не преминули добавить, что таким образом местные власти хотят «превратить некогда славный город в зону отчуждения, а местных жителей просто утопить в отходах». Сообщается также, что на некоторых керченских центральных улицах горы мусора начали складывать прямо на пешеходных зонах. А на центральном рынке города горы отходов расположены чуть ли не впритык с торговыми рядами, на которых местные жители ведут торговлю фруктами и овощами, а также вблизи корпуса, где производится продажа молокопродуктов.

...и содрогается земля

Ещё одной проблемой, попавшей в сводки новостей за Перекопом, стал Баксанский карьер вблизи посёлков Межгорье, Пасечное и Овражки Белогорского района. «Уже не первый год жители этих посёлков страдают от взрывов. Эти взрывы настолько мощные, что трясутся стены домов, бьется посуда и содрогается земля; испуганные жители, успокаивая своих детей, ждут, когда это всё закончится», — пишет украинский сайт. Об этом неоднократно рассказывали крымские журналисты, в том числе писал и «КТ», и проблема действительно есть. Но теперь ситуация стала поводом для антироссийской пропаганды. «В Баксанском карьере добывают материалы для строительства дорог и других объектов Крыма при помощи взрывов. В 90-х годах карьер был вынужденно закрыт по множеству причин. Одной из причин является близость карьера к населённым пунктам, из-за чего разрушались стены домов, лопались окна, из колодцев уходила вода, что поспособствовало ухудшению экологической обстановки. С приходом нынешней власти в Крыму и началом строительства трассы „Таврида“, Керченского моста, Симферопольского аэропорта и объектов „Артека“, работу карьера снова возобновили, превратив жизнь местных жителей в кошмар... Во-первых, эти взрывы угрожают не только разрушением домов, но и жизням жителей близлежащих поселков — огромные валуны с карьера разлетаются в разные стороны на сотни метров, от них могут погибнуть люди... Во-вторых, жители опасаются экологической катастрофы», — сообщается среди прочего на украинском сайте.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

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Просмотров: 271 |   Комментарии (0) Дата публикации: 20-01-2019

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