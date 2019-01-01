Вера против смерти, или «Чудо есть, просто люди его видеть не хотят»

По данным статистики, основной причиной смертности в России являются сердечно-сосудистые заболевания, хотя показатель и снижается с каждым годом. Так, за 2018 год он упал на 1%. При этом Крым стал лидером среди регионов по снижению смертности от болезней сердца. Зато количество людей, скончавшихся от рака, в нашей стране возросло на 2,5%. По данным Минздрава РФ, за 2018 год было выявлено 617 тыс. новых раковых заболеваний, в то время как в 2017-м их было 599 тыс. При этом всего на учете у онкологов сейчас наблюдается 3 млн 630 тыс. человек. К сожалению, Крым далеко не самый благоприятный регион в этом вопросе, более того, он вошел в ТОП-10 регионов страны по числу онкобольных.

Скопленье бед...

Также частой причиной летальных исходов является вирус иммунодефицита, заражение которым нередко происходит от употребления наркотических средств. При этом количество новых наркотических веществ в России с каждым годом увеличивается в десятки раз. Об этом в конце 2018 года на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев: «За полтора года по инициативе МВД России под контроль поставлено 62 ранее не известных наркотических средства и психотропных вещества, с использованием которых может быть изготовлено более тысячи препаратов. Данная мера позволила в рамках только одного уголовного дела изъять свыше 140 килограммов производного синтетического каннабиноида».

Как бороться с нависшей проблемой? Как побороть пристрастие к наркотикам, пережить инсульт и победить рак и под силу ли всё это одному человеку?..

«Я не знал, что у меня есть выбор»

В январе Владимиру исполнился 51 год. Он не понаслышке знает, как бороться с болезнью, ведь он трижды возвращался с того света. 24 года он употреблял наркотики, пережил инсульт и смог излечиться от рака.

Владимир:

«Я родился в Краснодарском крае. Моя мама была агрономом-мелиоратором, бабушка — бухгалтером, а дедушка — главным бухгалтером совхоза. Я рос приличным мальчиком, был активистом в школе, секретарем комсомольской организации. На протяжении восьми лет участвовал в духовом оркестре, играл и играю на различных музыкальных инструментах».

Владимир окончил школу почти круглым отличником, в аттестате была всего одна четверка. Он трижды пробовал поступать в военное училище, но его не принимали. Дело в том, что его дед был немцем, и мальчику отказали в обучении. Тогда в сердце подростка закралась обида на весь Советский Союз. В итоге он поступил в Таганрогский радиотехнический институт. Но после первого курса его забрали в армию. Он служил в Монголии, где впервые и попробовал наркотики.

Владимир:

«По нынешним меркам я начал употреблять наркотики поздно, в 20 лет. Первый раз попробовал покурить траву в армии. На третьем курсе меня выгнали из института за пьянку. Я перевелся на заочное отделение и переехал жить в Мордовию. Там я женился, и мы живем вместе с супругой уже 28 лет».

За 24 года мужчина перепробовал, по его словам, все наркотические средства, изменяющие сознание: курительные, нюхательные, внутривенные, глотательные...

Владимир:

«В 23 года я понял, что моей жизни наступает конец и что мне самому из этого не выбраться. На дворе были 90-е, и тогда, как, впрочем, и сейчас, к наркоманам и алкоголикам люди относились неадекватно, как к изгоям. Тогда я тоже думал так, но сейчас у меня иное мнение. Я пытался „зашиваться“ от алкоголя и переходил на наркотики. Потом переставал употреблять наркотики, начинал употреблять алкоголь... Это сети дьявола. Я не знал, что у меня есть выбор. Считал себя обреченным человеком: сначала смирился с тем, что я алкоголик, потом с тем, что я наркоман».

Как бы парадоксально это ни звучало, но все 24 года зависимости Владимир пытался, и не без успехов, развиваться в профессиональном плане. Он создал фирму, в которой работало порядка 100 человек, на людях он был отличным руководителем и прекрасным семьянином, а дома превращался в дьявола и наркомана. Только в 44 года он смог побороть зависимость. И жизнь пришлось начинать заново.

Лицензия на чудо

О том, что у него рак, Владимир узнал случайно.

Владимир:

«Спустя четыре года после того, как я перестал употреблять наркотики, у меня заболело горло, и я сразу подумал, что у меня рак, у моей мамы был рак. И, увы, я не ошибся. Врач, которая лечила мою маму, взяла у меня анализ и сказала, что это онкология. Когда я пришел и сел в машину, раздался звонок, дочь сказала, что беременна и хочет сделать аборт. У меня в один день было два известия про смерть. Я плакал, мне было очень страшно».

Рак развивался молниеносно, всего за месяц первая стадия переросла в третью. Но Владимир решил не сдаваться. Да, он доверился врачам, обзвонил самые дорогостоящие клиники, где стоимость лечения доходила до полутора миллионов рублей, но... при этом даже за такие деньги гарантий ему никто не давал. И тут на помощь, кроме медицины, пришли силы, так сказать, иррациональные. Но, как можно судить из последующих событий, вполне реальные. Во всяком случае, герой этой статьи убеждён в произошедшем самом настоящем чуде.

Владимир:

«Еще до первой химиотерапии мы с зятем по делам поехали в Смоленск. У меня очень болело горло, и по дороге я попросил его заехать в Оптину пустынь, в мужской монастырь. Я не знаю, почему меня туда потянуло, только сейчас понимаю, что это Бог волшебным пинком меня туда направил. Там я спросил у батюшки, где помолиться за онкобольного, и он показал мне на икону Божьей Матери „Всецарицу“. Я помолился, и мы поехали дальше. На ночь остановились в Рязани у родственников. Когда я проснулся утром, никакой боли в горле у меня не было, ее не было и в дальнейшем на протяжении всей болезни».

Владимир пережил три химиотерапии и неоднократные облучения. У него «посыпались» зубы, выпали волосы. Он не мог ходить и управлять автомобилем.

Владимир:

«Я помню, как после первой химиотерапии ко мне приходил заяц, такой большой, в человеческий рост. Я сразу понял, что это галлюцинация. Он просил, чтобы я подвинулся, но я не поддался на его уговоры. Сейчас я думаю, что это была смерть».

Первая химиотерапия далась Владимиру очень тяжело. Он еле её перенес и, когда ему назначили вторую, отправился в монастырь и просил Бога о помощи. И, как говорит, следующие химии переносил очень легко.

Владимир:

«Клетки рака гибнут только от чувства веры. Спустя полгода после онкологии у меня был инсульт, врачи меня еле откачали. Тут я уже не боялся. Я понимал, что раз не умер от наркотиков, не умер от онкологии, значит я для чего-то нужен ещё на этом свете. Значит, и инсульт пройдет мимо. И он прошел, парализация была всего один день. Чудо есть, просто люди его видеть не хотят. Если моя история поможет хоть одному человеку, значит это всё было не зря».