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Спорт

Пока страна отдыхала

Во время новогодних каникул с наших хоккеистов семь потов сошло

В канадских Ванкувере и Виктории завершился первый чемпионат мира нынешнего года, которым, по традиции, вот уже на протяжении сорока трёх лет остаётся молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Весьма оригинальный турнир во многих отношениях. Ведь он стартует за несколько дней до проводов года, а финиширует уже на пятый день нового года.

Прогнозы и реалии

В турнире стартовали десять сборных, которые, исходя из итогов аналогичного турнира 2018 года, на предварительном этапе были распределены на две группы. В группе A, в один круг, играли сборные Канады, России, Чехии, Швейцарии, Дании; в группе B — Швеции, США, Финляндии, Словакии, Казахстана. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, из которого четыре сильнейшие шагают в полуфинал, победители которого в решающей игре оспаривают золотые медали чемпионов мира, а проигравшие — стараются стать бронзовыми призёрами. В отличие от мировых первенств у взрослых мастеров клюшки и шайбы, где на «золото» претендуют по два-три соперника, у старших юниоров за победу в последние годы, как правило, сражаются пять-шесть сборных. Судите сами. Чемпионами мира становились сборные России (2011), Швеции (2012), США (2013, 2017), Финляндии (2014, 2016), Канады (2015, 2018). К сожалению, поблекла игра чехов, регулярно сражавшихся за места на пьедестале почёта, на их позиции в шестёрке сильнейших стремительно выдвинулись швейцарцы. Главными фаворитами нынешнего чемпионата оставались канадцы и американцы, ведь он проводился на их континенте, где ребятам не требовалась особая акклиматизация, а привычный день не превращался в глубокую ночь. Ну, а среди европейцев на этот раз высоко расценивались шансы россиян повторить успех семилетней давности и вновь стать чемпионами. Ведь ребятами, как и в тот победный год, опять руководил большой знаток юниорского и молодёжного хоккея Валерий Брагин. Во всяком случае, все поклонники хоккея в стране верили, что сборная нынешнего призыва попытается пополнить свою коллекцию из 40 наград на молодёжном чемпионате мира, которые она добывала выступая под флагом СССР (18 наград), СНГ (1), России (21), и из которых четыре были золотыми.

Не случайно специалисты этой любимой по обеим сторонам мирового океана игры предсказывали, что в сражении за титул чемпиона мира — 2019 в решающем поединке должны были встретиться российские и канадские парни. Они считали команду Брагина очень сильной, даже несмотря на то, что коуч не привлёк в её ряды тройку юных наших «звезд», наводящих «шорох» в молодёжной лиге канадской провинции Квебек: Дмитрия Завгороднего, Ивана Чеховича и Александра Хованова, а американская «Каролина» не отпустила на чемпионат в Ванкувер играющего в её основном составе 19-летнего российского легионера, форварда Андрея Свечникова.

Канадская трагедия

Наша сборная добыла в итоге свою 41-ю по счёту медаль, но, увы, не из того драгметалла, на который рассчитывала. Ребята играли мощно, смело, однако при этом весьма редко шли на риск, без чего, особенно в атаке, нынче в хоккее трудно взойти на мировую вершину в любом возрасте.

В групповом турнире россияне обыграли: датчан — 4:0, чехов — 2:1, швейцарцев — 7:4, канадцев — 2:1 и, набрав 12 очков, стали победителями мини-турнира, забив пятнадцать шайб и пропустив в свои ворота шесть. Вторыми стали канадцы, в активе которых было 9 очков, а за хозяевами ледовых площадок разместились чехи (5), швейцарцы (4), датчане (0 очков). Причём последние умудрились проиграть все четыре матча в группе на «ноль», с разницей шайб 0-26 (!). В то же время в Виктории, где играли сборные группы В, шведы (11 очков) на один балл смогли опередить американцев (10), за которыми тоже с большим отрывом в набранных очках расположились Финляндия — 6, Словакия — 3, Казахстан — 0. Всем стало ясно, что в утешительном турнире из трёх поединков за право остаться на будущий 2020 год в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира сойдутся датчане и казахи. Но здесь хватило и двух матчей, чтобы парни из Казахстана доказали своё преимущество над соперником, отправив его на переэкзаменовку в первый дивизион — 4:3, 4:0.

А борьбу за медали продолжили по четыре сборные из групповых турниров. Вот тут в четвертьфинале, когда сражение пошло на вылет, трагедию пережили два фаворита чемпионата: канадцы уступили по буллитам финнам — 1:2, а шведы были переиграны швейцарцами — 0:2. Много труда пришлось затратить американцам, чтобы сломить сопротивление чехов — 3:1. И только россиянам, по сути дела, хватило двух первых периодов, чтобы «поставить на колени» словаков — 8:3.

Увы, в полуфинальном матче фортуна отвернулась от команды Брагина, хотя она мало в чём уступала сборной США. Но уступила (1:2). Именно этот поединок и продемонстрировал специалистам, что недалёк тот день, когда наши парни: вратарь Пётр Кочетков, защитники Александр Романов (внук прославленного советского мастера хоккея Зинэтулы Билялетдинова), Александр Алексеев, нападающие Григорий Денисенко, Клим Костин, Виталий Кравцов, Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко — станут ведущими игроками в клубах главной профессиональной Национальной хоккейной лиги, которая базируется в городах США и Канады.

Во втором полуфинале молодые финны, ведомые своим 17-летним лидером Квано Какко, сумели разгромить швейцарцев (6:1), у которых отлично зарекомендовал себя имеющий русские корни нападающий Филипп Курашёв.

Финны приготовили в финале сюрприз для американцев, заставив их капитулировать со счётом — 1:2. Они в третий раз за последние пять лет стали чемпионами мира, оставив «серебро» американцам, которые после победы над россиянами уже заранее повесили себе на грудь золотые медали. Ну, а ребята Брагина вторично в упорной борьбе одолели швейцарцев — 5:2, взойдя на «бронзовую ступеньку» пьедестала почёта. О том, что нынешняя «бронза», как говорится, с золотым отблеском, свидетельствует тот факт, что лучшим бомбардиром чемпионата стал россиянин Григорий Денисенко — 9 очков, забивший 4 шайбы и отдавший 5 голевых передач, а его товарищи по команде — вратарь Пётр Кочетков и защитник Александр Романов — были названы директоратом первенства самыми ценными игроками в своих амплуа. А вот кого журналисты включили в звёздный состав МЧМ-2019: вратарь Укко-Пекка Луукконен (Финляндия), защитники Романов — Эрик Бреннстрем (Швеция), нападающие Денисенко — Филипп Курашёв (Швейцария) — Райан Пэлинг (США).

Гарик ОРЛОВ
Фото sovsport.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

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Просмотров: 160 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 08:01

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