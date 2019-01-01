Многосерийный триллер «ВАДА – РУСАДА»

В благополучный исход противостояния верится всё меньше...

Мы уже неоднократно писали об отношениях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые на протяжении почти пяти лет превратились в некий сериал, где ВАДА выступает против РУСАДА. Основой его «сценария» послужили обвинения в адрес второго в тотальном неприятии борьбы с допингом в России. И если бы только обвинения...

Серия первая

Именно ВАДА серьёзно повлияла на решения Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы сборная России не была представлена легкоатлетами и тяжелоатлетами и на треть была сокращена в своём составе на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016. Свою немалую негативную лепту «вадовцы» внесли и в то, чтобы на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане-2018 россияне выступали в нейтральном статусе (без названия страны, флага и гимна). Вновь в явно урезанном составе, без многих своих ведущих мастеров, которые были не допущены к стартам в Южной Корее только за то, что принимали участие в Играх в Сочи-2014. Кстати, даже не находясь в числе подозреваемых. А ведь по их настоянию РУСАДА было уже отстранено от активной деятельности, и допинг-контроль осуществляли над нашими спортсменами англичане. Правда, похоже на басню Крылова, в которой лиса служила судьёй... в курятнике!

Серия вторая

Однако в ВАДА работает немало разумных людей, к их числу относится и нынешний президент сэр Крэйг Риди. Они отдают себе отчёт в том, что без ведущих российских атлетов Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы теряют свой авторитет, а миллионы болельщиков во всех концах планеты — интерес к спорту высоких достижений. Поэтому в сентябре минувшего года они приняли решение, вопреки антироссийским настроениям в США и ЕС, восстановить РУСАДА. Тем более что ныне курировать агентство начал Московский госуниверситет, а не Министерство спорта РФ. Но для полного признания россияне должны были до 31 декабря 2018 года передать в распоряжение ВАДА всю базу данных Московской антидопинговой лаборатории с 2013 по 2015 годы, которая была арестована несколько лет назад Следственным комитетом России. И произошло это после того, как в газете «Нью-Йорк таймс» появилась статья бывшего руководителя этой лаборатории Григория Родченкова, заявившего о поддержке допинга в стране на государственном уровне. А ведь именно ВАДА потребовало, чтобы руководители российского спорта уволили этого человека, и наши чиновники выполнили просьбу «вышестоящей» организации. А сам Родченков в начале 2016 года спокойно выехал из России в США — якобы под гарантии, что его показания не будут учитываться в делах против нашей страны. А база данных руководимой им Московской лаборатории ещё на протяжении полугода была открыта для удалённого доступа, что позволило спокойно скачать её копию американцам под руководством того же... Родченкова, который объявил «крестовый поход» против российского спорта.

Серия третья

Хотя в распоряжении наших чиновников, после сентябрьского решения ВАДА, было три месяца на решение ряда бюрократических вопросов по поводу передачи данных, но они явно не торопились открывать двери опечатанной лаборатории. И только 28 ноября состоялась в столице России первая встреча экспертов с обеих сторон, на которой было решено, что передача данных начнётся в декабре.

Как и было договорено, команда экспертов ВАДА под руководством испанского доктора наук Хосе Антонио (Тони) Паскуали прибыла в Москву 17 декабря, чтобы за три дня снять с диска все данные. Пятёрка экспертов была удовлетворена, как их встретили в столице. Они остались в восторге от новой лаборатории РУСАДА, но... задание не выполнили. Оказалось, что «вадовцы» привезли с собой аппаратуру для работы, не лицензированную в нашей стране, о чём, кстати, даже не поднималась речь на ноябрьской встрече. А коль так, то они отбыли в Монреаль с пустыми руками. Тем более что в те дни на Западе начиналась рождественская неделя, на смену которой пришли новогодние праздники. И, конечно же, эксперты спешили домой и ждать решений в холодной Москве у них не было особого желания. Тем более что вице-президент РФ Ольга Голодец, курирующая в стране спорт, заявила, что ничего страшного не случится, если данные будут переданы ВАДА 16 января.

После этого заявления в адрес президента страны Владимира Путина поступило тревожное письмо от президента РУСАДА Юрия Гануса. В нём он поведал главе государства, что нарушение сроков дедлайна может привести к тому, что на заседании Комиссии по соответствию ВАДА, а она запланирована в этом месяце, антироссийская группа во главе с руководителем антидопингового агентства США Трэвисом Тайгертом и вице-президентом организации Линдой Халлеланд в очередной раз потребует немедленного закрытия РУСАДА. И если члены исполкома поддержат их предложение, то российские спортсмены всех возрастов не смогут выступать на международных соревнованиях и чемпионатах. А в России не пройдёт ни один из подобных турниров, и опять название страны, одного из лидеров мирового спорта, исчезнет с карты Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, как наш флаг и гимн. И только, возможно, отдельные атлеты из России будут допускаться к стартам под нейтральным наименованием ANA, чему мы уже были свидетелями зимой прошлого года на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Однако из Кремля Ганусу ответили, что не стоит паниковать по этому поводу, так как Министерство спорта РФ смогло договориться с ВАДА о том, что эксперты вернутся в Москву 9 января и за три дня выполнят запланированную работу.

Серия четвёртая

Вновь в Шереметьево встречали лайнер из Монреаля. Правда, на этот раз прилетело всего трое экспертов вместо пяти. Стало ясно, что они вряд ли смогут завершить предстоящую работу за три дня. А уже спустя два дня на сайте ВАДА появилось сообщение, что Комиссия по соответствию вынесет рекомендацию по статусу РУСАДА не позднее 17 января. Ну, а затем в режиме видеоконференции за это решение или против него проголосуют 22 января члены исполкома. Пока же над этой «серией фильма» идёт напряжённая работа, и хотелось бы, чтобы в следующем номере «КТ» мы увидели информацию, которая порадует всех поклонников российского спорта. Однако, зная имена западных «режиссёров» этого длящегося уже пятый год «сериала», что-то мало верится в «бескровный» конец сего действа. Однако как говорится: надежда умирает последней!