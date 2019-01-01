Мы будет жить теперь по-новому

Какие перемены несёт крымчанам 2019 год?

С 1 января вступило в силу несколько важных изменений в российском и региональном законодательстве, что так или иначе отразится на жизни крымчан. Цены и тарифы снова будут расти, но и некоторые выплаты станут больше. Дачников разделили на садоводов и огородников, а самозанятых граждан всё-таки обложили налогом. И это далеко не все нововведения, которые ждут нас в 2019-м.

Пособия и выплаты

С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличился на 117 рублей — до 11 280 рублей в месяц. Таким образом, он сравнялся с уровнем прожиточного минимума. К такому, казалось бы, логичному положению вещей государство шло довольно долго, так что равенство между этими ключевыми социальными показателями можно назвать важным прорывом. Правда, большинство граждан вряд ли ощутит на себе судьбоносную перемену.

Более ощутимая реформа произошла в сфере социальных выплат. С нового года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком за полный календарный месяц увеличен до 26 152,27 рубля (против 24 536,57 рубля в 2018-м). Выросли и пенсии. Для неработающих пенсионеров выплаты уже с января повысились на 7,05% — в среднем на тысячу рублей. Цена пенсионного балла после индексации составила 87,24 рубля, за счёт чего среднегодовая пенсия увеличилась с 14,4 тыс. руб. до 15,4 тыс. Подросла и социальная пенсия — на 2,4% (в среднем до 9,2 тыс. руб.).

Цены в рознице

В наступившем году ставка НДС с 18% была увеличена до 20%. Это, казалось бы, крохотное изменение сулит потребителям очередное повышение цен на большинство товаров и продуктов. Несмотря на то что по официальному прогнозу Центрального банка РФ индекс потребительских цен в 2019 году изменится лишь в пределах 4%, в реальности рост наверняка будет куда значительнее. Не секрет, что налог на добавленную стоимость всегда закладывается в цену товара, однако повышение НДС сказывается также на логистических расходах и производственных издержках, что в итоге может существенно увеличить конечные расценки.

По прогнозам аналитиков, после роста НДС заметнее всего подорожают автомобили. Сыграет свою роль инфляция и обязательная установка ГЛОНАСС для новых машин, ввозимых из-за границы. В итоге цена нового авто повысится примерно на 5-10%. Меньше всего подорожают лекарства и, как ни странно, гаджеты и бытовая техника. При этом «социальные» продукты (молоко, хлеб и т. п.), товары для детей и медицинские товары сохранят прежний уровень НДС и льготную ставку, а значит, их стоимость должна остаться без изменений.

Алкоголь и сигареты

Акцизы на табак планомерно увеличиваются последние несколько лет, и 2019-й не станет исключением. Цель правительства — не только интенсивнее наполнять казну, но и добиться сокращения числа курильщиков за счёт понижения ценовой доступности сигарет. С нового года акцизный сбор в табачной индустрии повысился на 10%. Примерно на столько же увеличится стоимость самой дешёвой пачки сигарет в рознице. С марта курение будет обходиться россиянам ещё дороже — из-за введения обязательной маркировки табачной продукции, что также заложат в розничную цену. Эксперты предполагают, что в итоге сигареты в рознице подорожают в среднем на 15%.

С 1 января увеличились и акцизы на вино. Ранее для российской продукции (в отличие от импортной) действовали льготы, но теперь их отменили, поставив отечественных и зарубежных виноделов в одинаковые условия. В связи с этим сбор, который придётся платить российским производителям, вырастет вдвое — с 18 до 36 рублей за литр. Соответственно, подорожание вина в рознице не заставит себя ждать.

Налог на самозанятых

Помимо повышенной ставки НДС, с этого года дополнительную прибыль казне будут приносить налоги, взимаемые с самозанятых граждан — работающих (и соответственно, зарабатывающих) физических лиц, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели. К таковым относятся, например, фрилансеры, разработчики сайтов, мастера по пошиву и ремонту одежды на дому, репетиторы, няни и другие. В эту категорию попадают также таксисты, работающие на собственном транспорте, хозяева квартир, сдающие в аренду жильё, словом, все, кто занимается деятельностью, не требующей регистрации. Отныне самозанятым придётся платить налог, зависящий от того, с кем работает предприниматель: с физическими лицами или с компаниями. Если человек продаёт товары и предоставляет услуги частным гражданам (например, шьёт одежду или занимается репетиторством), налоговая ставка составит 2,5% от размера заработка, а если контрагентами выступают юридические лица — уже 4,5%.

Бензин

Автомобилистам в новом году придётся больше платить за топливо. С 1 января повышены акцизы на дизель на 2,7 тыс. руб. и на бензин на 3,7 тыс. руб. за тонну. Также на стоимости горючего сказалось увеличение налога на добычу полезных ископаемых, ослабление курса рубля и увеличение ставки НДС. По прогнозам Российского топливного союза, в целом бензин марки АИ-92 в новом году подорожает на 7,5-10%. Впрочем, как пообещал вице-премьер Дмитрий Козак, рост цен не будет «галопирующим»: подобные опасения, по его мнению, «выглядят беспочвенно». Подорожание топлива сдержат договорённости между правительством и энергетическими компаниями. Вступит в силу новый компенсационный механизм, позволяющий нефтяникам вернуть часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке. Это расширит предложение и удержит повышение цен на бензин в пределах инфляции. Иными словами, ожидается, что цены на топливо вырастут и ощутимо, однако это произойдёт не одним махом, а постепенно в течение года.

ОСАГО

С начала года выросли тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности. В результате стоимость полиса может увеличиться на 15-20%. Но это не все нововведения. Согласно старым правилам, стоимость ОСАГО рассчитывалась на основании территории использования автомобиля и его мощности (этот принцип какое-то время ещё будет действовать). То есть водители из благополучных регионов платят меньше по сравнению с коллегами из депрессивных уголков страны. От этого принципа хотят полностью отказаться и производить расчёт исходя из водительского стажа. В итоге размер базовой ставки будет выглядеть следующим образом. Для автовладельцев младше 22 лет и имеющих стаж меньше трёх лет ОСАГО повысится в 1,8 раза. Для водителей старше 22 лет и имеющих стаж вождения более трёх лет размер страховки останется на прежнем уровне.

Стоимость проезда

Мы уже писали о том, что цена билета в городских троллейбусах в первом полугодии 2019 года останется на уровне прошлого и составит 14 рублей. Однако с 1 июля стоимость проезда вырастет до 15 рублей. Что касается тарифа на перевозку пассажиров в пригородном и междугороднем сообщении, то стоимость проезда рассчитывается покилометрово. С 1 января 2019 года она составляет 1,52 рубля за пассажирокилометр, а для междугороднего сообщения по трассе Симферополь — Ялта — 2,2 рубля.

Что касается стоимости проезда в городских маршрутках, то, как вы помните, в декабре прошлого года обсуждался вопрос о её увеличении до 17 рублей, однако до конца 2018-го крымские власти так и не смогли принять окончательного решения.

Садоводы и огородники

Важные перемены ждут крымских дачников: с 1 января из законодательства исчезло такое понятие, как «дачное хозяйство». Теперь закон делит собственников дач на садоводов и огородников. Если раньше предусматривалось девять организационных форм, включая дачные товарищества и кооперативы, то теперь останется всего две: садоводческое товарищество и огородническое. Расчёты товарищества с физическими лицами, включая взносы и платежи собственников земельных участков, отныне должны проводиться только через расчётный счёт в банке, то есть в безналичной форме. Земельные участки, которыми владеют и пользуются дачники, теперь разделены на садовые и огородные. На садовых участках можно возводить капитальные строения, в том числе жилые дома, а вот на огородных допускаются лишь некапитальные хозпостройки. При этом зарегистрироваться на садовом участке станет гораздо проще. Чтобы прописаться на даче, на участке достаточно построить дом, оформленный как жилой.

Тарифы ЖКХ

В конце декабря ушедшего года Госкомитет по ценам и тарифам РК принял изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Теперь расценки будут следующими.

Для расчёта платы за электроэнергию сохранено действующее дифференцированное тарифное меню. При этом в связи с повышением НДС до 20% тарифы на первое полугодие 2019 года изменятся на 1,7%, а во втором — рост средневзвешенных тарифов ограничен уровнем в 8%. В итоге стоимость киловатт-часа в городах при потреблении до 150 киловатт с 1 января по 30 июня составит 2,74 руб., от 150 до 800 — 3,44 руб., более 800 — 5,03 руб. В сельской местности до 150 киловатт-час — 2,58, от 150 до 800 — 3,18, более 800 — 5,03.

Стоимость природного газа для населения также изменится дважды в течение года: 1 января и 1 июля. После первого этапа увеличения тарифа за 1 тыс. куб. метров газа при потреблении до 3500 «кубов» в год придётся заплатить 4827,08 руб., при потреблении свыше установленной нормы — 8627,48 руб. Стоимость газа для отопления и выработки электроэнергии с использованием оборудования, находящегося в общей долевой собственности жильцов многоквартирных домов, составит 8200,28 руб. за 1 тыс. куб. метров. С 1 июля цены по указанным позициям повысятся до 5187,11, 8652,71 и 8475,11 руб. соответственно. Рост тарифов на природный газ для населения связан с увеличением ФАС России оптовой цены на топливо, добываемое ГУП «Черноморнефтегаз».