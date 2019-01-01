Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... за отопление приходится ...
«Быть честным губернатором проблематично ...
Говорят, что... в Ялте появилась лестниц ...
Январь сломает ситуацию?
По следам наших публикаций
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектИстория

Волшебная сказка про Феодосию

12 (24) января 1872 года родился русский художник-пейзажист Константин Богаевский

Искусствоведы по сей день спорят, как правильно классифицировать его творчество, с помощью какого красивого слова препарировать его легкое и трепетное вдохновение. Говорят, он синтезировал элементы символизма, традиции итальянского кватроченто и героического пейзажа XVII века. Но чтобы всё-таки было не столь заумно, местные теоретики искусства в конце прошлого столетия придумали термин — киммерийская школа живописи.

Величие, единое в трех лицах

Искусство — та же религия. И, если продолжить параллели, искусствоведов можно сравнить со служителями культа, с высшими, посвященными в суть иереями. Они претендуют на то, что знают всё. Более того, только им дано право трактовать. Художники же, словно отшельники или пустынники, должны довольствоваться своим правом на прозрение и идти вперед, руководствуясь исключительно творческой интуицией. Мифологизировать и теоретизировать себя им не дано. Их «жития» пишут и подправляют другие.

Жизнь Богаевского «причёсывали» с особым рвением. И теперь он с помощью потомков-теоретиков попал на самый верх иерархической лестницы «высших существ». Среди представителей той самой киммерийской школы живописи Константин Богаевский, плечо к плечу с Иваном Айвазовским и Максом Волошиным, выделен в уважаемую до неприкосновенности троицу. И теперь верить в эту самую троицу значит верить в величие Крымского Искусства.

Коль пошли разговоры о троице, то личностей, в нее включенных, само собой, постарались связать воедино. Мол, судьбы всех трех — Богаевского, Айвазовского, Волошина — были тесно переплетены.

Непререкаемый в области искусствоведения авторитет Николай Степанович Барсамов, в течение нескольких десятилетий возглавлявший Феодосийскую картинную галерею им. Айвазовского, написавший немало монографий о художниках и имевший честь лично знать Богаевского, настойчиво указывал на параллели в судьбе и творчестве двух великих уроженцев восточного Крыма, Константина Фёдоровича и Ивана Константиновича. К примеру: «Богаевский изобразил панораму Южного берега близ Ялты, со стороны ливадийской дороги (отсюда много раз до этого её писали Айвазовский и его ученики). И по композиции, и по колориту это панно близко к картине Айвазовского „Вечер в Крыму. Ялта“ 1848 года...»

Более того, Барсамов утверждал, что Богаевский был учеником Айвазовского. Из книги Н. С. Барсамова «Айвазовский в Крыму»: «Айвазовский одобрил первые опыты Богаевского и разрешил ему приходить в свою мастерскую. Сохранилось несколько детских рисунков Богаевского и альбомчик с набросками, сделанными с натуры. В них ясно проступают те же черты дарования, что и в первой его копии. Есть в альбоме и рисунок, свидетельствующий, что в юности Богаевский увлекался творчеством Айвазовского. По совету Айвазовского Богаевский вскоре был определён в обучение к художнику А. И. Фесслеру, хотя продолжал посещать и мастерскую Айвазовского».

Ученичество Богаевского у Айвазовского сегодня довольно-таки активно оспаривают. Мол, у копииста Адольфа Фесслера он таки да, действительно учился, потом, уже в Петербургской Академии художеств, был учеником изгнанного Айвазовским из феодосийского рая и дослужившегося до звания профессора Архипа Куинджи, а вот у самого Ивана Константиновича, увы и ах, не довелось...

Связь же Богаевского с Волошиным не собираются оспаривать даже скептики. Мол, их действительно связывала дружба. Это факт. На чем эта самая дружба зиждилась? Ответы дают не однозначные. В том числе и почти до непонятности витиеватые. Мол, «дружба Богаевского и Волошина возникла из общности субъективного образа понимания ими природы восточного побережья Крыма, упоминаемого в греческих мифах. В Тавриде нашла приют Ифигения, спасенная от гибели богиней Артемидой, о берегах „гостеприимного моря“ — Понта Эвксинского (так называли древние греки Черное море) пел Гомер, о крымских степях, по которым с табунами и отарами кочевали скифы, писал Геродот. Эта земля стала чрезвычайно сильным источником вдохновения для творчества». Что в адаптивном переводе с русского на русский означает, что жили они по соседству, оба были творческими личностями и оба любили Крым. И это не просто слова. Богаевский и Волошин вели диалог не только когда наносили друг другу визиты, но и в творчестве. Вот лишь несколько примеров. В журнале «Аполлон» (1909, № 1) Максимилиан Волошин публикует статью «Архаизм русской живописи» и посвящает ее творчеству Н. Рериха, Л. Бакста и, конечно, К. Богаевского. В 1910-м выходит в свет книга стихов Волошина «Годы странствий», одна из глав которой, озаглавленная «Киммерийские сумерки», посвящена опять-таки Богаевскому. Богаевский, в свою очередь, выступил автором иллюстраций к этой книге (речь идет о рисунках тушью 1905-1907 годов). И так далее и тому подобное.

Мятежный дух

Из упомянутой троицы именно Волошин был духом. Причем, духом мятежным. Авторитет Айвазовского он не понимал и не принимал. Считал, что «Художественное влияние Айвазовского на местных художников было тлетворно: его слава и авторитет были вне всяких пропорций с окружающим, а сам он давно уже оборвал свои живые искания, из года в год копируя самого себя. Ничему иному он не мог научить случайных учеников. Писать в Феодосии что-нибудь иное, кроме пенной волны и гибнущего корабля, было немыслимо. Положение было безвыходное. Грек-чабаненок Куинджи, привезенный к Айвазовскому в Шах-Мамай из глухих степей Приазовья, бежал от него через несколько недель в Петербург. Это был единственный разумный выход...» Правда, при всем при этом вынужден был сделать ремарку: «Айвазовский, так же как Богаевский, был уроженцем Киммерии и унес отсюда свою романтику степи, высокого неба и облаков».

Так что же все-таки объединяло этих троих? Ответ уже дан. Все они любили Киммерию, любили страстно, как, по выражению всё того же Волошина, можно и должно любить некрасивую женщину. «Сколько бы ни писал картин о крымском небе, горах, море, крымская природа давала мне еще и еще новые темы для моих полотен», — говаривал Богаевский. Под этой фразой могли бы подписаться и Айвазовский, и Волошин.

Благодаря Куинджи, Богаевский после окончания Академии художеств, в 1897-м, вдоволь попутешествовал по Европе. Ему удалось побывать в Италии, Франции, Германии, Австрии. Его впечатлило. Но не настолько, чтобы разочароваться в привлекательности родной земли. Оттого настоящий восторг ждал его после возвращения. «Как я счастлив был, когда опять увидел свой родной Крым, берега Судака, Коктебеля и пустынные горы Феодосии!» — вспоминал Богаевский.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 511 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 12:42

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Январь 2019 (29)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru