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СпецпроектНеизвестный Крым

Прямое попадание в историю

Николай II ценил портвейн «Ливадия»

В Крыму по сей день производят вина, чьи названия ассоциируются с величайшими в истории России персоналиями

Еще со времен Екатерины Великой заимствовали за границей самое лучшее и доводили его до совершенства.

Свободный доступ к царскому телу

В начале 2000-х годов в Крыму возродили производство вина, именуемого малагой. Правда, назвали его более скромно — Нектар. Но от этого суть не изменилась. Свое название вино, именующееся Малагой, получило от местности, где впервые появилось на свет — на юге Испании есть одноименный город, столица курортного побережья Коста-дель-Соль в Андалусии. Технология приготовления малаги сложилась издревле. Ее лучшие образцы называли «Лагрима Кристи» («Слезы Христа»). Технология предусматривала увяливание хорошо вызревшего винограда на кустах, Затем вино длительное время бродило в глиняных сосудах, позднее в дубовых бочках. Молодое крепкое сладкое вино переливалось в крупную тару и выдерживалось в ней два-три года. Подслащивание малаги осуществляли путем добавления уваренного на голом огне сусла (арропе) из перезрелого, заизюмленного винограда. Привкус пригорелости концентрата с выдержкой придавал вину характерный смолистый тон с оттенками кофе и чернослива, а чрезвычайно высокая экстрактивность арропе — полноту. В 1285 году каталонец Арно де Виланова ввел в практику виноделия добавление алкоголя в вино — для улучшения сохранности и повышения крепости напитка. Этот прием быстро получил применение и в производстве малаги. Так это вино стало крепленым. Расцвет популярности малаги пришелся на английскую викторианскую эпоху, когда Англия закупала ее в огромных количествах. Тогда ее называли женским вином (lady’s wine).

В 1791 году посол Испании в России преподнес 36 ящиков малаги императрице Екатерине II, которая была настолько очарована напитком, что разрешила беспошлинный ввоз его в Россию и не садилась без него за обеденный стол.

Роковое застолье Распутина

Маскировали под уху

Отдельный рассказ — о мадере. До России молва о чудодейственных свойствах мадеры дошла в XVIII веке, но впервые настоящую мадеру в нашей империи стали готовить в конце XIX века в Крыму. Со временем это вино благодаря его букету, цвету и крепости по праву стали называть «дамским коньяком». Стареющей императрице Екатерине II врачи настоятельно порекомендовали пить вино. И, следуя медицинским предписаниям, государыня стала выпивать в день по рюмке мадеры. А придворный старец последней российской императрицы Александры Фёдоровны Григорий Распутин благоволил к мадере и без каких-либо на то предписаний. За пределами высочайшего двора о мадере тоже были весьма наслышаны...

Однажды юные Александр Герцен и Николай Огарев кутили в ресторане. По неопытности молодые люди заказали замечательную своей эклектичностью трапезу: уху, немного дичи, по бутылке шампанского и рейнвейна. Когда подгулявший Саша Герцен добрался до дома, отец, негодуя, задал вполне уместный вопрос, мол, почему это от тебя, дорогой, разит спиртным. «Это, наверно, оттого, что суп был с мадерой!» — вспомнил слово, что было в то время у всех на слуху, просвещенный юноша.

Несколькими годами позже студент Московского университета Герцен и его товарищи решили устроить вечеринку. Сказано — сделано. А какая вечеринка без выпивки? Вкусы молодых людей заметно изменились — готовили пунш из рома и шампанского. Но отец, обладавший прекрасной памятью, встретил сына ироническим замечанием: «Что, опять суп с мадерой?» Оправдание на все времена.

Между прочим, следует отметить, что в свое время Герцен был не так уж и не прав, упомянув мадеру после того, как вкусил уху. Подтверждение тому — публикация от 1891 года в журнале «Наша пища»: «Мадера после ухи вполне уместна, и особенно если это не в России сделанная мадера, а настоящая с острова Мадейра... Мадера, кажется, любимое вино наших моряков, и они всегда знают, где в Петербурге можно добыть настоящую мадеру, и притом недорого». Роль настоящей в то время играла португальская мадера фирмы Krohn Brothers.

В 1857 году на острове Мадейра погибли старые виноградники. Производство традиционных видов уже успевшего стать легендарным вина практически прекратилось. Тогда же началась фальсификация мадеры по всему миру. В русской глубинке умельцы готовили «мадеру», смешивая картофельный спирт с ягодным соком. На бутылки наклеивали этикетки, купленные за рубежом. Именно эту «мадеру» высмеивал Александр Островский в «Бесприданнице». Поддельная мадера, ставшая синонимом вина, обожаемого дамами полусвета, упоминалась в произведениях русских классиков — Федора Достоевского и Николая Лескова, Антона Чехова и Максима Горького.

Впервые в истории русского виноделия мадеру приготовил А. Я. Вадарский. Однако качество полученного вина его не удовлетворяло. Пришлось ехать в Португалию. Вернувшись в Крым, Вадарский стал при выдержке применять солярий. Другой крымский умелец В. А. Шахов был первым, кто с целью получения более сухих виноматериалов использовал длительное брожение на мезге, что значительно улучшило качество мадеры. Многолетние опыты по приготовлению мадеры с нетрадиционными для Крыма кондициями проводил В. И. Голубев. Его мадера с содержанием спирта 32% и сахара 1% отличалась мужеством и полнотой вкуса. К сожалению, образцы были пущены в общую партию и не сохранились.

Цари предпочитали портвейн из аптек

В 1891 году в Ливадию на 25-летний юбилей свадьбы августейшей четы Александра III и Марии Федоровны съехалась родовитая знать со всей Европы и Российской империи. Местные провинциалы из кожи вон лезли, выбирая собственный неповторимый подарок. А чем вино — не подарок? Гости серебряной свадьбы по достоинству оценили русские царские вина, и, конечно, два крепких вина, приготовленные по технологии портвейна из винограда сорта Каберне по белому и красному способу.

Большим любителем портвейна «Ливадия» слыл император Николай II. При нем это вино изготовлялось в небольшом количестве, стоило оно дорого, разливалось в маленькие бутылки с родовым гербом Романовых, двуглавым орлом, и продавалось исключительно в аптеках.

Ефимия Скидельская
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

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Просмотров: 156 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 12:47

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