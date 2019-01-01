Искупаться, но не перестараться

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Где окунуться «официально»

Для крещенских купаний в этом году на территории Республики оборудуют 32 места для массового купания.

Симферопольский район: в долине Красных пещер.

Севастополь: Карантинная и Казачья бухты; Чернореченское водохранилище; в районе причала на Радиогорке.

Евпатория: по набережной им. Терешковой к пляжу «Солярис» (ул. Эскадронная, конечная остановка трамвая № 1).

Большая Алушта: в мужском монастыре святых бессребреников Космы и Дамиана.

Керчь: возле Генмола на набережной.

Феодосия: Набережная Десантников между 3 и 4 буной; пгт. Коктебель, возле кафе «Камелот»; пгт. Орджоникидзе, причал 214; с. Береговое, ул. Приморская, пляж «Бора-Бора».

Правила безопасности при купании в холодной воде

Безопасность людей на водных объектах, где будет проходить священный обряд, будут обеспечивать специалисты МЧС и «Крым-спас» совместно с сотрудниками МВД и медицинской службой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Крымские спасатели проводят ряд специальных подготовительных мероприятий. В частности, специалисты осматривают все участки водоемов, где планируется организовать крещенские купания.

Специальная техника в городах и районах полуострова находится в боевой готовности. В местах массового пребывания людей во время праздника будут установлены «световые башни», площадь освещения которых составляет 100 м.кв.

Крымские спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность на водных объектах. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и избежать травм и обморожений.

Чтобы радостное настроение не омрачилось бедой, сотрудники МЧС Крыма напоминают гостям и жителям полуострова:

— не стоит окунаться без представителей служб спасения и медицинских работников;

— не следует позволять детям купаться без присмотра родителей или взрослых;

— запрещено загрязнять и засорять купель;

— не рекомендуется окунаться в состоянии алкогольного опьянения;

— не стоит подавать крики ложной тревоги;

Рекомендуется также соблюдать следующие правила:

— перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

— к проруби необходимо подходить в удобной, нескользящей и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Для этого можно использовать ботинки или шерстяные носки, а также специальные резиновые тапочки;

— окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нельзя нырять в прорубь вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

— при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не надо плавать. Следует помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

— не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

— при выходе не рекомендуется держаться непосредственно за поручни, лучше использовать сухое полотенце, горсть снега, или можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, взявшись за поручни, быстро и энергично подняться.

Блюдо-напоминание

Накануне дня Богоявления, в Крещенский сочельник (18 января) принято готовить сочиво или, как теперь чаще говорят, кутью. В старину кутью готовили чаще всего из пшеницы, реже из ячменя. Зерна толкли в ступке, но так чтобы не раздробить их, а только содрать с них шелуху. В более позднее время кутью стали делать из риса. Первоначально кутью готовили с медом или сытой (разведенным медом). В поздние времена в кутью стали добавлять маковое молоко (запаренный и растертый мак) , изюм, а также измельченные орехи и сахарный сироп.

Продукты, из которых готовится кутья, имеют символическое значение:

• Зерно является символом воскресшей жизни.

• Мед считается символом здоровья и благополучного быта.

• Мак символизирует достаток в семье.

Считают, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Сочиво из риса

Ингредиенты:

— рис — 1 стакан;

— мак — 100 г;

— изюм (мелкий) — 100 г;

— фрукты — 100 г;

— мед цветочный — 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Рис промыть, залить водой в пропорции на 1 стакан риса 1 стакан воды. Поставить кастрюлю на плиту, накрыть крышкой и варить на медленном огне ровно 12 минут.

Плиту выключить, выдержать рис в кастрюле под крышкой еще 10 минут. Мед развести в воде. Фрукты мелко нарезать. Изюм залить кипятком на 2 минуты, затем воду слить. Рис смешать с изюмом, мелко нарезанными фруктами и медовой водой.

19 января, в день Богоявления принято поститься до самого вечера, а после купания в проруби согреваться борщом или капустником. Так же в этот день, ввиду отсутствия ограничений, можно готовить любимые праздничные блюда — мясные, закусочные, выпечку. В прошлом на ужин на Крещение Господне выставлялось много рыбных блюд, выпекался хлеб, пышки, пироги.