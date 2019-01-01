Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... за отопление приходится ...
«Быть честным губернатором проблематично ...
Говорят, что... в Ялте появилась лестниц ...
Январь сломает ситуацию?
По следам наших публикаций
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Искупаться, но не перестараться

Отдать дань традициям, очистить душу и сберечь тело

Где окунуться «официально»

Для крещенских купаний в этом году на территории Республики оборудуют 32 места для массового купания.

Симферопольский район: в долине Красных пещер.

Севастополь: Карантинная и Казачья бухты; Чернореченское водохранилище; в районе причала на Радиогорке.

Евпатория: по набережной им. Терешковой к пляжу «Солярис» (ул. Эскадронная, конечная остановка трамвая № 1).

Большая Алушта: в мужском монастыре святых бессребреников Космы и Дамиана.

Керчь: возле Генмола на набережной.

Феодосия: Набережная Десантников между 3 и 4 буной; пгт. Коктебель, возле кафе «Камелот»; пгт. Орджоникидзе, причал 214; с. Береговое, ул. Приморская, пляж «Бора-Бора».

Правила безопасности при купании в холодной воде

Безопасность людей на водных объектах, где будет проходить священный обряд, будут обеспечивать специалисты МЧС и «Крым-спас» совместно с сотрудниками МВД и медицинской службой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Крымские спасатели проводят ряд специальных подготовительных мероприятий. В частности, специалисты осматривают все участки водоемов, где планируется организовать крещенские купания.

Специальная техника в городах и районах полуострова находится в боевой готовности. В местах массового пребывания людей во время праздника будут установлены «световые башни», площадь освещения которых составляет 100 м.кв.

Крымские спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность на водных объектах. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и избежать травм и обморожений.

Чтобы радостное настроение не омрачилось бедой, сотрудники МЧС Крыма напоминают гостям и жителям полуострова:

— не стоит окунаться без представителей служб спасения и медицинских работников;

— не следует позволять детям купаться без присмотра родителей или взрослых;

— запрещено загрязнять и засорять купель;

— не рекомендуется окунаться в состоянии алкогольного опьянения;

— не стоит подавать крики ложной тревоги;

Рекомендуется также соблюдать следующие правила:

— перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

— к проруби необходимо подходить в удобной, нескользящей и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Для этого можно использовать ботинки или шерстяные носки, а также специальные резиновые тапочки;

— окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нельзя нырять в прорубь вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

— при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не надо плавать. Следует помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

— не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

— при выходе не рекомендуется держаться непосредственно за поручни, лучше использовать сухое полотенце, горсть снега, или можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, взявшись за поручни, быстро и энергично подняться.

Блюдо-напоминание

Накануне дня Богоявления, в Крещенский сочельник (18 января) принято готовить сочиво или, как теперь чаще говорят, кутью. В старину кутью готовили чаще всего из пшеницы, реже из ячменя. Зерна толкли в ступке, но так чтобы не раздробить их, а только содрать с них шелуху. В более позднее время кутью стали делать из риса. Первоначально кутью готовили с медом или сытой (разведенным медом). В поздние времена в кутью стали добавлять маковое молоко (запаренный и растертый мак) , изюм, а также измельченные орехи и сахарный сироп.

Продукты, из которых готовится кутья, имеют символическое значение:

• Зерно является символом воскресшей жизни.

• Мед считается символом здоровья и благополучного быта.

• Мак символизирует достаток в семье.

Считают, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Сочиво из риса

Ингредиенты:

— рис — 1 стакан;

— мак — 100 г;

— изюм (мелкий) — 100 г;

— фрукты — 100 г;

— мед цветочный — 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Рис промыть, залить водой в пропорции на 1 стакан риса 1 стакан воды. Поставить кастрюлю на плиту, накрыть крышкой и варить на медленном огне ровно 12 минут.

Плиту выключить, выдержать рис в кастрюле под крышкой еще 10 минут. Мед развести в воде. Фрукты мелко нарезать. Изюм залить кипятком на 2 минуты, затем воду слить. Рис смешать с изюмом, мелко нарезанными фруктами и медовой водой.

19 января, в день Богоявления принято поститься до самого вечера, а после купания в проруби согреваться борщом или капустником. Так же в этот день, ввиду отсутствия ограничений, можно готовить любимые праздничные блюда — мясные, закусочные, выпечку. В прошлом на ужин на Крещение Господне выставлялось много рыбных блюд, выпекался хлеб, пышки, пироги.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 512 от 18 января 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 266 |   Комментарии (0) Дата публикации: 18-01-2019

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Январь 2019 (12)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru