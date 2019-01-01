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Новые дороги приведут в суды

Капитальный ремонт дорог начался в Симферополе в середине августа прошлого года – город получил на это почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. С тех пор из-за этого было много неудобств для горожан и гостей крымской столицы (особенно, когда начался ремонт в центре города), но была и надежда на позитивные изменения в конце концов. Дескать, нужно только потерпеть и в обозримом будущем получим хорошие дороги. А неудобства забудутся. Но, увы, в итоге качество исполнения во многих местах оказалось неудовлетворительным. Об этом и республиканское руководство неоднократно говорило, возмущалось и городское начальство. И был дан срок на исправление недоделок, брака, чтобы привести всё в надлежащий вид (кое-где вдоль дорог даже мусор после строителей так и валяется). Но… «Дороги, на которых был капремонт, не приняты, акты не подписаны. Было дано время подрядчикам до 1 февраля устранить замечания. Таким путем, каким идут подрядчики, проблемы всё более увеличиваются и недостатки всё более обнажаются. И 1 февраля мы уже начнем предъявлять претензии, т. е. будем вести работу в полном объеме в судах. До этого момента мы всё же надеемся, что подрядчики смогут исправить (недоработки) там, где им указано», – сказала на этой неделе глава симферопольской администрации Наталья Маленко.

Но до первого февраля осталось-то всего ничего, а работников, устраняющих недоделки, не видно… Это значит, что, скорее всего, эпопея с капремонтом симферопольских дорог продолжится именно в судах.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

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Просмотров: 233 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:22

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