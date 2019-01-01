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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Гурзуф страдает от бесхозяйственности

Владимир З. возмущен: «Прорыв канализации и сброс фекалий происходит в центре набережной Гурзуфа! И, судя по всему, не первый день! Сегодня (информация поступила 20 января. – Ред.) я решил погулять по Гурзуфской набережной! Народа было – сотни человек гуляли в Крещенье! И многие морщились, ругались, что в Гурзуфе нет хозяина, потому что в центральной части набережной, прямо под одним из летних кафе, где далеко в море выведены стоки канализации по трубе 700 мм, уже далеко не первый день образовалась очень вонючая дыра, из которой прямо на пляж выливаются канализационные стоки! А на пляже, прямо под санаторием «Пушкино», уже образовалось черное от фекальных наростов озерцо метров 10-15 в диаметре! У меня есть конкретный вопрос к Ялтинской мэрии. Уважаемые господа, а кто из ваших горе-чиновников напрямую отвечает за этот экологический беспредел, который сейчас происходит на набережной Гурзуфа? Гоните этого недалекого чиновника в шею, если он допускает потоки дерьма на пляжи нашего чистого и красивейшего уголка Южного берега Крыма! Кстати, и половину хороших деревянных скамеек на набережной Гурзуфа снова, как и в прошлом году, тоже уже с набережной украли!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

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Просмотров: 159 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:25

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