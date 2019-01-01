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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... инвалиды не могут попасть в суд

Не представившийся житель курортной столицы Крыма высказал недовольство: «Здание мировых судей в Ялте. Это место, где наказывают и взимают денежные наказания с граждан. На вопрос «Почему, по закону, у входа не установлен пандус?» нам ответили, мол, мировые судьи всего лишь арендаторы, а частник другое лицо, к нему и претензии... Зато для своих «малобюджетных» тазов поставили столбики с шлагбаумом, цепями и замками, что тоже незаконно – а как же пожарный подъезд?! Кстати, пандусом называется устройство, фиксируемое на ступеньках. Благодаря этому приспособлению люди в инвалидных колясках свободно передвигаются вверх и вниз. Изделие служит помощью и для перевозки детских колясок, багажа на колесах, велосипедов. Напоминаю, что в ст. 19 Конституции РФ сказано о равенстве прав и свобод человека, а также запрете социальной и прочей дискриминации. Всеми гражданами может использоваться помещение на общих основаниях, какое бы у них здоровье ни было. Это зафиксировано в ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». В ст. 15 и 16 сказано, что у инвалидов есть право доступа к социальной инфраструктуре: жилью, общественным зданиям, культурным организациям».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

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Просмотров: 166 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:27

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