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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... поликлиника стала «миной замедленного действия»

Говорят, в крымской столице на улице Киевской, 130, есть нехорошие квадратные метры. Совсем как в известном романе Булгакова. Пожалуй, даже похлеще. Поскольку речь идет не о квартире, а о целом этаже. Раньше там размещалась поликлиника. Местные рассказывают, что помещения вроде как на балансе администрации, а не МУПа. Как бы там ни было, теперь пустующие помещения облюбовали бомжи и прочие маргинальные элементы. Неизвестные, проникая внутрь, повыбивали окна, а недавно вырвали часть труб отопления, проходящих там. И всё бы ничего, раз владельцу квадратных метров нет до них никакого дела, но проблема в том, что над «нехорошим этажом» расположены жилые квартиры. Жители верхних этажей жалуются на отвратительную вонь в своих жилищах и запах гари. К тому же «притон» расположен всего в десяти метрах от детской площадки. А угроза пожара или взрыва бытового газа реально существует! Люди задаются нехитрыми вопросами: «Почему помещения не обеспечены решетками и мерами по предотвращению проникновения туда неизвестных людей?» и «Разве мало в последнее время трагедий и взрывов в жилых домах?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года

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Просмотров: 121 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:28

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