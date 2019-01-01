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Говорят, что... дачников отрезали от цивилизации Говорят, жители дачного массива, расположенного недалеко от с. Трудовое и Симферополя, оказались отрезанными от цивилизации. Строители трассы «Таврида» перекрыли им въезд в посёлок. Сейчас жители массива вынуждены проезжать к своим домам, нарушая правила дорожного движения. А «скорая», такси и коммунальные службы и вовсе отказываются принимать вызовы от жителей этого дачного массива. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 513 от 25 января 2019 года Еще статьи: Народный вердикт. Проблемы Каменского массива Бездорожье в Каменке Саботаж по-каменски А купаться можно и в море «Золотые теленки» Каменки