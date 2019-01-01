Как отдать всё бесплатно

Коррупционный скандал в Севастополе: кто намеренно банкротит «Севморпорт»?

На минувшей неделе в Севастополе начальник главного контрольного управления города-героя Сергей Елизаров созвал экстренную пресс-конференцию, в ходе которой озвучил данные о преднамеренном банкротстве «Севморпорта» Правительством города...

Смешные суммы

На пресс-конференции начальник главного контрольного управления Севастополя Сергей Елизаров заявил, что власти Севастополя намеренно банкротят ГУП «Севастопольский морской порт» и планируют распродать его имущество за символические суммы.

Сергей Елизаров:

«Более 1200 объектов недвижимости значатся на балансе по цене — 1 копейка. Это: плавучий док, ремонтная плавмастерская, нежилые здания, 20 причалов... Есть объекты стоимостью в 1 рубль...»

Начальник управления пояснил, что когда вводится процедура банкротства, назначается конкурсный управляющий. И он имеет право реализовывать имущество банкротящегося объекта, которые числятся на балансе по стоимости меньше 100 тысяч рублей, без конкурса по своему волеизъявлению...

Сергей Елизаров:

«Названные мною факты в совокупности дают очень большую вероятность того, что осуществляется процесс доведения этого актива до процедуры банкротства».

Он пояснил, что за 9 месяцев 2018 года кредиторская задолженность предприятия составила более 72 млн рублей. Задолженность с конца 2017 года выросла на более чем 200%, а рост управленческих расходов с конца 2017 года превысил 45%. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил 107 млн рублей.

«Крымский ТелеграфЪ» попробовал разобраться в сложившийся ситуации и понять, насколько обвинения в адрес Правительства и губернатора города обоснованы. Для этого мы обратились в севастопольский детективно-юридический кабинет Тихонова.

Антон Тихонов:

«После ознакомления с интервью есть смысл изучить информацию из открытых источников: базы исполнительных производств, картотека арбитражных дел... Так, согласно последнему за 2018 год имеется 12 судебных процессов, в которых порт является участником. Всего же с середины 2016 по 2019 года — 26 судебных процессов, в которых Севморпорт являлся тем или иным участником. В производстве суда находились различные дела, в том числе удовлетворенные судом иски Департамента по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя о взыскании задолженности, в том числе о взыскании арендной платы на сумму порядка 2 млн рублей».

За точкой невозврата

Юрист рассказал, что более 5 млн рублей это удовлетворенные иски Севморпорта о взыскании в пользу последнего различных задолженностей с коммерческих организаций. Так же имеется дело о возврате катерного причала № 154, признании сделок, по передачи имущества незаконными и возврате его в пользу Севморпорта. Основанием для возврата послужило занижение стоимости переданного по договорам купли-продажи товара.

Антон Тихонов:

«Если же обратиться к базе данных исполнительных производств, то в отношении самого Севморпорта имеется исполнительное производство на сумму в 200 рублей, что говорит о том, что Севморпорт исполнил долговые обязательства по судебным решениям или же исполнительные листы не были предъявлены кредиторами в службу судебных приставов. Однако в отношении большинства должников Севморпорта возбуждено множество исполнительных производств, в том числе с 2015-16 годов. Из чего этого сделать вывод об уклонении последних от уплаты кредиторской задолженности или невозможности ее оплаты. Встает вопрос, почему руководство и служба безопасности Севморпорта заключает договора с лицами, которые допускают возможность неисполнения судебных решений, а именно погашения своих долговых обязательств?»

Относительно объектов стоимостью в 1 копейку или в 1 рубль эксперт пояснил, что вопрос о явном многократном занижении цены стоит задавать тем, кто производил оценку имущества. В обязанности ГКУ входит отслеживание таких случаев и направление материалов в уполномоченные органы, что мы и видим. При этом сама администрация Правительства города не занимается оценкой имущества городских предприятий, поэтому вина за явное несоответствие оценки имущества лежит на оценочных компаниях и конкретных экспертов. Если разобрать заявление Елизарова, что весь Севморпорт можно купить за 10 рублей, при банкротстве предприятия, то стоит отметить, что когда арбитражный управляющий вступает в процесс банкротства у него есть право провести свою оценку стоимости того или иного имущества и в случае несоответствия цены товара изменить ее согласно экспертному заключению. Так же процедура банкротства является открытой, и данные о её ходе будут публиковаться в сети интернет.

Антон Тихонов:

«Любой из кредиторов Севморпорта может заявить свое несогласие со стоимостью имущества и признать сделку недействительной, в случае, если имелось явное занижение его стоимости, что ранее и происходило в арбитражном суде по заявлениям Правительства города и прокурора. Однако это не отменяет факт явного многократного занижения стоимости имущества на данный момент. Не имею достаточного времени и информации, чтобы делать конкретные выводы, но могу с уверенностью сказать, что ГКУ Севастополя и его начальником запущены процессы которые будут чрезвычайно значимыми для города, и откатить их нет никакой возможности».

Работа порта не эффективна?

Нельзя исключать возможность многократного занижения стоимости активов компании для самой инициации процедуры банкротства, ведь сам факт ввода этой процедуры повлечет за собой множество юридически значимых последствий, а преднамеренное банкротства компании, по своей сути, является противозаконным, но этот вопрос стоит оставить уполномоченным должностным лицам правоохранительных органов.

О том, кому еще может быть выгодно банкротство «Севастопольского морского порта», корреспонденту «КТ» рассказал однофамилиц юриста, экономический обозреватель Алексей Тихонов: «С экономической точки зрения работа порта сегодня не эффективна. Сейчас в городе будут строить терминал, который имеет стратегическое значение. Здесь имеются серьезные интересы федеральных властей. Говорить том, что предприятие намеренно банкротит местная власть, я считаю, смешно. Кто в дальнейшем будет им заниматься: Министерство обороны или кто-то еще, пока говорить рано. Я считаю, что надо отдать, и любой собственник в современной экономике расставит все на свои места».

Экономист пояснил, что затраты на порт и расходы, связанные с его содержанием достаточно высоки и говорить о незаконном занижении стоимости имущества можно лишь после получения соответствующего судебного решения. «Есть ещё и внутренние обязательства. Мне говорили, что ранее этим портом занималась семья Януковича, и это всё ещё дополнительная статья расходов. Поэтому нужно бегать за теми, кто хочет вложиться в этот порт и отдать его тем, кому он будет нужен, частным инвесторам».