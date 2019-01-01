Спецслужбы в действии

ФСБ задержала в Крыму личного охранника главы незаконного националистического батальона

В течение пары минувших недель на полуострове произошло два задержания, которые проводили сотрудники спецслужб. «Вычислили» шпиона и личного охранника одиозного украинского деятеля Ленура Ислямова — создателя незаконного националистического батальона, хвалившегося прежде организацией «блокады Крыма». Первого выпроводили с территории России, запретив появляться в течение 20 лет, а второго заключили под стражу до марта, пока не состоится суд.

«Прошёл спецподготовку»

На этой неделе сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который прошел спецподготовку при вступлении в националистический «батальон им. Н. Челебиджихана» на территории Украины и осуществлял личную охрану создателя этого незаконного формирования Ленура Ислямова. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. «Крымский ТелеграфЪ» в своё время не раз рассказывал о деятельности Ислямова. Напомним лишь вкратце: Ленур Ислямов выполнял обязанности вице-премьера Крыма весной 2014 года, а после бегства на Украину организовал, как он говорил, транспортную, торговую и энергетическую «блокады» Крыма. Также Ислямов создал и финансирует националистический крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана. В России в отношении Ислямова расследуется уголовное дело. Личный охранник этого человека и был задержан на полуострове. Как стало известно, подозреваемый 1994 года рождения был задержан в результате совместных следственно-оперативных мероприятий ФСБ и Погрануправления. «Установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды „батальона“ и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира незаконного вооруженного формирования — Ислямова Л. Э. и выполнение поставленных им задач», — сказано в сообщении крымского УФСБ. Также пресс-служба УФСБ распространила видео, на котором зафиксирован фрагмент обыска в доме подозреваемого, подписание им протокола и, собственно, задержание. Соответственно, следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело против подозреваемого по части 2 статьи 208 УК РФ — участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства.

Буквально в течение суток после этого Киевский райсуд Симферополя определил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. «Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 208 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 марта 2019 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Кадырову Э. О. меры пресечения, не связанной с содержанием его под стражей, отказано», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Провал агента «Рыжего»

Несколькими днями ранее вышеописанных событий, произошёл ещё один примечательный случай. А именно: сотрудники управления ФСБ по Воронежской области разоблачили работавшего в Крыму агента Службы безопасности Украины. По данным ведомства, Леонид Каплун работал в сфере пассажирских перевозок по направлению Киев — Симферополь — Севастополь. Завербован он был при прохождении пограничного контроля на украинском пункте пропуска «Каланчак» под псевдонимом «Рыжий». «Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск», — сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Есть и соответствующая видеозапись, где «Рыжий» рассказывает детали всей этой схемы.

В целом, действия Каплуна попадают под статью 276 УК РФ «Шпионаж», но в ФСБ сообщили, что провалившийся агент СБУ не успел совершить преступлений, поэтому уголовное дело в отношении него не возбуждалось. В итоге, после задержания, агент «Рыжий» был выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет.