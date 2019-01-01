Пожар, политика и космос

Больше всего иностранцы интересуются сейчас районом Керченского пролива

Зарубежные СМИ рассказали об очередной трагедии в Чёрном море, о стене на границе с Украиной, о необычном туристическом новшестве и о взаимных планах Сирии и Республики Крым.

Пожар в Чёрном море

ЧП вблизи Керченского пролива вызвало большой резонанс в западных СМИ. Иностранная пресса в последние месяцы пристально наблюдает за этим районом, и, конечно, такой информационный повод стал «подарком» для многих информационных агентств и изданий за рубежом. Об этом сообщают сотни новостей десятков разных сайтов. Вот как, к примеру, описывает происходящее ВВС (данные о жертвах и пострадавших, а также об ущербе, вероятно, будут в ближайшие дни уточнены. — Ред.): «По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара с участием двух грузовых судов под танзанийским флагом в Черном море вблизи Керченского пролива. Российские спасатели вытащили из ледяной воды моряков, которые прыгнули за борт. Четырнадцать человек спасены. Пожар вспыхнул, когда одно судно перекачивало топливо на другое, сообщил представитель российского морского агентства Алексей Кравченко, добавив, что это вынудило нескольких членов экипажа прыгнуть за борт. Пострадавшие суда: „Канди“, с экипажем из 17 человек из Турции и Индии, и „Маэстро“, с 14 моряками. По сообщениям, спасатели стали свидетелями того, как еще три человека боролись в воде, они, скорее всего, утонули. Власти крымского города Керчи принимают пострадавших. Также, по словам властей, члены экипажа находились в нейтральных водах в Черном море, когда произошел инцидент». Кроме этого, сайт ВВС дополняет картину: «Названия двух судов, „Венеция“ и „Маэстро“, фигурируют в списке Казначейства США в качестве возможных целей для санкций за поставки нефти в Сирию».

Башар Асад хочет в Крым?

По итогам визита российской делегации в Сирию (в числе делегатов от РФ были и представители крымских властей) президент Сирии Башар Асад выразил намерение посетить Крым и Севастополь. Асад также «выразил намерение расширить взаимодействие, в том числе в туристической сфере». Российской стороной было предложено рассмотреть возможность, кроме транспортного и грузового сообщения, наладить туристический пассажиропоток между Севастополем и сирийским городом Тартусом. Также сообщается, что во время встречи Башар Асад заметил, что «нехорошо, что большинство сирийцев ездит отдыхать в страны Запада, было бы хорошо, если бы это была Россия».

От Гагарина до Дарта Вейдера

Сайт Sputnik International рассказывает, что в Алуште появился «высокотехнологичный арт-объект, музей, развлекательный центр и гостиница, и всё это воплощено в одном интерактивном фантастическом проекте — космическом корабле «Страж Империи». Данная идея воплощена впервые на территории России, и особого внимания заслуживает то, что этот объект расположен в Крыму, где сейчас возрождаются туристические центры и формируются новые маршруты. «Посетителям будут представлены экскурсии с возможностью в 3D виртуальных технологиях управлять космическим кораблем «VR Racing Car», участвовать в космических боях на платформе виртуальной реальности и многие другие. Там же можно увидеть музейные экспонаты, посвящённые покорению космоса, от Юрия Гагарина до Дарта Вейдера, метеориты и пробы грунта планет, капсулу регенерации астронавтов и скафандры, члена экипажа — общительного робота «V-4», — сообщается в заметке на сайте.

Перекопская стена

На севере Крымского полуострова Россия завершила строительство рубежа инженерно-технических сооружений, сообщает Globalnews.ca. «Планирование комплекса началось ещё в 2015 году, он состоит из нескольких типов заграждения протяжённостью более 60 километров». Приводится информация и со ссылкой на сайт крымского пограничного управления ФСБ: «Комплекс охранной сигнализации введён в эксплуатацию. Завершена настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка». Также сообщается, что на рубеже инженерных сооружений размещено несколько сотен датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в тёмное время суток и в условиях плохой видимости. «Таким образом, Россия отгородила Крым от Украины», — резюмирует издание.