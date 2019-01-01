Порядок на пляжах и в туалетах

Крымские власти заблаговременно готовятся к курортному сезону

Не успели отгреметь новогодние праздники, а крымское правительство уже затеяло подготовку к предстоящему курортному сезону. Глава республики Сергей Аксёнов пришёл к выводу, что начинать эту работу весной неэффективно. Нерасторопность некоторых чиновников приводит к тому, что первые гости полуострова, приехавшие в начале сезона, застают курортную инфраструктуру в начальной фазе развития. «Все ответственные должны работать круглый год», — заключил премьер-министр. И правительство в ходе очередного заседания незамедлительно утвердило план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона.

Ранний старт

В принятый правительством план подготовки вошёл целый перечень всевозможных мер. В целом, ничего нового, просто в этом году к работе приступят гораздо раньше, чем обычно: не в середине весны, а уже в феврале. До 1 апреля муниципальные власти республики должны определить зоны и сроки запрета на проведение строительных работ в период высокого сезона. Кроме того, все администрации в течение года должны предоставлять в Министерство курортов и туризма РК информацию о новых объектах санаторно-курортного комплекса и туристической инфраструктуры, а также о появляющихся туристических маршрутах.

Пляжи крымских курортных городов должны быть готовы к приёму туристов до 1 июня. Этот срок, впрочем, устанавливается каждый год, вот только не всегда исполняется. Также к 1 июня муниципалитеты должны провести инвентаризацию имеющихся общественных туалетов и обеспечить открытие новых. Кстати, решение правительства предусматривает введение персональной ответственности за исполнение данного пункта: в каждом регионе должен быть назначен уполномоченный по контролю за функционированием и санитарным состоянием общественных уборных. Возможно, подобный подход сделает санитарное будущее Крыма более радужным.

И, наконец, ещё один важный пункт плана подготовки к грядущему сезону. ГКУ республики «Противооползневое управление» должно до 20 апреля предоставить администрациям муниципалитетов информацию об опасных природных процессах в береговой зоне. На основании полученных данных местные власти смогут принять меры по обеспечению безопасности отдыхающих.

Да будет свет!

В ходе заседания Совет министров уделил внимание не только курортным перспективам, но и бытовым проблемам жителей республики. В частности, Сергей Аксёнов, как и обещал, закрыл вопрос по тарифам на вывоз мусора на этот год. Как вы помните, в конце 2018-го было объявлено подорожание данной услуги в связи с удлинением маршрута мусоровозов из-за закрытия нескольких свалок. Такое решение крымских властей, однако, вызвало бурное негодование граждан, так что правительству пришлось пересмотреть реформу. В итоге Государственный комитет по ценам и тарифам РК издал приказ об установлении расценок на вывоз твёрдых коммунальных отходов, оставив их на уровне прошлого года. По словам заместителя председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, Госкомцен в течение года будет проводить мониторинг тарифов по каждому населённому пункту, а в декабре определит экономически обоснованную стоимость услуги, что позволит региональным операторам по обращению с ТКО работать без убытков.

Ещё одно выполненное обещание главы республики — правительство Крыма всё-таки выделит 100 млн руб. на решение проблем с уличным освещением в Симферополе. Правда, этой суммы оказалось недостаточно: всего на восстановление фонарей в столице необходимо 450 млн руб. Так что было решено в случае перевыполнения доходной части республиканского бюджета направлять излишки на установку уличного освещения. Сначала в Симферополе, а затем постепенно и в других крымских городах. Судя по всему, этот процесс рискует сильно затянуться. Но, может, на уже выделенные 100 млн удастся избавить от кромешного мрака хотя бы центральные улицы крымской столицы?

Вадим Белик, министр топлива и энергетики РК:

«Уличного освещения нет на трёх сотнях симферопольских улиц. С целью дальнейшего проведения работ по его развитию в 2019 году уже сформирован список из 40 улиц, где будут проведены работы по замене 40 км воздушных линий, осуществлена замена и установка 750 диодных светильников, заменены и установлены 70 железобетонных опор, заменены 1,7 тыс. ламп на энергосберегающие и 4,4 тыс. единиц пускорегулирующей аппаратуры в эксплуатируемых осветительных приборах. Также планируется укомплектовать 60 пунктов включения уличного освещения современными терминалами централизованного управления. Работы в рамках выделенных 100 млн руб. будут завершены уже до начала лета».

Сброс балласта?

Министерство имущественных и земельных отношений РК внесло в план приватизации на 2019 год три государственных предприятия. Это ГУП «Крымхлеб», ГУП «Крымтехнологии» и ГУП «Издательство и типография «Таврида». Предприятия будут преобразованы в акционерные общества и перейдут в частные руки.

По понятным причинам, больше всего общественность обеспокоила судьба «Крымхлеба». Дело в том, что на фоне существенного подорожания в Крыму муки производство хлеба рискует потерять всякую рентабельность. Пекарни постепенно подходят к выбору: поднимать цены на свою продукцию или уходить с рынка. При этом «Крымхлебу» пока удаётся удерживать достаточно низкие цены на социальные сорта своей продукции, благодаря государственным дотациям. Что же будет, когда предприятие станет частным? Продолжит ли крымская казна поддерживать производство, чтобы не допустить подорожания хлеба?

Сергей Аксёнов, комментируя решение правительства, пояснил журналистам, что приватизация «Крымхлеба» позволит заводу упростить процедуры закупок. Собственно, ради этого и было принято решение о преобразовании его в акционерное общество. При этом, заверил глава Крыма, у республики будет 100-процентный пакет акций, а значит, по сути предприятие останется государственным. С другой стороны, Сергей Аксёнов добавил: «Если найдётся инвестор, который в рамках государственно-частного партнёрства будет готов вложить деньги в модернизацию, это будет другая ситуация, будем обсуждать».