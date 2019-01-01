Больше не нужны?

Бывшие бойцы народного ополчения могут остаться без крова

Одиннадцать семей в Симферополе рискуют стать бездомными: их захотели выселить из общежития, которое они, согласно документам, якобы заняли самовольно. Как вышло, что люди оказались незаконными жильцами? И что их теперь ждёт?

За заслуги перед республикой

Ещё в 2014 году, после событий Крымской весны, новые власти республики пообещали участникам народного ополчения, нуждающимся в жилье, что предоставят им квартиры. В благодарность за заслуги перед республикой. Заветная жилплощадь со временем действительно была выделена — в 2016 году семьи ополченцев получили возможность разместиться в здании общежития на улице Русской, 103А, в Симферополе, переданного в ведение Крымского штаба народного ополчения. Право на проживание в указанном здании удостоверяли заключённые с новосёлами договоры о временном пользовании. При этом было обещано, что в дальнейшем жилье останется за ополченцами, а значит, в него можно вкладываться, как в своё, а со временем у людей появится возможность получить в общежитии постоянную регистрацию.

Воодушевлённые обещанным ополченцы охотно въехали в комнаты бывшего общежития «Крымстроя», заброшенного ещё при Украине. Не смутило даже то, что на момент передачи в пользование здание не являлось жилым. Люди радовались, что у них, по крайней мере, появилась крыша над головой. Постепенно обжились: поставили окна и двери, установили сантехнику, положили полы, сделали ремонт. Кроме того, заключили договоры с «Крымэнерго» и водоканалом на предоставление коммунальных услуг. В общем, быт стал понемногу налаживаться.

На произвол судьбы

И тут весной 2017 года власти республики приняли решение о передаче общежития ополченцев в муниципальную собственность. Городская администрация на правах нового собственника отказалась перезаключать договоры с обитателями здания, а вопрос о получении жильцами регистрации тем более больше не обсуждался. Власти республики, к которым люди обратились за помощью, призвали ждать. Между тем в ополчении поменялось руководство, и часть бойцов была сокращена. В итоге из заселённых в общежитие 25 семей 11 сейчас рискуют оказаться на улице. По закону получается, что, раз человек больше не служит в ополчении, жить в общежитии он не имеет права.

«Власти говорили, что всё будет хорошо и что переживать нам не о чем, а сейчас нас даже слушать не хотят, — сетует супруга бывшего ополченца, жительница общежития на улице Русской Екатерина Денисюк. — Мы прекрасно понимаем, что по закону всё правильно: у нас нет никаких разрешительных документов на проживание в этом здании и мы даже не работаем больше в народном ополчении. Но в таком случае администрация города должна спрашивать не с нас, а с тех, кто нас сюда вселял. Мы в своё время доверились лидерам республики, а сейчас нас бросили на произвол судьбы. Когда в 2014 году наши мужья были нужны, стояли грудью за Крым, было много обещано, а в итоге сейчас их выкидывают на улицу».

Последняя надежда

Сейчас семьи отставных ополченцев уже получили исковые заявления о выселении из общежития. Получается, людям впору собирать пожитки, ведь никаких разрешительных документов, дающих право на проживание на улице Русской, у них действительно нет, а власти возникшую проблему игнорируют.

В поисках справедливости жильцы общежития обратились к общественности: рассказали о своей беде в социальных сетях. Принятая мера вскоре возымела действие: глава администрации Симферополя Наталья Маленко вызвалась помочь выселяемым и разобраться с ситуацией.

В минувший вторник 22 января представители одиннадцати семей были приглашены на встречу с градоначальницей. Выяснилось, что решение о принудительном выселении людей из общежития приняло прежнее руководство Симферополя, тогда же были заявлены судебные иски в их отношении. Глава администрации выслушала позицию визитёров, а также доводы правового департамента, которыми юристы руководствовались при подаче исковых заявлений. По итогам она заверила жильцов, что городские и республиканские власти будут действовать исключительно в интересах людей, но в рамках действующего законодательства.

«Данная ситуация находится на контроле главы республики Сергея Аксёнова. К решению вопроса будем подходить индивидуально, работать с каждой семьёй, — прокомментировала ситуацию по итогу встречи Наталья Маленко. — Состоится комиссионный выезд на место, будут дополнительно изучены все основания и обстоятельства вселения людей на данную жилплощадь. Я хочу сама ознакомиться с ситуацией и встретиться с каждой семьёй. Когда будет понятна степень бедствия, начнём искать оптимальный выход. Задачи кого-то выселять нет, есть цель разобраться в ситуации».

В целом, по словам Екатерины Денисюк, жильцы общежития остались удовлетворены встречей с градоначальницей: по крайней мере, говорят люди, власти их выслушали и продемонстрировали намерение решить проблему. Причём Наталья Маленко пообещала, что вопрос не будет отложен в долгий ящик. Встречи с семьями бывших бойцов ополчения пройдут уже в ближайшее время, и, соответственно, окончательное решение по их вопросу не заставит себя долго ждать.

Со своей стороны «Крымский ТелеграфЪ» продолжит следить за ходом событий. Как и семьи ополченцев, мы надеемся, что вопрос будет решён в пользу людей.